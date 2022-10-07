«Готовность рискнуть»: эксперт назвал три условия, при которых сейчас стоит покупать дешевеющую недвижимость

- Олег Павлович, чего нам ждать в скором времени от рынка недвижимости?

- Вы вряд ли найдете в России человека, который скажет, что нас ждет вообще и на рынке недвижимости в частности. Слишком все неопределенно. Сегодня более уместно говорить о возможных сценариях. А какой из сценариев реализуется – это только жизнь покажет.

Сценарий первый - оптимистический

Основных вариантов – два. Начнем с оптимистического. То, что сейчас происходит в мире и в стране, никого особо не радует.

Сохраняется некая надежда на то, что вскоре боевые действия завершатся, начнется какой-то процесс потепления, начнут сниматься санкции, а значит, деньги, которые из российской экономики сейчас изъяты в военно-промышленный комплекс, начнут возвращаться в реальный сектор.

Люди, которые сейчас штурмуют границы или уже их преодолели, начнут возвращаться. Экономика реального сектора снова оживится, а для нас это будет означать, во-первых, улучшение условий по ипотеке, а во-вторых – улучшение благосостояния населения.

Если этот сценарий реализуется хотя бы процентов на семьдесят, то примерно через полгода мы увидим возобновление спроса, а как следствие – повышение цен.

Сценарий второй - пессимистический

