Фредди Крюгер, акции «МММ» и Кашпировский: самые яркие моменты 90-х в сериале «Милиционер с Рублевки-2»

Зрители уже с нетерпением ожидают премьеры на ТНТ: 20 июня в 21.00 выходит второй сезон «Милиционера с Рублевки». История молодого Володи Яковлева будет наполнена юмором, приключениями и ностальгией по «лихим» 90-м. Создатели сериала рассказали нам самые интересные факты о «Милиционере с Рублевки-2».

Ольга Виниченко и домовой по имени Анистрат

В 90-х в нашей стране началось повальное увлечение «потусторонним»: буквально все поверили в домовых, колдунов, целителей и магов. Одна из серий «Милиционера…» рассказывает о том, как в доме родителей Володи якобы завелся «барабашка». Актриса Ольга Виниченко, исполняющая роль Маши Гудковой, вспомнила случай из своего детства:

«Дедушка мой, когда я в детстве к нему приходила, рассказывал про домового по имени Анистрат. Я просила: «Дедушка, пойдём со мной во двор, я хочу кататься на качелях», а ему было лень, он отвечал: «Анистрат спрятал ключи, и мы не сможем выйти во двор, потому что не сможем закрыть квартиру». И вот я Анистрата уговаривала, чтобы он ключи вернул. В какой-то момент дедушка сдавался, находились ключи, и мы шли кататься на качелях».

Артем Жигулин и вкладыши от жвачек

В 90-х очень модно было коллекционировать жвачки «Турбо», - точнее, вкладыши от них. Существовала особая игра, в которой добывались самые ценные вкладыши. Артем Жигулин рассказал:

«Со вкладышами от «Турбо» пришлось помучиться. Я несколько дней тренировался переворачивать, смотрел уроки, как лучше ударить, но все это было бесполезно. А ведь по сценарию я явно крут в этом деле. И тогда я придумал мочить руку водой, вкладыш прилипал к моей ладони и легким движением переворачивался – ловкость рук!

Правда, спустя пару дублей «Турбо» был еле живой. Ох, и натерпелся раритет в этот день, но никто не пострадал, кроме моей отбитой руки. Так что переживать нет поводов!»