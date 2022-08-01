Их называли глупыми и некрасивыми, обвиняли в подкупе и непорядочности: самые громкие скандалы на конкурсах красоты

Миловидная жена известного футболиста Юрия Жиркова победила на конкурсе «Миссис Россия-2012», выбор жюри подтвердили зрители, казалось, все прошло гладко. Но вскоре Инна Жиркова шокировала всех своим появлением на экране.

В одной из телепрограмм красавице задали несколько самых простых и элементарных вопросов. И Инна не смогла на них ответить, продемонстрировав весьма скудные познания и невысокий интеллект.

В довершение всему она призналась, что ни одного дня в своей жизни не работала и не занималась общественной деятельностью. На маму двоих детей обрушилось негодование публики. Инну буквально затравили, после чего она отказалась от короны и титула.

Ирина Алексеева – корона «по блату»?