Громкий разрыв с Руденко, брак с Жидковым и роман с Богатырем: с кем жила Татьяна Арнтгольц

Татьяна Арнтгольц дважды была замужем. И если первый брак актрисы с Иваном Жидковым распался довольно быстро, то второй - с Марком Богатырем без преувеличения можно назвать счастливым. Актер из сериала «Кухня» сумел вскружить голову красавице-блондинке.
При этом спешить со свадьбой Татьяна не стала. А когда Богатырев сделал ей предложение руки и сердца, предпочла тихое семейное торжество, на котором присутствовали только самые близкие.
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По молодости
Еще до своих замужеств Татьяна Арнтгольц встречался с Анатолием Руденко. Правда уже тогда актриса мечтала о своей семье. Она хотела выйти на любимого замуж, родить ему детей. Но не тут то было.
Поняв, что Татьяна хочет серьезных отношений, брака и всего, что за этим следует, в том числе и материнства, Анатолий Руденко постарался сделать так, чтобы девушка в нем разочаровалась. На тот момент актер понимал, что просто не готов к свадьбе и появлению детей.
Татьяна Арнтгольц хотела выйти замуж, а вот ее молодой человек в браке себя не видел. Фото: кадр из программы "Судьба человека"
Свадьба с Жидковым
Второй большой любовью Татьяна Арнтгольц стал Иван Жидков. От него актриса родила своего первенца - дочку Марию. Девочка удивительным образом похожа и на маму, и на отца. Наследница Татьяны часто отдыхает в Калининграде у бабушек с дедушек.
В одном из интервью, говоря о том, почему рухнул его брак с Татьяной Арнтгольц, Иван дал понять, что их отношения изжили себя. Никто не хотел бороться за чувства. И в итоге, супруги решили тихо и мирно развестись, оставшись при этом друзья.
Татьяна Арнтгольц с дочкой Машей, Иваном Жидковым и его сыном Степой. Фото: личный архив
Рискнула снова выйти замуж
Вторым мужем Татьяны Арнтгольц стал Марк Богатырев. Нынешний избранник актрисы прекрасно ладит со своей падчерицей Машей. И буквально на руках носит ее красавицу маму. Узнав Марка поближе, Арнтгольц рискнула во второй раз выйти замуж и, кажется, не прогадала.
У пары подрастет общий сын Данила. Звезда сериала «Кухня» буквально боготворит возлюбленную, не уставая признаваться ей в любви.
«Красота снаружи, красота внутри - редкий дар! Любовь моя», - писал о Татьяне ее муж.
Татьяна Арнтгольц с Марком Богатыревым и сыном Данилой. Фото: личный архив
Сама актриса также не скрывает, что счастлива рядом со вторым мужем. Ей очень важно, что Марк Богатырев смог поладить и с ее дочерью Марией.