Фонтаны, парашюты, голубые береты: Федор Добронравов, Иван Демидов и другие звезды-десантники

Именно в этот день в 1930 году в СССР впервые произошло десантирование на парашютах. Сегодня 2 августа называют «днем купания в фонтанах»: десантники отмечают свой главный праздник с размахом. Мы выяснили, кто из российских звезд служил в ВДВ.
Федор Добронравов – так и не сделал наколку…
Федор Добронравов. Фото: Global Look Press
Звезда сериала «Сваты», неподражаемый «Иван Будько», настолько горел желанием служить именно в ВДВ, что бегал и скрывался от «покупателей», набирающих высоких стройных призывников в Кремлевский полк.
«Парень я был крепкий: занимался боксом, баскетболом, прыжками в воду. И самое главное, благодаря ДОСААФ имел три прыжка с парашютом. Словом, серьёзно готовился к службе в ВДВ, куда и был изначально приписан военкоматом ещё в 16 лет», - рассказывал актер в интервью.
Служба оказалась нелегкой: приходилось постоянно проходить учения и прыгать с парашютом в темноте, все это происходило в горной местности…
Но Добронравов ни о чем не жалеет: у него остались отличные воспоминания и гордость за свою службу. В память об армейской романтике он даже чуть не сделал тату - выпрыгивающего из самолета парашютиста. Но все же остановился.
Ян Цапник – сыграл в «Горько!» самого себя
Ян Цапник. Фото: Global Look Press
Театральная академия в Санкт-Петербурге вздрогнула, когда на ее пороге появился шикарный «дембель» в голубом берете. Это был Ян Цапник – ему тоже пришлось послужить в ВДВ, а точнее – в спецразведке.
Интересно, что в знаменитом фильме «Горько!» актер сыграл, по сути, самого себя: его герой, отец невесты, приходит на свадьбу в тельняшке и форменном берете, проникновенно исполняет дуэтом с Сергеем Светлаковым «Расплескалась синева…» и дарит ему кольцо от парашюта.
Потом, как известно зрителям, начинаются всяческие бесчинства, пьянка и драки: собственно, примерно по такому сценарию чаще всего и проходит типичный День десантника.
Максим Дрозд – взяли в десантуру благодаря боксу
Максим Дрозд. Фото: Global Look Press
Актер, прославившийся своими ролями в сериалах «По законам военного времени», «Молодежка», «Мурка», тоже служил в разведывательной роте ВДВ, как и Ян Цапник. Там он оказался благодаря своей превосходной спортивной форме – Максим с юности занимался боксом.
Военный опыт, полученный им в десантуре, очень пригодился впоследствии, когда Дрозд стал сниматься в кино: режиссеры чаще всего дают ему роли или военных, или преступников.
Александр Пятков – на съемки попал прямо со службы
Александр Пятков. Фото: кадр из фильма «В зоне особого внимания»
Известный актер Александр Пятков гордится своей принадлежностью к «крылатой пехоте» и убежден, что российской десантуре нет равных во всем мире. Командующего десантными войсками СССР Василия Маргелова Пятков считает своим крестным отцом – именно благодаря ему парень оказался на экране.
«Он прямо со службы отправил меня на съемки фильма «В зоне особого внимания», сюжет которого рассказывает об учениях десантников», - рассказывал Пятков, сыгравший в этом фильме отчаянного капитана Зуева.
Андрей Черкасов – спас товарища
Андрей Черкасов. Фото: соцсети
Знаменитый участник «Дома-2» Андрей Черкасов – тоже бывший десантник. В Тульской 106-й дивизии он служил в звании лейтенанта. За время службы было немало трудных моментов, но особенно Андрею запомнилось, как один из его товарищей получил травму, и его пришлось вытаскивать на спине из леса.
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Иван Демидов – вел «МузОБОЗ» в тельняшке
Иван Демидов. Фото: Ютуб
Популярный телеведущий и шоумен Иван Демидов (помните «МузОБОЗ»?) служил два года – с 1981 по 1983 – в Литовской ССР, в воздушно-десантных войсках. Демобилизовался Иван в звании сержанта, и до сих пор гордится тем, что честно исполнял свой долг. Даже «МузОБОЗ» Демидов иногда вел в тельняшке – чтобы зрители не забывали, с кем имеют дело!