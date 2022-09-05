«Густая шевелюра! Блондинчик с серыми глазами»: как сейчас выглядит сын Хабенского от умершей от рака жены

Константин Хабенский крайне редко делится с журналистами подробностями личной жизни. Однако в виде исключения актер не так давно вывел на люди подросшего сына от первой жены Анастасии. Она скончалась в 2008 году из-за рака. У нее была опухоль мозга. Сыну Константина Хабенского вот-вот исполнится 15 лет. Он уже совсем взрослый парень. К тому же, юноша увлекается спортом.
С самого детства Ваня жил с бабушкой в Испании. Сам Хабенский делал все, чтобы как можно чаще видеться с отпрыском. Сынишка актера вырос настоящим красавцем. У него густая шевелюра, блондинистые волосы, миловидная внешность, серые глаза и мягкая улыбка. Поклонники не сомневаются, что когда Иван повзрослеет у него отбоя не будет от невест.
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Константин Хабенский с сыном Иваном. Фото: кадр из программы "Ты не поверишь!"
При этом парнишка ведет себя скромно и охотно делится с представителями прессы некоторыми моментами из своей жизни. Год назад Хабенский, к слову, перевез сына в Москву. Сегодня Ваня учится в 8 классе одной из столичных гимназий и не собирается становиться актером.
«Больше времени уделяю обучению на компьютере, саморазвитию в разных сферах. В приоритете именно программирование, потому что считаю, что это будет моей работой!» — отметил парень в передаче «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
«Густая шевелюра! Блондинчик с серыми глазами», «На маму, наверное, похож?», «Красавчик», «Ох сердцеед в семье растет», «Милашка», «Блондин? А где кудри?», «В кого такой красавец?», «Очаровашка», «Миленький такой парнишка, светлый», - пишут фолловеры.