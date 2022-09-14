Игорь Кириллов: «Перед первым эфиром подумал - я же ничего не умею!»

Его харизму можно сравнить разве что с обаянием Николая Дроздова - такой же добрый, светлый, располагающий к себе и вызывающий исключительно теплые эмоции, ни разу не замеченный в закулисных играх или постыдных скандалах.
Сегодня, когда телезрители со стажем с тоской вспоминают о Кириллове (мол, таких больше не делают), мы тоже решили вспомнить о наиболее важных этапах в жизни Игоря Леонидовича.
Фото: личный архив
Он родился в семье военного 14 сентября 1932 года, поэтому детство провел, слушая голос Юрия Левитана (впоследствии они познакомятся). Возможно, это и повлияло на выбор профессии.
«Даже по первым словам его - «Внимание. Говорит Москва. Передаем сводку Совинформбюро», уже по тому, как он говорил эти слова, мы понимали, что нас ждет неприятное известие, - вспоминал потом Кириллов. - И наоборот, это было как раз в декабре 1941 года (речь, разумеется, о разгроме немцев под Москвой. - Ред.), когда он сказал совершенно по-другому. Все было ясно...»
Фото: личный архив
Фактурная внешность и голливудский подбородок могли бы стать пропуском в мир кино. Не случайно Игорь, который пробовал поступить во ВГИК на режиссерский факультет, был принят именно на актерский. Он проучился там год, а потом перевелся в Щепкинское театральное училище, которое успешно окончил в 1955 году.
Пробовал играть в Малом театре, а потом попал в труппу Московского театра драмы и комедии (сейчас - Театр на Таганке), а уже после попал на ТВ. На телевидении Кириллов работал помощником режиссера музыкальной редакции ЦТ, когда решил попробовать себя в конкурсе дикторов и выиграл его. Первый выход в прямой эфир случился практически сразу, 27 сентября 1957 года.
«Конкурс закончился в 16 часов, а уже в 18 часов меня выпустили в прямой эфир - представляете, какой был мандраж? - вспоминал Кириллов. - У меня ноги подкосились и онемели: мол, как, я же ничего не умею...»
Он, конечно же, справился, а потом учился у лучших: секреты мастерства ему передала Ольга Высоцкая, диктор Всесоюзного радио и партнерша Левитана.
Фото: кадр из фильма
Кино в карьере профессионального актера Кириллова все же случилось - уже после того как он стал маститым телеведущим. В 1960 году он снялся в музыкальной комедии «Девичья весна» вместе со звездами советского экрана - Люсьеной Овчинниковой, Иваном Рыжовым и другими. Сыграл, по сути, самого себя - корреспондента Центрального телевидения.
Фото: Борис Приходько/РИА Новости
В 1968 году, через 11 лет после первого эфира, Кириллов появился в программе «Время» - главной передаче страны, в которой проработал до 1989 года. Интеллигентному голосу Игоря Леонидовича верил весь Союз. Это он оповестил страну о полете Юрия Гагарина и зачитал план выхода из кризиса на Чернобыльской АЭС.
Зачастую именно он обращался к народу с новогодним посланием вместо руководства страны. По сути, в течение многих лет Кириллов был для советских зрителей и Андреем Малаховым, и Дмитрием Губерниевым, и Иваном Ургантом, и Дмитрием Нагиевым. Он вел все самые крупные телепроекты на ЦТ, от трансляций парадов на Красной площади до голубых огоньков и «Песни года».
Кстати, однажды Иван Ургант познакомил мэтра со Стингом в коридорах «Останкино», ведь в одной из самых известных песен британской суперзвезды - Russians - звучит голос Кириллова в виде вставки-фрагмента из программы «Время». Можно сказать, Стинг встретился со своим соавтором.
Фото: Евгения Гусева/КП
После развала Союза народный артист СССР (это почетнейшее звание Кириллов получил в 1988-м) тоже был крайне востребован: работал в программе «Взгляд», «Телескоп», рассказывал про книги в «Экслибрисе», позже часто заглядывал во многие современные шоу (на фото с Александром Олешко в проекте «Минута славы»), снимался в рекламе.
Фото: Persona Stars
Он практический всю жизнь оставался верен единственной женщине - жене Ирине Всеволодовне, которую знал с раннего детства, с 11 лет. Так и шли рука об руку: она работала на ТВ звукорежиссером и поправляла ошибки мужа. В 2004 году супруги не стало, через несколько лет скончалась и ее сестра Наталья, которая ухаживала за Кирилловым.
Сын диктора Всеволод умер в 2011 году в Камеруне от панкреатита (занимался организацией сафари). Дочь Анна окончила консерваторию и улетела жить в Германию. Ощущающий тягостное одиночество Игорь Леонидович нашел новую любовь: в 80 лет женился на Татьяне - женщине, работавшей неподалеку от его дома, с которой он часто виделся. Именно она и проводила Кириллова в последний путь.
В 2021 году диктор перенес операцию по ампутации ноги (тромб в артерии), начал восстанавливаться, но потом снова попал в реанимацию - тест на ковид оказался положительным. 30 октября 2021 года Игорь Леонидович ушел из жизни, но остался в истории как человек, без которого отечественное телевидение представить невозможно.