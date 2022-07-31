«Грезила о семье, а Руденко бросил!»: как выглядит 40-летняя Арнтгольц во втором счастливом браке

Татьяна Арнтгольц - одна из самых красивых актрис отечественного кино. Знаменитость еще в юности понимала ценность семьи. И всегда мечтала о крепком союзе, детях и материнстве. Однако первое серьезное увлечение красавицы-блондинки стало лишь мимолетным чувством.

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Актриса была влюблена в Анатолия Руденко, который слыл большим ценителем женской красоты. Молодой человек менял подружек как перчатки, не собираясь делать им долгожданное предложение руки и сердца. Не дождалась слов о любви от Руденко и Татьяна Арнтгольц.

Поняв, что их роман может перетечь во что-то более серьезное, чем простая интрижка, актер сделал все для того, чтобы Татьяна сама решила с ним разойтись. Руденко не стал скрывать, что он попросту не был готов к браку и детям. Зато Арнтгольц грезила о семье и материнстве.