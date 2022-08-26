Игорь Петренко: как был осужден за убийство, почему развелся с Екатериной Климовой и с кем счастлив в браке сегодня

Звезда экрана и сцены Игорь Петренко мог так и не прославиться, если бы не пересмотрел свою жизнь после статьи за предумышленное убийство в малолетнем возрасте. Сегодня он — успешный и востребованный артист и многодетный отец.

Игорь Петренко: детство, родители, тюрьма

Игорь Петренко родился 23 августа 1977 года в городе Потсдаме в ГДР, где проходил военную службу его отец Петр Петренко. Мать Татьяна была переводчиком английского языка, у них уже была дочь Ирина, старшая сестра Игоря. Когда мальчику исполнилось 3 года, его семья вернулась в Москву, где жила раньше.

С детства Игорь был увлекающимся ребенком. Он занимался дзюдо, самбо, спортивной гимнастикой. Обожал изучать английский язык, но школу не любил.