«Густая шевелюра! Блондинчик с серыми глазами»: как сейчас выглядит сын Хабенского от умершей от рака жены

Константин Хабенский крайне редко делится с журналистами подробностями личной жизни. Однако в виде исключения актер не так давно вывел на люди подросшего сына от первой жены Анастасии. Она скончалась в 2008 году из-за рака. У нее была опухоль мозга. Сыну Константина Хабенского вот-вот исполнится 15 лет. Он уже совсем взрослый парень. К тому же, юноша увлекается спортом.

С самого детства Ваня жил с бабушкой в Испании. Сам Хабенский делал все, чтобы как можно чаще видеться с отпрыском. Сынишка актера вырос настоящим красавцем. У него густая шевелюра, блондинистые волосы, миловидная внешность, серые глаза и мягкая улыбка. Поклонники не сомневаются, что когда Иван повзрослеет у него отбоя не будет от невест.

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