Григорий Лепс: как стал популярным и через что пришлось пройти

Юбиляр, как известно, с недавних пор завидный холостяк. Григорий Лепс говорит, что новую любовь пока не встретил. Какие его годы! День рождения артист отметит на сцене. Лепс собирает стадион «Лужники» поздним вечером 15 июля, чтобы закончить петь после полуночи уже 60-летним.
1964
Григорий Лепс с родителями. Фото: личный архив
Гриша Лепсверидзе с папой Витей и мамой Натэллой в фотоателье родного Сочи. Отец будущей звезды работал на мясокомбинате, мать - на хлебозаводе. Папа музыканта умер давно, а мама живет в Сочи рядом с семьей дочери.
Много лет назад мама Григория продала однушку, где он вырос, чтобы оплатить лечение сына в московской клинике. А когда он стал знаменитым, то купил маме трехкомнатную квартиру в Сочи, а несколько лет назад оплатил операцию во Франции по замене сердечного клапана.
1981
Григорий Лепс. Фото: личный архив
Единственным поводом ходить в школу для Гриши был ансамбль, где он пел и играл на барабанах. Отучившись четыре года в музыкальном училище по классу ударных инструментов, Григорий пошел в армию. Срочную службу прошел в Хабаровске.
1990
Григорий Лепс. Фото: grigoryleps.ru
Пел в ресторанах Сочи, был солистом группы «Индекс 398». На этом фото он в роли солиста в ресторане сочинского отеля «Ривьера». Стал местной знаменитостью. Друзья советовали взять псевдоним Гриша Сочинский, но он просто сократил фамилию и стал Лепс.
Женился на однокурснице из музучилища, брак вскоре распался, но с дочерью Ингой прекрасные отношения. Григорий и Инга стали друзьями, путешествуют вместе.
Отец оплатил учебу дочери за границей, купил квартиру в Москве. Недавно Лепс гулял на свадьбе старшей дочери - Инга вышла замуж за актера и режиссера Михаила Плутахина.
1995
Григорий Лепс. Фото: YouTube
В 30 лет Лепс решает ехать в Москву, понимая: если останется петь в ресторанах, то выдохнется как артист. Хотелось развития. Но Москва слезам не верит - первые два года опять-таки пел по ресторанам.
Григорий вспоминал: «Я был мало кому интересен. Много пил. Выглядел плохо. Вес был за 100 кг. А люди, обещавшие помочь, пропали…» Фото Григория в таком весе почти не осталось - вот лишь один кадр.
Но он пробился: записал альбом «Храни вас Бог». В 1995 году песня с этого альбома «Натали» стала хитом. А Лепс попал в больницу с диагнозом «панкреонекроз». Спасли врачи, выходила мама. После этого артист похудел на 35 кг и стал штамповать хит за хитом.
2001
Григорий Лепс и Лолита. Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Лепс поет с Лолитой. Важный год для артиста: он женился на Анне Шаплыковой - танцовщице шоу-балета Лаймы Вайкуле; записал песню «Рюмка водки на столе», которая выйдет через год и станет главной во всех караоке страны.
2021
Григорий Лепс и Анна Шаплыкова. Фото: соцсети
Вот так, взявшись за руки, Григорий и Анна прошли через 20 непростых лет семейной жизни. Развелись, но общаются и дружат ради троих общих детей. Говорят, что Анна не простила мужу измену.
Перед юбилеем Лепс рассказал, что у него сейчас нет других отношений, Анну очень уважает, но они уже не сойдутся. Семья недавно вместе отдыхала в Италии, где у них есть недвижимость, по слухам, записанная на Анну.
Анна с тремя детьми живет в загородном подмосковном доме, который построил Лепс, а он сам в соседнем офисе-особнячке на этом же участке. Так что видятся часто.
2022
Григорий Лепс с детьми. Фото: соцсети
Григорий с детьми от брака с Анной Шаплыковой. 20-летняя Ева в июне окончила факультет журналистики МГИМО, 15-летняя Николь и 12-летний Иван учатся в частной школе.