«Глазастенький! Волосики пшеничные»: Авербух показал подросшего сына Левушку — точную копию Арзамасовой

Илья Авербух налюбоваться не может на подросшего сына Левушку от молодой жены. Хореограф старше Лизы Арзамасовой едва ли не вдвое.
Однако это не помешало им пожениться и завести общего ребенка. К тому же, постановщик ледовых шоу мечтает о том, что Елизавета подарит ему еще и лапочку-дочку.
Актриса из ситкома «Папины дочки» не только покорила сердце Ильи Изяславича, она также с легкостью нашла общий язык с его сыном от фигуристки Ирины Лобачевой — Мартином.
Парнишка совсем не против, что отец женился на молодой возлюбленной, которая всего на несколько лет старше его.
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Лиза Арзамасова с сынишкой Левушкой. Фото: личный архив
Левушка как две капли воды похож на «папину дочку» Лизу Арзамасову. Фото: личный архив
Левушка как две капли воды похож на свою звездную маму. У малыша глазки-блюдца, пушистые реснички, пшеничные волосики, очаровательные пухлые щечки.
«Я на солнышке сижу, я на солнышко гляжу. Все сижу, и сижу, и на солнышко гляжу.
Мы с Левушкой наслаждаемся началом осени и ловим теплые деньки! Желаем всем солнечного настроения и как можно больше радостных моментов этой осенью!» — отметил постановщик мюзиклов на льду.
В своем микроблоге Илья Авербух поделился свежим фото с сынишкой Левушкой с прогулки. Малыш спокойно сидел в коляске, пожевывая соску.
«Глазастенький! Волосики пшеничные», «Ну какая лапочка», «Милашка», «Парнишка славненький», «Затискали бы», «Медовые волосы, прям как с картинки», «Копия мамы Лизы», «От папы ничего и не взял... ну почти!» — стали шутить фолловеры.