И это не Хюррем! С какой женщиной султан Сулейман захоронен в своем мавзолее

Приезжая в Стамбул, многие поклонники турецкого сериала «Великолепный век» думают, что султан Сулейман захоронен в одной усыпальнице со своей любимой хасеки Хюррем султан. Но это совсем не так. Славянская фаворитка падишаха, которая попав в гарем Османской династии приняла ислам, действительно захоронена рядом с повелителем во дворе мечети Сулеймание. Однако для падишаха был отведен отдельный мавзолей.
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Разумеется, это не значит, что в нем покоится только султан Сулейман. Рядом располагается еще одна могила, которая принадлежит женщине. И не просто женщине, а султанше османской династии. Из всех детей султана Сулеймана, такая почесть была оказана только его любимой дочери Михримах султан. Именно она захоронена рядом с падишахом.
Пелин Карахан в образе Михримах султан с Озаном Гювеном. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
Михримах султан считалась любимым ребенком султана Сулеймана. После смерти Хюррем султан, ее единственная дочь, можно сказать, получила могущество, о котором другие могли только мечтать. Михримах султан долгие годы управляла гаремом, став доверенным лицом своего отца. Она, по сути, выполняла обязанности Валиде султан. Даже после смерти отца дочка Роксоланы осталась в гареме, деля власть с Нурбану султан, фавориткой своего брата Селима II.
По одной из версий, Михримах султан вовсе не враждовала с шехзаде, который после смерти султана Сулеймана занял османский престол. И даже наоборот, стала для Селима II верным советчиком. Спустя годы, Михримах султан удалилась от дворца, оставив управление гарема Нурбану султан. Ну а после смерти дочка Хюррем султан была захоронена в одном мавзолее с султаном Сулейманом.