Гела Месхи: как стал знаменитым, где познакомился с Екатериной Климовой и в чем причина их развода

Актер Гела Месхи стал третьим мужем Екатерины Климовой. На момент встречи у нее уже было трое детей, но мужчину это не остановило, и он трижды делал предложение любимой. Как развивались события в личной жизни звезды и на профессиональном поприще - в нашем материале.

Гела Месхи: детство, родители, национальность

Гела Месхи родился в грузинском городе Гори 13 мая 1986 года. Грузино-абхазский конфликт заставил семью Месхи переехать, и родители перебрались в Москву. Отец Гелы, Рауль Севарович, имел грузинские и испанские корни, мать Марина Антоновна – по национальности русская. Так что в Геле течет смесь разных кровей.

В детстве Гела не любил учиться и был несколько раз на грани исключения из школы. Зато охотно гонял мяч со сверстниками и посещал театральный кружок. В старших классах пришло время определяться с профессией, и учительница литературы поддержала Месхи в намерении идти в театральный институт. Он смог поступить в ГИТИС.

Правда, чтобы получить профессию, Месхи пришлось сначала перейти во ВГИК, а потом в Школу-студию МХАТ. Эти метания актер объяснил позже: в первом заведении студенты вальяжно учились, во втором скорых съемок не предвиделось, а третье, с Константином Райкиным в качестве наставника, обеспечило жесткую дисциплину, так необходимую тогда Месхи.

Гела Месхи: театр

Театральный дебют Месхи прошел еще в студенческие годы на подмостках МХАТа. «Гамлет», «Валенсианские безумцы», «Молчание – золото» и другие помогли актеру обозначить гарни своего таланта.