Гладит шнурки, беседует с деревьями: чем опасны для мира странности короля Карла III

Принца Чарльза — нового короля Великобритании Карла III — порой критикуют за странные и нелепые выходки и привычки. Он с детства был очень чувствительным, болезненным и склонным к слезам — за это его критиковали родители.

Чтобы он побыстрее «стал мужчиной», его отдали в суровую школу-интернат, где над ним издевались сверстники. Став взрослым, он много раз удивлял окружающих непонятными поступками.

Нет ли у короля какого-то серьезного расстройства? Об этом портал Тeleprogramma.pro расспросил Анну Завгородневу, психолога, руководителя психологического центра Анны Завгородневой.

— Анна, не говорят ли поступки Карла III о каких-то расстройствах? Например, известно, что он требует от прислуги гладить ему шнурки — и это не фигура речи: их гладят всякий раз, как он снимает обувь.

— Принц Чарльз, которому 73 года, стал королем: он теперь Карл III. Он ведет себя странным образом, то есть непривычно для нас. Такие мелочи, как желание гладить шнурки, в том или ином виде присутствуют у каждого из нас.

Например, у некоторых людей есть такая «странность»: они могут пить чай только из кружки определенной формы или определенного цвета и ни из какой другой. Или выбирают бокалы только одного вида. Обычно такие особенности не озвучиваются, это делается «по-тихому» и для окружающих неочевидно.

