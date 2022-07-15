Федор Бондарчук: как стал киноактером, сделал режиссерскую карьеру, почему ушел от жены к молодой Паулине Андреевой

Сын режиссера Сергея Бондарчука пошел по отцовским стопам. Сегодня он — один из признанных профессионалов своего дела. Несколько лет назад кинодеятель женился во второй раз и снова стал отцом: актриса Паулина Андреева подарила ему сына.

Федор Бондарчук: детство, родители

Федор Бондарчук родился 9 мая 1967 года в семье знаменитого советского кинорежиссера и актера Сергея Бондарчука и народной артистки Ирины Скобцевой, став вторым ребенком после дочери Алены. Этот брак для главы семьи стал третьим, от предыдущей жены Инны Макаровой у него была дочь Наталья. Также у Федора есть старший сводный брат Алексей (родился в браке Сергея Бондарчука и Евгении Белоусовой).

В детстве воспитанием Феди занималась бабушка, родители все время были на съемках. Мальчик занимался музыкой, вокалом, ходит на рисование и английский язык. Но его поведение оставляло желать лучшего: он прогуливал уроки с сыном Никиты Михалкова, Степаном, они вместе начали курить и выпивать.

В 1985 году, окончив школу, Федор по наставлению матери пошел поступать в МГИМО. Но вступительные экзамены провалил. И тогда отец велел сыну идти во ВГИК. Благодаря столь импульсивному решению юноша понял, что нашел свое призвание именно на режиссерском факультете. Учился он на курсе Игоря Таланкина.