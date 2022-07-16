Григорий Лепс: как стал популярным и через что пришлось пройти

Гриша Лепсверидзе с папой Витей и мамой Натэллой в фотоателье родного Сочи. Отец будущей звезды работал на мясокомбинате, мать - на хлебозаводе. Папа музыканта умер давно, а мама живет в Сочи рядом с семьей дочери.

Много лет назад мама Григория продала однушку, где он вырос, чтобы оплатить лечение сына в московской клинике. А когда он стал знаменитым, то купил маме трехкомнатную квартиру в Сочи, а несколько лет назад оплатил операцию во Франции по замене сердечного клапана.

1981