Гела Месхи: как стал знаменитым, где познакомился с Екатериной Климовой и в чем причина их развода

Актер Гела Месхи стал третьим мужем Екатерины Климовой. На момент встречи у нее уже было трое детей, но мужчину это не остановило, и он трижды делал предложение любимой. Как развивались события в личной жизни звезды и на профессиональном поприще - в нашем материале.
Гела Месхи: детство, родители, национальность
Гела Месхи родился в грузинском городе Гори 13 мая 1986 года. Грузино-абхазский конфликт заставил семью Месхи переехать, и родители перебрались в Москву. Отец Гелы, Рауль Севарович, имел грузинские и испанские корни, мать Марина Антоновна – по национальности русская. Так что в Геле течет смесь разных кровей.
В детстве Гела не любил учиться и был несколько раз на грани исключения из школы. Зато охотно гонял мяч со сверстниками и посещал театральный кружок. В старших классах пришло время определяться с профессией, и учительница литературы поддержала Месхи в намерении идти в театральный институт. Он смог поступить в ГИТИС.
Правда, чтобы получить профессию, Месхи пришлось сначала перейти во ВГИК, а потом в Школу-студию МХАТ. Эти метания актер объяснил позже: в первом заведении студенты вальяжно учились, во втором скорых съемок не предвиделось, а третье, с Константином Райкиным в качестве наставника, обеспечило жесткую дисциплину, так необходимую тогда Месхи.
Гела Месхи: театр
Театральный дебют Месхи прошел еще в студенческие годы на подмостках МХАТа. «Гамлет», «Валенсианские безумцы», «Молчание – золото» и другие помогли актеру обозначить гарни своего таланта.
Гела Месхи в спектакле "Бульба". Фото: Global Look Press
Затем Месхи играл на сцене драматического театра им.Станиславского, выступив в пьесах «Троянской войны не будет», «7 дней до потопа», «Ромео и Джульетта».
В 2017 году Месхи был приглашен в состав спектакля «Сирано де Бержерак» в Московский губернский театр.
Гела Месхи: кино
Кинодебют Месхи состоялся сразу по окончании вуза в 2009 году. Актер получил предложение от режиссера Юрия Кары сняться в новой трактовке сюжета о принце Датском – «Гамлет. ХХI век». За главную роль в картине Месхи получил приз на фестивале «Амурская осень» в Благовещенске.
Следующими стали эпизодические роли в фильмах «Взрослая дочь, или Тест на…», «Таджикские страсти», «Все просто». В сериале «Физика или химия» Месхи получил не только главную роль, но и известность, покорив зрителей.
Гела Месхи в сериале "Физика или химия". Кадр из сериала
Следующая главная роль ждала актера два года. В 2013 году в ленте «Сын отца народов» Месхи сыграл Василия Сталина, трагическая судьба которого закончилась в ссылке.
В том же году Месхи стал сниматься в сериале «Волчье сердце». Пару ему составила актриса Екатерина Климова, и это знакомство оказалось судьбоносным. Следующими звездными для Гелы Месхи лентами стали «Вышибала» (2016) и «Черная кошка», в которой актер сыграл главаря банды. Вместе с ним в сериале появились Михаил Боярский и Екатерина Гусева, с которыми он, к слову, мечтал поработать давно.
Гела Месхи в фильме "Волчье сердце". Кадр из фильма
Следующий успех Месхи принесла драма «Собибор». Ленту даже выдвигали на премию «Оскар», и она получила «ТЭФИ». Месхи ради роли пришлось тогда похудеть – он скинул 6 кг и начал весить 70 кг при росте 176 см.
Гела Месхи в драме "Cобибор". Кадр из фильма
В 2019 году Месхи снялся в военной драме «Спасти Ленинград» и комедии «Миллиард». Следующей военной драмой в том же году стал основанный на реальных событиях фильм «Донбасс. Окраина». В период пандемии Месхи, как и многие другие коллеги, оказался лишен возможности сниматься. Зато в 2021 году появился сразу в нескольких картинах – сериале «Топи» и фильме «Летчик». В 2022 году на экраны вышла военная драма, в которой Месхи сыграл летчика, «1941. Крылья над Берлином».
Гела Месхи: другие проекты
Гела Месхи снялся в клипе Анастасии Задорожной в 2017 году «Я – луна». Осенью 2021 года актер был приглашен на популярный проект Первого канала «Ледниковый период», где выступал в паре с чемпионкой Европы Яной Хохловой.
Гела Месхи в проекте "Ледниковый период". Фото: Global Look Press
Гела Месхи: личная жизнь
Актер всегда подчеркивал, что не любит выставлять личную жизнь напоказ. Но поклонники всегда интересовались, что скрывает на сердце их любимец. И когда между ним и красавицей Екатериной Климовой завязался роман, пристально следили за этим романом.
А познакомились звезды на съемках сериала «Волчье солнце» в 2013 году. Гела Месхи оказался на восемь лет младше избранницы, но преградой это не стало, как и наличие трех детей у красавицы Климовой от предыдущих браков.
Гела Месхи и Екатерина Климова. Фото: соцсети
«Гела делал мне предложение практически сразу, и не раз — и на Эйфелевой башне, и в Америке — куда бы мы ни приезжали, он пытался это сделать романтично, у меня не было повода сомневаться в его чувствах», - откровенничала Климова в одном из своих интервью.
Они стали жить гражданским браком, и в 2015 году сыграли свадьбу. В том же году Климова родила Месхи дочку Изабеллу. Но через четыре года Екатерина и Гела расстались. Климова сама проявила инициативу развестись. Потому что видела, как муж стремится состояться в карьере, имея большие амбиции. Сам актер никак не комментировал развод.
Гела Месхи с дочкой Беллой. Фото: соцсети
Сразу после расставания с Климовой Месхи видели в компании актрисы Катрин Асси, вместе они блистали на красной дорожке кинофестиваля. Вызвал актер подозрения и после «Ледникового периода», публикуя совместные фото с фигуристкой Хохловой. Однако, с кем счастлив сегодня Месхи, он скрывает.
Гела Месхи сегодня
В настоящее время Месхи продолжает строить кинокарьеру. Также актер активно участвует в воспитании дочки от Екатерины Климовой. Он регулярно навещает малышку, которая в 2022 году первый раз идет в первый класс.