И это не Хюррем! С какой женщиной султан Сулейман захоронен в своем мавзолее

Приезжая в Стамбул, многие поклонники турецкого сериала «Великолепный век» думают, что султан Сулейман захоронен в одной усыпальнице со своей любимой хасеки Хюррем султан. Но это совсем не так. Славянская фаворитка падишаха, которая попав в гарем Османской династии приняла ислам, действительно захоронена рядом с повелителем во дворе мечети Сулеймание. Однако для падишаха был отведен отдельный мавзолей.

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Разумеется, это не значит, что в нем покоится только султан Сулейман. Рядом располагается еще одна могила, которая принадлежит женщине. И не просто женщине, а султанше османской династии. Из всех детей султана Сулеймана, такая почесть была оказана только его любимой дочери Михримах султан. Именно она захоронена рядом с падишахом.