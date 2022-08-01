Их называли глупыми и некрасивыми, обвиняли в подкупе и непорядочности: самые громкие скандалы на конкурсах красоты

Победа на конкурсе красоты нередко приносит вместо радости и гордости, - горечь, разочарование и обиду. И не всегда обвинения публики оказываются справедливыми.
Инна Жиркова – недостаточно высокий интеллект
Миловидная жена известного футболиста Юрия Жиркова победила на конкурсе «Миссис Россия-2012», выбор жюри подтвердили зрители, казалось, все прошло гладко. Но вскоре Инна Жиркова шокировала всех своим появлением на экране.
В одной из телепрограмм красавице задали несколько самых простых и элементарных вопросов. И Инна не смогла на них ответить, продемонстрировав весьма скудные познания и невысокий интеллект.
В довершение всему она призналась, что ни одного дня в своей жизни не работала и не занималась общественной деятельностью. На маму двоих детей обрушилось негодование публики. Инну буквально затравили, после чего она отказалась от короны и титула.
Ирина Алексеева – корона «по блату»?
Ирина Алексеева. Фото: соцсети
Эта история произошла в 2014 году. Зрителям не понравился выбор жюри, над внешностью «Мисс Москвы» стали насмехаться. Многие почему-то решили, что Ирина Алексеева – родственница футболиста Александра Кокорина: мол, между ними есть сходство.
Говорили, что именно влиятельный футболист помог ей получить титул. Ирина, наслушавшись несправедливых обвинений, в конце концов покинула медийное пространство и зареклась в будущем участвовать в подобных мероприятиях.
Оксана Воеводина – слишком много косметики!
Оксана Воеводина. Фото: Global Look Press
И следующая «Мисс Москва», уже в 2015 году, снова подверглась резкой критике зрителей. На этот раз публику возмутило чрезмерное, по мнению некоторых, количество косметики на лице победительницы. Мол, за толстым слоем грима невозможно разглядеть черты лица.
Оксана Воеводина, однако, не стала комментировать агрессивные высказывания в свой адрес. Это помогло спустить скандал «на тормозах». Но вскоре Воеводина дала новую пищу сплетням: она вышла замуж за султана Мухаммеда V. Впрочем, это брак продлился недолго: уже через год они расстались.
Екатерина Лифшиц – слишком много пластики
Екатерина Лифшиц. Фото: соцсети
Еще больше «камней» полетело в адрес победительницы московских «миссис». Как только не оскорбляли Екатерину Лифшиц – ей ставили в упрек «подправленную» с помощью пластических хирургов внешность и заявляли, что в ней нет вообще ничего натурального и естественного.
Екатерина стойко держалась, раз и навсегда решив не обращать внимания на злобные выпады критиков. Более того: она стала принимать участие в работе жюри на последующих конкурсах.
Екатерина Нишанова – обвинили в «покупке» короны
Екатерина Нишанова. Фото: соцсети
Жена известного бизнесмена и мать двоих детей стала самой красиво среди замужних «миссис» сначала в родном городе – Геленджике. А в 2019 году получила и корону «Миссис Россия».
Екатерине пришлось много работать ради этой победы – она тщательно разрабатывала вместе со стилистами каждый свой образ, совершенствовала дикцию, осваивала ораторское мастерство…
Тем обиднее ей было услышать в свой адрес обвинения в том, что за корону ее супруг выложил «кругленькую сумму», а ее внешность – результат кропотливой работы хирургов. Екатерина так расстроилась, что отказалась участвовать в конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае.
Лилиана Пиньковская – не подошла под стандарты
Лилиана Пиньковская. Фото: соцсети
В 2021 году Лилиана Пиньковская победила в городском конкурсе красоты – получила титул «Миссис Одесса». И тут же на нее саму и на жюри обрушился шквал критики.
Зрители возмутились тем, что внешность Лилианы (к слову, профессионального косметолога) абсолютно не соответствует стандартам конкурсов красоты, и обвинили жюри в подтасовке результатов голосования.
Юлия Забожанская – «купленная» корона
Юлия Забожанская. Фото: соцсети
Пожалуй, этот случай можно назвать самым скандальным. У зрителей были все основания возмущаться – победу в конкурсе «Миссис Россия-2011» присудили участнице, которая одновременно была спонсором мероприятия.
Поговаривали, будто корона обошлась Юлии Забожанской в 300 тысяч евро. Масла в огонь подлила и внешность Юлии – надо сказать, весьма далекая от устоявшихся канонов. Забожанскую обвиняли в сомнительных моральных качествах, которые позволили ей отобрать главный приз у более красивых и достойных девушек.
Ольга Валеева – слишком ненатуральные губы
Ольга Валеева. Фото: соцсети
Самый недавний скандал – история с Ольгой Валеевой, победительницей крымского конкурса красоты. Как только фото Ольги попали в Сеть, по ее внешности не «прошелся» только ленивый.
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Комментаторы не стеснялись в выражениях, позволяя себе прямые оскорбления. Больше всего возмутили публику «накачанные» губы девушки.
Валеева пояснила, что комментировать злобные высказывания не будет, потому что в своей жизни повидала много такого, что гораздо хуже и страшнее оскорблений: например, два тяжелых замужества, в которых она страдала от домашнего насилия.
Ольга заявила, что будет использовать свою популярность (пусть даже негативную) для помощи женщинам, которые, как и она когда-то, подвергаются абьюзу и насилию в семьях.