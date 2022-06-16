Фредди Крюгер, акции «МММ» и Кашпировский: самые яркие моменты 90-х в сериале «Милиционер с Рублевки-2»

Зрители уже с нетерпением ожидают премьеры на ТНТ: 20 июня в 21.00 выходит второй сезон «Милиционера с Рублевки». История молодого Володи Яковлева будет наполнена юмором, приключениями и ностальгией по «лихим» 90-м. Создатели сериала рассказали нам самые интересные факты о «Милиционере с Рублевки-2».
Ольга Виниченко и домовой по имени Анистрат
В 90-х в нашей стране началось повальное увлечение «потусторонним»: буквально все поверили в домовых, колдунов, целителей и магов. Одна из серий «Милиционера…» рассказывает о том, как в доме родителей Володи якобы завелся «барабашка». Актриса Ольга Виниченко, исполняющая роль Маши Гудковой, вспомнила случай из своего детства:
«Дедушка мой, когда я в детстве к нему приходила, рассказывал про домового по имени Анистрат. Я просила: «Дедушка, пойдём со мной во двор, я хочу кататься на качелях», а ему было лень, он отвечал: «Анистрат спрятал ключи, и мы не сможем выйти во двор, потому что не сможем закрыть квартиру». И вот я Анистрата уговаривала, чтобы он ключи вернул. В какой-то момент дедушка сдавался, находились ключи, и мы шли кататься на качелях».
Артем Жигулин и вкладыши от жвачек
В 90-х очень модно было коллекционировать жвачки «Турбо», - точнее, вкладыши от них. Существовала особая игра, в которой добывались самые ценные вкладыши. Артем Жигулин рассказал:
«Со вкладышами от «Турбо» пришлось помучиться. Я несколько дней тренировался переворачивать, смотрел уроки, как лучше ударить, но все это было бесполезно. А ведь по сценарию я явно крут в этом деле. И тогда я придумал мочить руку водой, вкладыш прилипал к моей ладони и легким движением переворачивался – ловкость рук!
Правда, спустя пару дублей «Турбо» был еле живой. Ох, и натерпелся раритет в этот день, но никто не пострадал, кроме моей отбитой руки. Так что переживать нет поводов!»
Кадр из сериала «Милиционер с Рублевки-2»
Реслинг Артема Сучкова и Юрия Грубника
В одном из боев Володе Яковлеву приходится выйти на ринг со своим начальником Горшковым, которого играет Юрий Грубник. Эпизод получился смешным, но самим актерам было не до смеха. Как рассказывал Юрий Грубник:
«Мы сходимся с Артемом в инсценированном бою на боксерском ринге, и я должен провести удушающий прием. Причем сделать это должен у лежащего Артема своей пятой точкой! То есть, просто сесть ему на лицо. Было много дублей, потому что никак не получалось. И я стеснялся это делать, и Артему, понятное дело, это не нравилось. Но съемочной группе было очень смешно».
Кадр из сериала «Милиционер с Рублевки-2»
Фредди Крюгер в комнате Ольги Виниченко
«Кошмар на улице Вязов» стал одним из символов российских 90-х: американские ужастики только начали появляться на экранах. Ольга Виниченко вспоминает – в ее детстве был свой Фредди Крюгер:
«Я в детстве вообще не любила ужастики, и мама мне не давала их смотреть. Но однажды я что-то включила, а в комнате на дверях висело мамино пальто, и я стала представлять, что там кто-то стоит - Фредди или еще кто-то… А наш образ Фредди был детально проработан, был очень классный пластический грим. Так что, мне кажется, что когда все посмотрят эту серию, окунутся прямо в 90-е годы».
Акции «МММ»
Юрий Грубник вспоминает 90-е с ностальгией: там осталась его молодость. Но есть в этих воспоминаниях и горчинка: в прошлом остались и деньги, которые он, как и многие жители России, вложил в финансовую пирамиду «МММ».
«Сейчас кажется, что это абсурд. А для нас это была совершенно обычная нормальная жизнь. Эти челноки, малиновые пиджаки, постоянные новостные сводки с бандитских разборок. А «МММ» – это вообще то, что меня коснулось в полной мере. Этот монстр сожрал и поглотил все мои сбережения. Сейчас смешно, а тогда было не очень», – рассказывает актёр.
Кашпировский и «заряженная» вода
Артем Жигулин, родившийся в 2003 году, знает это время по фильму «Брат». Кое-что из реалий того времени кажется ему совершенно невероятным:
«Первое, что приходит в голову, это графин с водой перед телевизором. Я, конечно, слышал эти истории, но не думал, что все настолько серьёзно, и такое количество людей верит в это шарлатанство», – говорит актёр.
Телесеансы Кашпировского тоже нашли свое отражение в сериале: ведь они стали важной частью жизни людей 90-х.
Кадр из сериала «Милиционер с Рублевки-2»
Мода девяностых
Для создания подлинной атмосферы 90-х в сериале использована одежда, которую искали по всем секонд-хэндам Москвы.
«Основной нашей художественной задачей было сделать так, чтобы все вещи выглядели в кадре хорошо и работали на создание атмосферы», – рассказывает режиссёр Полина Ануфриева.
Герои сериала носят вареные джинсы, чокеры, спортивные костюмы, яркие лосины, пестрые свитера. Кто-то, глядя на них, вспомнит свою молодость, а кто-то задумается: не купить ли что-то похожее? Смотрите второй сезон сериала «Милиционер с Рублёвки» с 20 июня на телеканале ТНТ.
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