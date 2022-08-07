«Фабрике звезд» - 20 лет: Дайнеко все время влюблялась, а Алекса драила посуду

В 2002-м не было ни YouТube (до его создания оставалось 3 года), ни соцсетей (Одноклассники и ВКонтакте появятся только через 4 года, ныне запрещенный в РФ Инстаграм - через 8 лет). Так что телевизор смотрели все, даже подростки и молодежь. И когда полтора десятка их поющих сверстников заперли в замкнутом пространстве под круглосуточным наблюдением видеокамер, это стало грандиозным событием.

«Фабрика звезд» пережила семь сезонов, наглядно иллюстрируя тезис о мимолетности славы. Считаные единицы «фабрикантов» стали настоящими звездами. Большинству участников пришлось пережить жестокое разочарование: еще вчера у тебя брали автографы, а уже сегодня ты просто один из толпы.

В прошлом номере «Телепрограммы» мы рассказали о том, как сложилась судьба участников самой первой «Фабрики звезд». А сегодня мы публикуем рассказ об изнанке этого шоу. Как был устроен «Звездный дом», где шли съемки? Что никогда не показывали в эфире? Еще 12 лет назад об этом в своем сетевом дневнике написала бывший старший редактор команды «ФЗ» Ольга Боброва, работавшая на 3 - 5-м сезонах проекта. К 20-летию шоу мы выбрали самые интересные моменты этой «исповеди редактора»*.

У тех, кто всего лишь классно пел, не было шансов

Зрители недоумевали: как в проект попал вон тот участник, ведь он не умеет петь?! А ведь «фабрикантов» отбирали вовсе не за голоса. «Фабрика звезд» - в первую очередь телешоу, и лишь во вторую - музыкальное. Герои должны нравиться зрителю, чтобы был высокий рейтинг и рекламодатели становились в очередь.

«Было очень сложно объяснить всем разочарованным, которые не проходили кастинг, надрывая связки не хуже Селин Дион или Уитни Хьюстон, что не только голос важен для нас. Но и внешность, и манера двигаться, и улыбка, и фигура, и вообще масса факторов. Вплоть до формы черепа! И стоишь ты, как дура, перед толстой прыщавой девочкой или таким же мальчиком и не знаешь, как бы ей (ему) потактичнее объяснить:

- Дружок, поешь ты, конечно, здорово… Но не станешь ты звездой!

- Пачему-у-у?

- Да, блин, потому что ты...

И всё. Вот как сказать правду этому пубертатному ребенку, чтобы не нанести травму? Пытаешься что-то деликатное промямлить в ответ, утешить, подбодрить, а получаешь в лоб:

- Просто у вас тут все за деньги-и-и! Вы тут все продажные-е-е!!!

И так было почти с каждым. Ведь на кастинги приходили тысячи, а оставалось всего 16 счастливчиков. Те, кто в первую очередь были телепузиками, а во вторую - певцами и певицами».

«Блатных» не было. Почти