Федор Бондарчук: как стал киноактером, сделал режиссерскую карьеру, почему ушел от жены к молодой Паулине Андреевой

Сын режиссера Сергея Бондарчука пошел по отцовским стопам. Сегодня он — один из признанных профессионалов своего дела. Несколько лет назад кинодеятель женился во второй раз и снова стал отцом: актриса Паулина Андреева подарила ему сына.
Федор Бондарчук: детство, родители
Федор Бондарчук родился 9 мая 1967 года в семье знаменитого советского кинорежиссера и актера Сергея Бондарчука и народной артистки Ирины Скобцевой, став вторым ребенком после дочери Алены. Этот брак для главы семьи стал третьим, от предыдущей жены Инны Макаровой у него была дочь Наталья. Также у Федора есть старший сводный брат Алексей (родился в браке Сергея Бондарчука и Евгении Белоусовой).
В детстве воспитанием Феди занималась бабушка, родители все время были на съемках. Мальчик занимался музыкой, вокалом, ходит на рисование и английский язык. Но его поведение оставляло желать лучшего: он прогуливал уроки с сыном Никиты Михалкова, Степаном, они вместе начали курить и выпивать.
В 1985 году, окончив школу, Федор по наставлению матери пошел поступать в МГИМО. Но вступительные экзамены провалил. И тогда отец велел сыну идти во ВГИК. Благодаря столь импульсивному решению юноша понял, что нашел свое призвание именно на режиссерском факультете. Учился он на курсе Игоря Таланкина.
Федор Бондарчук в фильме «Борис Годунов». Фото: Global Look Press
Отслужив в армии, Бондарчук-младший дебютировал в кино. Он снялся у отца в трагедии «Борис Годунов», исполнив роль цесаревича. Причем картина получилась очень семейная: Сергей Бондарчук не только выступил режиссером, сценаристом, но и главным героем, его жена Скобцева сыграла хозяйку корчмы, а сестра Алена — царевну Ксению. За это режиссера раскритиковали, обвинив в кумовстве.
Федор Бондарчук: карьера
Сын именитого режиссера старался доказать, что не только фамилия, но и наличие таланта позволяют ему претендовать на роли в кино. И в 1989 году снялся в эпопее «Сталинград», а затем в драме «Солнечный берег» своего однокурсника Тиграна Кеосаяна.
Федор Бондарчук в фильме «Сталинград». Кадр из фильма
Вуз Бондарчук закончил в 1991 году. Но провалил госэкзамен по истории КПСС и остался без диплома. Но в 2009 году все-таки его получил.
Следующими его работами в кино стали картины «Кризис среднего возраста», «Восемь с половиной долларов», «Формула счастья». В 2001 году Бондарчук сыграл князя Мышкина в черной комедии «Даун Хаус» по мотивам «Идиота» Достоевского.
Федор Бондарчук в фильме «Даун Хаус». Кадр из фильма
В том же году актер появился в фильмах «Мужская работа» и «Кино про кино», за которые получил премию Гильдии актеров.
В 2005 году Бондарчук вернулся к режиссерству, но уже в кино. Он снял боевик «9 рота», в котором, к слову, снялся сам, о войне в Афганистане. Картина стала самой кассовой после премьеры, удостоилась множества кинонаград, а режиссер как дебютант получил «Золотого овна».
Федор Бондарчук в фильме «9 рота». Кадр из фильма
В том же году Бондарчук снялся в нескольких фильмах: «Статский советник», «Гибель империи», «Мама, не горюй – 2».
В 2006 году Бондарчук работал над фильмом «Жаrа», выступив в нем как продюсер и актер. Следующие три года в свет вышли 12 проектов Бондарчука, в которых он стал либо актером, либо режиссером, либо продюсером. В тот период на экраны вышла фантастика «Обитаемый остров», которая получила одобрение одного из авторов, Бориса Стругацкого.
В 2012 году Бондарчук снял военную драму «Август. Восьмого», появился в роли майора в картине «Шпион», сыграл большевика в «Белой гвардии», засветился в «Некуда спешить». Продюсером Бондарчук стал для ленты «Духless».
Следующий год ознаменовался выходом драмы «Сталинград». Лента была выдвинута на «Оскар», но номинантом премии не стала.
В 2015 году Бондарчук снялся в комедии «Призрак», драме «Воин». Через два года снял ленту «Притяжение», которая в прокате собрала более миллиарда рублей.
В 2020 году у Бондарчук впервые выступил режиссером сериала — психологической драмы «Псих». Примечательно, что сценарий к ленте написала его жена Паулина Андреева. Проект был тепло встречен зрителями.
Федор Бондарчук: награды
За карьеру Бондарчук не раз становился лауреатом различных премий. У него три «Ники», три «Золотых орла», которые он получил как лучший режиссер и лучший актер, и две премии MTV Russia Music Awards — за роль в фильме «Я остаюсь» и за лучшего злодея в ленте «Тиски».
Федор Бондарчук с премией «Золотой орел». Фото: Global Look Press
Федор Бондарчук: другие проекты
В девяностые годы Бондарчук-младший много снимался и снимал сам. Он начал пробовать себя в новом для российского рынка направлении — клипмейкерстве. Первые видео на песни получились у Бондарчука успешными — «До свидания, мама» группы «Моральный кодекс», «Посмотри в глаза» Натальи Ветлицкой, за который получил русский «Грэмми» — премию «Овация» в 1993 году.
После этого с Бондарчуком захотели работать многие. Среди множества видео он снял клипы «Позови меня» Кристины Орбакайте и «Примадонна» Аллы Пугачевой. Также среди звезд, с которыми работал Бондарчук, оказались Владимир Пресняков, Лика Стар, Линда, Татьяна Овсиенко и многие другие.
Федор Бондарчук с Кристиной Орбакайте и Владимиром Пресняковым. Фото: соцсети
В 2002 году Бондарчук впервые стал продюсером. Он работал над проектом «В движении», сыграв еще и одну из главных ролей. И одновременно попробовал себя в роли телеведущего — в шоу «Кресло» на СТС. Причем довольно успешно — через год он получил ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу. В последующем он стал ведущим проектов «Ты супермодель!» и «Кино в деталях», которое идет на СТС по сей день.
В 2013 году Федор Бондарчук вместе с Альбиной Джанабаевой и Натальей Стефаненко был ведущим телепроекта «Большие танцы» на телеканале «Россия-1».
Федор Бондарчук в шоу «Кресло». Кадр из шоу
Федор Бондарчук: бизнес
Помимо кино, Бондарчук занимается ресторанным бизнесом. Он является владельцем трех ресторанов в Москве: «Vаниль», «Вертинский», Bistrot. В сентябре 2009 года запустил ресторанный бизнес в Екатеринбурге: открыл два ресторана и кондитерскую.
Федор Бондарчук: личная жизнь
Первой женой Бондарчука стала модель Светлана Рудская. Ей было 16 лет, ему 18, когда они познакомились. Судьбоносная встреча произошла в гостях у подруги Светы, куда пришел Федор, и любовь наступила с первого взгляда.
Федор Бондарчук с женой Светланой. Фoто: Global Look Press
Но родители юной Светланы были против столь раннего романа дочки. Но девушка вопреки воле отца и матери сбежала из дома и стала жить с возлюбленным у приятеля Бондарчука, Тиграна Кеосаяна. А вскоре последовало и предложение руки и сердца. Свадьбу пара сыграла в 1991 году.
В том же 1991 году на свет появился первый ребенок пары, сын Сергей. Он стал актером, а после женитьбы стал отцом двоих дочерей.
Через восемь лет на свет появилась дочка Варвара, которую родители стали скрывать: она родилась с особенностями развития и долгое время жила за границей, поскольку там получала необходимое лечение. Как она выглядит, можно узнать по редким снимкам матери.
Светлана Бондарчук с дочкой и сыном от Федора Бондарчука. Фото: соцсети
Но Бондарчук, рост которого составляет 182 см при весе 82 кг, не был примерным семьянином. О его похождениях судачили все. Например, в 1994 году он обещал Лике Стар уйти от жены и переберется к ней. Но обещания не сдержал.
В 2013 году поговаривали о романе режиссера и яркой блондинки-актрисы Янины Студилиной. Она снялась у него в «Сталинграде», и слухи о том времени ходят по сей день, поскольку так и не известно доподлинно — были все-таки отношения или нет.
Янина Студилина. Фото: Global Look Press
В марте 2016 года поклонники пары Федора и Светланы узнали, что они разводятся. Вскоре в СМИ появились и первые фото режиссера с новой пассией — ей оказалась молодая актриса Паулина Андреева. Звезда сериалов «Оттепель» и «Метод» все чаще выходила в свет с Бондарчуком, а фанаты обвинили девушку в распаде звездной семьи.
Но опровергла вмешательство третьих лиц сама Светлана Бондарчук. Она объяснила, что дело не в Паулине, это у них с Федором давно потеряна связь как мужа и жены. У каждого появилась своя личная жизнь, дети выросли, и сохранять семью ради них не было необходимости.
Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: Global Look Press
У Бондарчука и Андреевой 20-летняя разница в возрасте. Впервые вместе они вышли в свет в середине 2016 года, на закрытии фестиваля «Кинотавр». А свадьба состоялась через три года, в сентябре 2019-го. Торжество устроили в Петербурге, в Белоколонном зале Юсуповского дворца. И это событие стало одним из самых закрытых среди звезд: Федор и Паулина расписались за несколько недель до официального торжества в кругу родственников, а приглашения на торжественный вечер рассылали чуть ли не в последний момент.
В марте 2021 года Паулина обнародовала счастливую новость: она впервые стала мамой. Она подарила Бондарчуку сына, которого назвали Иваном. Все девять месяцев пара скрывала, что к ним летит аист, а редкое фото Андреевой с животиком появилось в соцсети ненадолго и вскоре было удалено. Но Интернет помнит все. Самого малыша родители до сих пор не показали публике.
Федор Бондарчук сегодня
Весной 2022 года Бондарчук появился в продолжении сериала «Год культуры – 2». Также он получил главную роль в фильме «Подвиг», в которой составил супружескую пару с Чулпан Хаматовой — их семья на грани развода, и зрителю предстоит наблюдать за перипетиями близких людей.
Также известно, что Бондарчук выступит продюсером и исполнителем главной роли о путешественнике Федоре Конюхове «Повелитель ветра».