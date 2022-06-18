Где и как радуются солнышку российские знаменитости

Анастасия Макеева
Актриса с мужем Романом Мальковым отметила годовщину свадьбы поездкой на Мальдивы. От виллы, где поселилась парочка, до океана всего минута быстрым шагом. «Роскошный пляж с белоснежным песком, лазурные волны и вечное лето.
И мы как будто одни во Вселенной», - поделилась Макеева. Увидев в воде скатов, она прыгнула к ним в воду прямо в платье: «Очень уж хотелось быть к ним поближе, думать было некогда - они уплывали. Красавцы, похожи на ковер-самолет. Это Мальдивы, друзья!»
По вечерам супруги ходили на дискотеку. Анастасию и тут узнали: «Пришли потанцевать, русские подошли к нам: «Вы настолько известная пара в России, что вас невозможно не узнать, мы рады вас видеть».
Погода: воздух +31, вода +29. В разгаре сезон дождей, но парочке с погодой повезло.
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети
Павел Прилучный
Актер совместил приятное (солнечные и водные процедуры) с полезным (съемками в фильме). Его киношную жену играла актриса Зепюр Брутян. Актеры разыграли подписчиков, изображая влюбленных.
По окончании съемочных дней на курорте Брутян поблагодарила Прилучного за новых подписчиков, которые у нее появились из-за «романа» с большой звездой кино. Снимались в чудесных условиях - на острове Маврикий в Индийском океане в пятизвездочном отеле.
Погода: воздух +26, вода +26.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети
Елена Летучая
Телеведущая поселилась в самом дорогом санаторно-курортном комплексе Ялты. Живет она на отдельной вилле площадью 180 кв. м - в сутки эта роскошь стоит 184 тыс. руб.
Судя по частоте упоминаний этого элитного заведения в соцсетях Летучей, она получила существенную скидку при оплате своего пребывания или вовсе отдыхает там бесплатно - по бартеру за рекламу.
Телеведущая играет в теннис, загорает, проводит время у бассейна и на море, гуляет по виноградным плантациям комплекса. С годами меняются лишь места отдыха Летучей, а вот фигура в купальнике все так же безупречна.
Погода: воздух +25, вода +23.
Елена Летучая. Фото: соцсети
Ксения Бородина
Ксюша - фанатка турецких сериалов. Побывав в Стамбуле на съемочной площадке очередной «мыльной оперы», она сфотографировалась со своим кумиром - турецким актером Бураком Озчивитом, о чем давно мечтала. Любимый сериал ведущей «Дома-2» - «Черная любовь», где Бурак играет Кемаля.
«Кемаль меня очаровал так, что я рыдала, когда он умер, - призналась Бородина. - Благодаря сериалу «Черная любовь» я полюбила Стамбул и турецкие сериалы. И сегодня, побывав на съемках проекта «Основание Осман», я увидела всю съемочную группу, игру главных актеров и поняла, какой это титанический труд».
Во время прогулок по Стамбулу Ксения посетила места съемок сериалов «Постучись в мою дверь» и «Черная любовь». Следующая цель Бородиной - через пару месяцев поехать в город Мидьят, где снимали еще один ее любимый сериал - «Ветреный».
Погода: воздух +26.
Ксения Бородина. Фото: соцсети
Анна Семенович
Артистка загорает в Турции. Певица радуется, что ее больше не укачивает на яхтах, как бывало раньше: «Я с удовольствием танцую на лодке, плаваю в море, прыгаю с кормы и получаю от этого массу удовольствия!»
Семенович отдыхает по типичной для этого курорта программе «все включено» и на отдыхе решила отказаться от диеты.
Погода: воздух +27, вода +25.
Анна Семенович. Фото: соцсети