Эвелина Бледанс: когда стала знаменитой, почему лишилась первого ребенка и как решилась родить «особенного» сына

Эвелина Бледанс - одна из знаменитых красавиц отечественного кино и телевидения. За ее судьбой следят миллионы поклонников, да и сама она до недавних пор ничего не скрывала - всегда была откровенна. Поэтому со временем рассказала о себе все - как потеряла первую дочь, почему от нее отвернулся старший сын и каково это - быть мамой мальчика с синдромом Дауна. Подробнее об этом - в нашем материале.

Эвелина Бледанс: детство, родители, национальность

Эвелина Бледанс родилась 5 апреля 1969 года в Ялте. Ее родители Висвалдис и Тамила Бледанс - латыши по национальности. Когда девочке исполнилось 4 годика, мать с отцом развелись, мама снова вышла замуж, родив Эвелине сестренку Майю. Папа тоже создал новую семью, где появилась дочь, единокровная сестра Эвелины Диана.