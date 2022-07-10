Футболисты, попробовавшие себя на актерском поприще

Теперь кудесники мяча читают книжки, пишут стихи, снимаются в кино и сериалах. Самым свежим актером-дебютантом стал форвард ЦСКА Федор Чалов. Режиссер и сценарист Илья Куликов известен своей любовью к ЦСКА, поэтому во всех его проектах («Глухарь», «Меч», «Регби», «Полицейский с Рублевки») присутствует армейская тематика. Не стала исключением и новая комедия «Детективное агентство Мухича»: в одной из серий главный герой расследует пропажу Кубка УЕФА с армейского стадиона.

С просьбой найти кубок в агентство обращается именно Чалов. Сыграл Федор самого себя, и это, конечно, относительно несложно. Подобные опыты имеются у Антона и Алексея Миранчуков («Вне игры»), Дмитрия Сычева («Тренер») и многих других звезд. Но, конечно, гораздо интереснее наблюдать за футболистами, которым режиссеры доверили право вжиться в шкуру кого-то другого.

Дэвид Бекхэм (47 лет)