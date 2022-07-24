Громкий разрыв с Руденко, брак с Жидковым и роман с Богатырем: с кем жила Татьяна Арнтгольц

Татьяна Арнтгольц дважды была замужем. И если первый брак актрисы с Иваном Жидковым распался довольно быстро, то второй - с Марком Богатырем без преувеличения можно назвать счастливым. Актер из сериала «Кухня» сумел вскружить голову красавице-блондинке.

При этом спешить со свадьбой Татьяна не стала. А когда Богатырев сделал ей предложение руки и сердца, предпочла тихое семейное торжество, на котором присутствовали только самые близкие.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».