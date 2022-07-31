«Грезила о семье, а Руденко бросил!»: как выглядит 40-летняя Арнтгольц во втором счастливом браке

Татьяна Арнтгольц - одна из самых красивых актрис отечественного кино. Знаменитость еще в юности понимала ценность семьи. И всегда мечтала о крепком союзе, детях и материнстве. Однако первое серьезное увлечение красавицы-блондинки стало лишь мимолетным чувством.
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Актриса была влюблена в Анатолия Руденко, который слыл большим ценителем женской красоты. Молодой человек менял подружек как перчатки, не собираясь делать им долгожданное предложение руки и сердца. Не дождалась слов о любви от Руденко и Татьяна Арнтгольц.
Поняв, что их роман может перетечь во что-то более серьезное, чем простая интрижка, актер сделал все для того, чтобы Татьяна сама решила с ним разойтись. Руденко не стал скрывать, что он попросту не был готов к браку и детям. Зато Арнтгольц грезила о семье и материнстве.
Второй брак со Марком Богатырев явно пошел Татьяне Арнтгольц на пользу. Фото: личный архив
Замуж Татьяна Арнтгольц вышла за Ивана Жидкова, которому родила дочку Машу. Но этот брак не был долговечным. Правда и сама Татьяна, став снова свободной, тут же познакомилась со звездой сериала «Кухня». С Марком Богатыревым, который стал вторым ее мужем, актриса, похоже, все-таки нашла свое женское счастье. У пары подрастает общий сын Данила.
С молодым мужем актриса воспитывает сына Данилу. Фото: личный архив
Да и выглядит Татьяна Арнтгольц весьма и весьма молодо. Будучи яркой блондинкой, актриса вполне может дать фору более юным красоткам отечественного кино. Такое чувство, что жена Марка Богатырева и вовсе не стареет.
«Красота-красотой, а счастье-то свое не сразу нашла», «Грезила о семье, а Руденко бросил!», «Могла бы такая пара у них с Толей получиться, а детишки бы какие были!», «Хорошенькая такая она, светлая!», «С мужем ей повезло, сразу видно влюбленную женщину», «Да, счастье оно красит!» - пишут фолловеры.