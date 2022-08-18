Эвелина Бледанс: когда стала знаменитой, почему лишилась первого ребенка и как решилась родить «особенного» сына

Эвелина Бледанс - одна из знаменитых красавиц отечественного кино и телевидения. За ее судьбой следят миллионы поклонников, да и сама она до недавних пор ничего не скрывала - всегда была откровенна. Поэтому со временем рассказала о себе все - как потеряла первую дочь, почему от нее отвернулся старший сын и каково это - быть мамой мальчика с синдромом Дауна. Подробнее об этом - в нашем материале.
Эвелина Бледанс: детство, родители, национальность
Эвелина Бледанс родилась 5 апреля 1969 года в Ялте. Ее родители Висвалдис и Тамила Бледанс - латыши по национальности. Когда девочке исполнилось 4 годика, мать с отцом развелись, мама снова вышла замуж, родив Эвелине сестренку Майю. Папа тоже создал новую семью, где появилась дочь, единокровная сестра Эвелины Диана.
Маленькая Эвелина Бледанс с сестрой Майей, мамой и отчимом. Фото: соцсети
Эвелина с детства росла творческим ребенком. Она занималась танцами, посещала театральный кружок и даже успела сняться в массовке в фильме, который снимали в Ялте. После этого она твердо решила стать актрисой.
Маленькая Эвелина Бледанс. Фото: соцсети
Окончив школу, Бледанс отправилась в Ленинград, поступила на курс Игоря Владимирова в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, который окончила в 1990 году. После этого она отправилась стажироваться в США в Театральный центр Юджина О’Нила.
Эвелина Бледанс в молодости. Фото: соцсети
Эвелина Бледанс: телевидение
Бледанс мечтала работать в «Ленкоме», но знающие люди отговорили – мол, не пробиться. Тогда она перебралась в Одессу, где с друзьями основала комедийную труппу «Маски». Проект очень быстро стал популярным, начались съемки на телевидении, и о Бледанс узнали все – образ сексуальной медсестры сделал ее вмиг знаменитой. С того момента она стала частой гостьей различных телевизионных проектов. В 2003 году ее позвали в игру «Форт Боярд», в которую она вернулась потом в 2019-м.
Эвелина Бледанс в телешоу "Маски-шоу". Кадр из шоу
В 2005 году Бледанс ушла из шоу. Она стала ведущей на ДТВ с авторским проектом «На бульваре с Эвелиной Бледанс», в 2008 году приняла участие в реалити «Последний герой», а с 2013 года стала вести на ТВ-3 шоу «Человек-невидимка».
В 2015 году Бледанс пригласили поучаствовать в шоу пародий «Один в один». Актриса смогла воплотить множество ярких образов, примерив роли Анны Семенович, Татьяны Булановой Линды, Мити Фомина и других.
Эвелина Бледанс в роли Анны Семенович в шоу "Один в один". Кадр из шоу
В шоу «Секрет на миллион» Бледанс поведала много тайн личной жизни в 2016 году, открывшись перед Лерой Кудрявцевой и миллионами телезрителей. За что получила большую поддержку от поклонников.
В 2021 году Бледанс стала участницей шоу «Фактор страха», где испытала себя на прочность в команде других знаменитостей.
Эвелина Бледанс: кино
Кинокарьера Бледанс также набирала с годами обороты. Дебют Эвелины состоялся в 1988 году, она снялась в фильме «ЧП районного масштаба», в 90-е ей доставались в основном эпизодические роли красоток-соблазнительниц, но для зрителей ее появление на экранах никогда не оставалось незамеченным.
В фильмографии актрисы – как полнометражные картины, так и сериалы: «Итальянский контракт», «Варвар», «Невеста по почте», «Холостяки», «Золотая теща», «Кто в доме хозяин?», «Гитлер капут», «Платон». Начиная с 2008 года у Бледанс ежегодно появляется по несколько проектов.
Эвелина Бледанс в фильме "Гитлер капут!". Кадр из фильма
Она успела сняться и в ситкоме «Моя прекрасная няня», и в «Папиных дочках», и в «Счастливы вместе». Главная роль ей досталась в ленте «Проклятый рай» и скетчкоме «Одна за всех», а сериал «Фитнес» с ее участием так полюбился зрителю, что получил продолжение.
Эвелина Бледанс: театр
На театральной сцене Эвелина Бледанс тоже нашла свое место. Актриса много играет в антрепризах и мюзиклах с 2000 года. Спектакли «Алые паруса», «Сокровище острова Пеликан», «Даная», «Коварство и любовь», «Чудики», «Любовь по-итальянски» - эти и многие другие постановки вошли в репертуар актрисы. Одна из новых пьес с участием Бледанс – «Cупружество как наука», была поставлена в 2021 году.
Эвелина Бледанс в спектакле «Сокровище острова Пеликан». Фото: Global Look Press
Эвелина Бледанс: другие проекты
Бледанс активно снимается в телерекламе, о ней много пишут глянцевые журналы. Кроме того, музыкальный талант Эвелины тоже не пропал: она выпустила сольный альбом «Главное любить!», песни из которого зазвучали в сериале «Степ бай степ», а также в мультфильме «Замбезия».
С появление особенного ребенка Бледанс стала больше внимания уделять вопросам семей с такими детьми. И занялась благотворительностью свой фонд «Мы все разные» она открыла в 2019 году. В планах артистки открытие реабилитационного центра для детишек на берегу моря. В 2020 году звезда была награждена премией «Благотворитель года».
Эвелина Бледанс: личная жизнь
За личной жизнью яркой красавицы поклонники следят очень пристально. Еще в студенчестве она познакомилась с актером Юрием Стыцковским, за которого в 1993 году вышла замуж спустя 7 лет отношений. Но брак был недолгим, и через полгода последовал развод. Причиной, как позже откровенничала звезда, стала трагедия – ее дочь от Стыцковского родилась мертвой, пережить горе вместе они не смогли.
Эвелина Бледанс и Юрий Стыцковский. Фото: Global Look Press
Вторым мужем актрисы стал бизнесмен из Израиля Дмитрий, с которым они познакомились в Одессе. От отношений на свет появился сын Николай, семья переехала в Москву. Они вместе прожили 18 лет, разведясь в 2010 году. Бывший муж уехал на родину в Израиль, сын захотел уехать вместе с ним. И долгие годы копил обиду на мать, они не виделись до его 21-летия.
Эвелина Бледанс с сыном Николаем. Фото: соцсети
Третьим мужем Бледанс стал режиссер Александр Семин, с которым их свела судьба на съемках фильма «Манипулятор». Он оказался на 9 лет младше нее, но это не помешало сыграть им свадьбу в 2010 году. Через 2 года на свет появился их ребенок, сын Семен, родившийся с синдромом Дауна. Родители знали об этом диагнозе задолго до родов.
Эвелина Бледанс и Александр Семин. Фото: Global Look Press
Родители окружили особенного малыша заботой и безграничной любовью, мать продолжает делать для нее все, чтобы он рос и развивался успешным и социализированным. Еще в 6 месяцев Семен стал телезвездой – он снялся в рекламе подгузников.
В 2017 году стало известно о разводе Бледанс и Семина. Об этом актриса рассказала сама. Причем, отношения дали трещину год назад, и сил рассказать об этом у нее на тот момент не было.
Эвелина Бледанс с сыном Семеном. Фото: соцсети
Стать мамой Бледанс хотела снова, и ей, как оказалось, не обязательно было иметь мужа. В 2018 году актриса заявила, что прошла процедуру ЭКО и надеется родить здорового ребенка «для себя», используя донорский материал. Но забеременеть 49-летней звезде не удалось.
В настоящее время своего бойфренда Бледанс скрывает. Она подчеркивает, что возлюбленный у нее есть, но называть его имя она не хочет.
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Эвелина Бледанс: внешность, пластика
Звезда кино не скрывает, что прибегала к помощи пластических хирургов. Для своего возраста она выглядит шикарно, считают поклонники, при росте 174 см и с весом 62 кг. И помощью со стороны профессионалов никогда не гнушалась. Например, она подтвердила, что ее грудь – ненастоящая. Кроме того, за лицом ей помогают ухаживать тоже в кабинетах красоты – при помощи филлеров и коктейлей молодости.
Эвелина Бледанс в купальнике. Фото: соцсети
Эвелина Бледанс сегодня
Актриса в настоящее время продолжает сниматься в кино, занимается благотворительностью, воспитывает сына. Она рассказывала, что смогла обеспечить его будущее – купила квартиру в центре Москвы.