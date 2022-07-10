Футболисты, попробовавшие себя на актерском поприще

Теперь кудесники мяча читают книжки, пишут стихи, снимаются в кино и сериалах. Самым свежим актером-дебютантом стал форвард ЦСКА Федор Чалов. Режиссер и сценарист Илья Куликов известен своей любовью к ЦСКА, поэтому во всех его проектах («Глухарь», «Меч», «Регби», «Полицейский с Рублевки») присутствует армейская тематика. Не стала исключением и новая комедия «Детективное агентство Мухича»: в одной из серий главный герой расследует пропажу Кубка УЕФА с армейского стадиона.
С просьбой найти кубок в агентство обращается именно Чалов. Сыграл Федор самого себя, и это, конечно, относительно несложно. Подобные опыты имеются у Антона и Алексея Миранчуков («Вне игры»), Дмитрия Сычева («Тренер») и многих других звезд. Но, конечно, гораздо интереснее наблюдать за футболистами, которым режиссеры доверили право вжиться в шкуру кого-то другого.
Дэвид Бекхэм (47 лет)
В «Мече короля Артура» Дэвид смотрелся так же уверенно, как и на поле. Фото: кадр из фильма
Удивительно, но Дэвид Бекхэм ни разу не появился в своем «именном» фильме «Играй, как Бекхэм», ставшем 20 лет назад большим хитом, - его в картине изобразил актер-двойник Энди Хармер. Подменял Энди Дэвида и в трилогии «Гол» (2005 - 2009), но здесь, помимо своего дублера, уже появлялся и сам Бекхэм.
Однако первая полноценная роль случилась позже, в 2015 году, когда Дэвид мелькнул в картине Гая Ричи «Агенты А.Н.К.Л.», представ в роли сотрудника КГБ, который показывает слайды во время совещания и даже произносит по-русски фразу «Простите, товарищ».
Два года спустя у того же Гая Ричи в фэнтези-боевике «Меч короля Артура» Дэвид сыграл надзирателя, стерегущего заключенных и пытающегося вытащить из камня легендарный меч Экскалибур.
Винни Джонс (57 лет)
В боевике «Угнать за 60 секунд» Винни покрасовался в кадре с самой Анджелиной Джоли. Фото: кадр из фильма
Без сомнения, экс-полузащитник «Челси» и капитан сборной Уэльса Винни Джонс является самым известным актером с футбольным прошлым. Винни был большим грубияном на поле - остался он им и на экране, где пришлась ко двору внешность бандита-громилы. Типаж приглянулся Гаю Ричи, взявшему Винни на роль Большого Криса в свой дебютный фильм «Карты, деньги, два ствола» (1998), а затем позвавшему его и в свою вторую картину, «Большой куш» (2000).
Немногословный бандюган понравился буквально всем, и вскоре Винни уже начали активно эксплуатировать в Голливуде - он появился в таких хитах, как «Угнать за 60 секунд» (2000) и «Пароль «Рыба-меч» (2001). Чуть позже фактурный британец дослужился и до роли в супергеройской франшизе, став злодеем Джаггернаутом в фильме «Люди Икс: Последняя битва» (2006).
Давид Жинола (55 лет)
Давид метко бил по воротам, потому ему и дали роль снайпера. Фото: кадр из фильма
Полузащитник, выступавший за «Пари Сен-Жермен», «Тоттенхэм» и сборную Франции, Давид Жинола - единственный футболист, подошедший к кинокарьере серьезно и записавшийся на актерские курсы. Неудивительно, что уже первый его фильм (короткометражка «Ростбиф») удостоился чести быть показанным в 2004 году на Каннском фестивале.
А через год в тех же Каннах состоялась премьера полнометражной исторической ленты «Последняя высадка» о событиях времен Второй мировой - в нем Давиду досталась роль немецкого снайпера, а его партнерами были Билли Зейн, Майкл Мэдсен и Александр Скарсгард.
Джон Карью (42)
На съемочной площадке «Малефисенты» Джон (в центре) попал в очень колоритную компанию. Фото: соцсети
Выход на онлайн-платформе more.tv сериала «Домашнее поле» напомнил о еще одном игроке, подавшемся в кинозвезды. Дело в том, что «Домашнее поле» - адаптация норвежского сериала «На своем поле» (2018), повествующего о футбольной команде, тренером которой вдруг назначили женщину.
А ведь в команде есть опытный игрок, который метил на тренерский пост, - его-то и сыграл норвежский форвард Джон Карью, выступавший за «Валенсию», «Астон Виллу» и «Рому». Сериал стал хитом, способности Джона оценили в Голливуде, пригласив спортсмена в проект с бюджетом в $185 миллионов и Анджелиной Джоли в главной роли. В фильме «Малефисента: Владычица тьмы» Джону достался образ Воина Джунглей.
Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Кто еще
Пеле, Зидан и другие
Зидан неплохо вписался в актерский ансамбль очередного «Астерикса».Зидан неплохо вписался в актерский ансамбль очередного «Астерикса». Фото: кадр из фильма
Король футбола Пеле часто снимался в кино и сериалах, а самой известной работой бразильца стал фильм 1981 года «Бегство к победе» (или просто «Победа»), рассказывающий о матче, в котором попавшие в плен во время войны солдаты союзников сыграли против фашистов. Звездами проекта были Майкл Кейн и Сильвестр Сталлоне, но и у Пеле была заметная роль - он сыграл одного из пленных, капрала Луиса Фернандеса.
Помимо Пеле, в картине засветился известный британский футболист Бобби Мур и многие другие профессионалы. И, конечно, вспоминая великих мастеров, попробовавших себя в актерстве, нельзя не упомянуть француза Зинедина Зидана, появившегося в комедии «Астерикс на Олимпийских играх» (2008) - его персонажа звали Нумеродис.
Также в разные годы в кино и сериалах мелькали немец Пауль Брайтнер, бразилец Роналдиньо, итальянец Карло Анчелотти, французы Франк Лебёф, Эрик Кантона и Тьерри Анри.