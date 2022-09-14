Игорь Кириллов: «Перед первым эфиром подумал - я же ничего не умею!»

Фактурная внешность и голливудский подбородок могли бы стать пропуском в мир кино. Не случайно Игорь, который пробовал поступить во ВГИК на режиссерский факультет, был принят именно на актерский. Он проучился там год, а потом перевелся в Щепкинское театральное училище, которое успешно окончил в 1955 году.

Пробовал играть в Малом театре, а потом попал в труппу Московского театра драмы и комедии (сейчас - Театр на Таганке), а уже после попал на ТВ. На телевидении Кириллов работал помощником режиссера музыкальной редакции ЦТ, когда решил попробовать себя в конкурсе дикторов и выиграл его. Первый выход в прямой эфир случился практически сразу, 27 сентября 1957 года.

«Конкурс закончился в 16 часов, а уже в 18 часов меня выпустили в прямой эфир - представляете, какой был мандраж? - вспоминал Кириллов. - У меня ноги подкосились и онемели: мол, как, я же ничего не умею...»

Он, конечно же, справился, а потом учился у лучших: секреты мастерства ему передала Ольга Высоцкая, диктор Всесоюзного радио и партнерша Левитана.