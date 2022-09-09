«Глазастенький! Волосики пшеничные»: Авербух показал подросшего сына Левушку — точную копию Арзамасовой

Илья Авербух налюбоваться не может на подросшего сына Левушку от молодой жены. Хореограф старше Лизы Арзамасовой едва ли не вдвое.

Однако это не помешало им пожениться и завести общего ребенка. К тому же, постановщик ледовых шоу мечтает о том, что Елизавета подарит ему еще и лапочку-дочку.

Актриса из ситкома «Папины дочки» не только покорила сердце Ильи Изяславича, она также с легкостью нашла общий язык с его сыном от фигуристки Ирины Лобачевой — Мартином.

Парнишка совсем не против, что отец женился на молодой возлюбленной, которая всего на несколько лет старше его.

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