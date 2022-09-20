Гладит шнурки, беседует с деревьями: чем опасны для мира странности короля Карла III

Принца Чарльза — нового короля Великобритании Карла III — порой критикуют за странные и нелепые выходки и привычки. Он с детства был очень чувствительным, болезненным и склонным к слезам — за это его критиковали родители.
Чтобы он побыстрее «стал мужчиной», его отдали в суровую школу-интернат, где над ним издевались сверстники. Став взрослым, он много раз удивлял окружающих непонятными поступками.
Нет ли у короля какого-то серьезного расстройства? Об этом портал Тeleprogramma.pro расспросил Анну Завгородневу, психолога, руководителя психологического центра Анны Завгородневой.
— Анна, не говорят ли поступки Карла III о каких-то расстройствах? Например, известно, что он требует от прислуги гладить ему шнурки — и это не фигура речи: их гладят всякий раз, как он снимает обувь.
— Принц Чарльз, которому 73 года, стал королем: он теперь Карл III. Он ведет себя странным образом, то есть непривычно для нас. Такие мелочи, как желание гладить шнурки, в том или ином виде присутствуют у каждого из нас.
Например, у некоторых людей есть такая «странность»: они могут пить чай только из кружки определенной формы или определенного цвета и ни из какой другой. Или выбирают бокалы только одного вида. Обычно такие особенности не озвучиваются, это делается «по-тихому» и для окружающих неочевидно.
Король Великобритании Карл III. Фото: Global Look Press
— Но гладить шнурки — это ведь просто анекдот!
— Да, глаженые шнурки звучат анекдотично. Но мы же не знаем, до какой степени у Чарльза присутствует вот эта привычка к военной муштре, которая может идти из детства, проведенного в достаточно жестких интернатских условиях.
А может быть, ему просто эстетически не нравится, когда шнурки не в порядке? Я знаю, например, кучу людей, которые привыкли стирать шнурки от кроссовок отдельно — потому что они пачкаются и портят общий вид обуви. И это считается нормальным.
А у Чарльза вот такая привычка — он хочет глаженые шнурки. Почему нет? К тому же этим занимается не он, а прислуга.
Если бы у него была такая странность, как, например, загрызть поутру зубами лесного кролика, то есть граничащая с нормами здоровья, агрессивная, направленная на живое существо, — вот тогда мы могли бы удивляться, возмущаться и говорить о ненормальном поведении.
Каприз или расстройство?
Король Великобритании Карл III. Фото: Global Look Press
- У Чарльза это просто безобидные особенности. Их можно назвать капризом, но мне кажется, это отголоски ОКР, то есть обсессивно-компульсивного расстройства.
Оно часто присутствует у людей, прошедших жесткое воспитание. ОКР — это желание человека многое контролировать. А это в нашем мире почти невозможно. Мы не можем контролировать закаты и рассветы, погоду, пробки на дорогах и прочее.
— А может быть, такие состояния усугубляются с возрастом? Все-таки король уже немолодой человек…
— Да, с возрастом мы становимся более придирчивыми и консервативными. Но Чарльз всегда был очень странным в коммуникациях, об этом писала еще принцесса Диана. А кто не был бы странным, живя под постоянным прицелом общественного внимания целой страны и всего мира?
Это не могло не отразиться на его личности. Если, например, артисты и певцы становятся медийными личностями по своему собственному желанию, то у Чарльза просто не было выбора.
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— А чем объяснить то, что Чарльз здоровается с деревьями, дружески пожимает им ветки?
— А почему бы и нет? Ну, может, у него прикол такой! Сколько людей здоровается с котами? Или говорят им при встрече «кис-кис-кис»? Это не вызывает удивления. А чем деревья хуже?
Возможно, это какая-то его очень личная история. Может быть, деревья имеют для него большое значение.
Например, моряки часто говорят, что море —– живое. Или рыбаки — многие ведь ездят на рыбалку не для того, чтобы добыть рыбу, а чтобы посидеть в тишине у реки, пообщаться с природой.
И это для всех — нормально. А Чарльз здоровается с деревьями. И это тоже нормально. Просто его особенности, не выходящие за рамки нормальности, бросаются в глаза и всех удивляют, потому что он — медийная личность.