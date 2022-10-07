«Готовность рискнуть»: эксперт назвал три условия, при которых сейчас стоит покупать дешевеющую недвижимость

На фоне частичной мобилизации начало дешеветь жилье – покупка и аренда. Будет ли снижаться цена на недвижимость и дальше? Об этом Тeleprogramma.pro расспросила Олега Самойлова, вице-президента Российской гильдии риелторов.
Фото: Global Look Press
- Олег Павлович, чего нам ждать в скором времени от рынка недвижимости?
- Вы вряд ли найдете в России человека, который скажет, что нас ждет вообще и на рынке недвижимости в частности. Слишком все неопределенно. Сегодня более уместно говорить о возможных сценариях. А какой из сценариев реализуется – это только жизнь покажет.
Сценарий первый - оптимистический
Основных вариантов – два. Начнем с оптимистического. То, что сейчас происходит в мире и в стране, никого особо не радует.
Сохраняется некая надежда на то, что вскоре боевые действия завершатся, начнется какой-то процесс потепления, начнут сниматься санкции, а значит, деньги, которые из российской экономики сейчас изъяты в военно-промышленный комплекс, начнут возвращаться в реальный сектор.
Люди, которые сейчас штурмуют границы или уже их преодолели, начнут возвращаться. Экономика реального сектора снова оживится, а для нас это будет означать, во-первых, улучшение условий по ипотеке, а во-вторых – улучшение благосостояния населения.
Если этот сценарий реализуется хотя бы процентов на семьдесят, то примерно через полгода мы увидим возобновление спроса, а как следствие – повышение цен.
Сценарий второй - пессимистический
Фото: Global Look Press
Противоположный сценарий понятен: ситуация ухудшается, военные действия затягиваются, народ продолжает бежать или отправляется на передовую.
В этом случае в скором времени может наступить вообще паралич рынка недвижимости. Просто людям будет не до того. Понятно, что крыша над головой – одна из базовых потребностей человека, но, когда речь идет о спасении собственной жизни, человеку не до того. Как себя поведут в этом случае цены – говорить бессмысленно.
Какой итог? Первый сценарий – вряд ли реализуется полностью. Второй сценарий – мы все молимся, чтобы не реализовался. Видимо, истина будет где-то посередине.
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А значит, примерно до конца года мы увидим нейтральную динамику цен. Нужно учитывать еще и то, что деньги дешевеют, а значит, на самом деле будет происходить снижение цен. А что будет дальше – посмотрим. Бессмысленно сейчас загадывать дольше, чем на несколько месяцев.
- Как вы думаете, стоит ли сейчас покупать недвижимость?
- Все годы, что я работаю, мне постоянно задают этот вопрос. Я отвечаю так: недвижимость стоит покупать, когда а) - есть соответствующая необходимость, и б) - есть соответствующая возможность.
В нынешней ситуации я бы еще добавил третий параметр – готовность рискнуть. Если эти три параметра совпадают – вопросов нет. Но сегодня многие потенциальные покупатели размышляют не о том, улучшить ли им жилищные условия, а о том, не сменить ли им страну проживания. Поживем – увидим.