«Это плохой сигнал»: можно ли привлечь к ответственности Аллу Пугачеву за слова о холопах

Недавний пост Аллы Пугачевой о холопах наделал много шума. В нем артистка обратилась к своим хейтерам, написав: «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всю жизнь терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это бы означало, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами».
После публикации этого текста на Примадонну ополчились сразу несколько государственных мужей. Так, например, депутат Виталий Милонов предложил лишить певицу звания народной артистки.
Могут ли Аллу Пугачеву лишить званий? И что еще хуже – привлечь к административной, а то и уголовной ответственности? С этими вопросами Teleprogramma.pro обратилась к нашим известным адвокатам. И вот что они сказали.
Юрий Шель: «Когда уезжают такие люди, как Пугачева, - это плохой сигнал»
«Перспектив тут нет никаких. Я считаю, что высказывание о холопах - это редкое оценочное суждение, которое никак не нарушает закон. Ничего дискредитирующего в этом посте нет. Даже если один человек говорит другому: «Ты идиот и дебил», в этом нет ничего оскорбительного, - поясняет адвокат Юрий Шель
Слова «Холопы и рабы» не имеют отношения к правоохранителям и российской армии. Алла Борисовна высказалась в общем ключе. Совершенно нормальное высказывание».
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
- А могут ли Примадонну лишить звания?
- Алла Пугачева - народная артистка СССР. И лишить ее этого звания мог только президент Советского Союза Михаил Горбачев, которого она хоронила. Законы СССР отменить невозможно, так же, как, например, человека нельзя лишить звания героя Советского Союза. Милонову следует почитать закон.
Если бы Пугачева была бы народной артисткой России, то это было бы возможно. А вообще думаю, что когда уезжают такие люди, как Алла Борисовна, - то это плохой сигнал.
На мой взгляд, ополчаться на деятелей культуры, имеющих свою позицию, не стоит. Свобода слова – это ключевое понятие для демократии, если мы, конечно, считаем себя демократической страной.
Андрей Алешкин: «Я с трудом представляю Аллу Борисовну в роли разведчика»
Адвокат Андрей Алешкин также согласен с коллегой по цеху и даже привел пример знаменитой советской комедии, где встречалось слово, упомянутое Аллой Пугачевой.
«Помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию», где герои обмениваются репликами: «Холоп», «Сам холоп»? Понимаете, «холоп» - это не оскорбительное слово, к тому же древнерусское.
Холоп – это простой человек, есть еще другое аналогичное слово «люмпен», которое переводится с французского языка как «Лохмотья», попросту говоря, бомж. Я думаю, что если бы бомжи знали бы значение этого слова, то они обиделись бы, - говорит Андрей Алешкин.
Поэтому в моем понимании это оценочное суждение, которое подлежит лингвистической экспертизе. Вспомните выражение «Мы рабы своего желудка», поскольку мы постоянно едим. Можно ли считать его оскорбительным? Это не оскорбление, а, во-первых, оценочное суждение, а во-вторых, абстрактное выражение».
- Значит, этот пост нельзя считать оскорбительным…
- Я не думаю, что Пугачева хотела кого-то оскорбить. В психологии есть понятие «проекция», когда человек переносит свое состояние на других. Может быть, Алла Борисовна сейчас себя так ощущает. И потом, это высказывание не направлено на кого-то конкретного.
Кто вы, рабы и холопы? Кто оскорбился? Тот, кто прочитал это? Очень сложно идентифицировать человека, который должен почувствовать себя оскорбленным. Поэтому эта история – больше про пиар.
Жалко, что Алла Борисовна уехала, но это ее выбор. К сожалению, люди уезжают по разным причинам. Кто-то не может добиться правды, кто-то считает, что оскорблен…
А нашим правоохранительным органам хочется пожелать только, чтобы они работали плодотворно и не занимались такой глупостью, как поиск иголки в стоге сена. Тут реально нет состава преступления. Пусть авторы этих обращений пересмотрят наше советское кино, там эти слова встречаются. Они же не оскорблялись, смотря эти фильмы.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Виталий Милонов. Фото: Global Look Press