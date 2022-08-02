Фонтаны, парашюты, голубые береты: Федор Добронравов, Иван Демидов и другие звезды-десантники

Звезда сериала «Сваты», неподражаемый «Иван Будько», настолько горел желанием служить именно в ВДВ, что бегал и скрывался от «покупателей», набирающих высоких стройных призывников в Кремлевский полк.

«Парень я был крепкий: занимался боксом, баскетболом, прыжками в воду. И самое главное, благодаря ДОСААФ имел три прыжка с парашютом. Словом, серьёзно готовился к службе в ВДВ, куда и был изначально приписан военкоматом ещё в 16 лет», - рассказывал актер в интервью.

Служба оказалась нелегкой: приходилось постоянно проходить учения и прыгать с парашютом в темноте, все это происходило в горной местности…

Но Добронравов ни о чем не жалеет: у него остались отличные воспоминания и гордость за свою службу. В память об армейской романтике он даже чуть не сделал тату - выпрыгивающего из самолета парашютиста. Но все же остановился.

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