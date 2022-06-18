Где и как радуются солнышку российские знаменитости

Анастасия Макеева

Актриса с мужем Романом Мальковым отметила годовщину свадьбы поездкой на Мальдивы. От виллы, где поселилась парочка, до океана всего минута быстрым шагом. «Роскошный пляж с белоснежным песком, лазурные волны и вечное лето.

И мы как будто одни во Вселенной», - поделилась Макеева. Увидев в воде скатов, она прыгнула к ним в воду прямо в платье: «Очень уж хотелось быть к ним поближе, думать было некогда - они уплывали. Красавцы, похожи на ковер-самолет. Это Мальдивы, друзья!»

По вечерам супруги ходили на дискотеку. Анастасию и тут узнали: «Пришли потанцевать, русские подошли к нам: «Вы настолько известная пара в России, что вас невозможно не узнать, мы рады вас видеть».

Погода: воздух +31, вода +29. В разгаре сезон дождей, но парочке с погодой повезло.