«Это плохой сигнал»: можно ли привлечь к ответственности Аллу Пугачеву за слова о холопах

Недавний пост Аллы Пугачевой о холопах наделал много шума. В нем артистка обратилась к своим хейтерам, написав: «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всю жизнь терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это бы означало, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами».

После публикации этого текста на Примадонну ополчились сразу несколько государственных мужей. Так, например, депутат Виталий Милонов предложил лишить певицу звания народной артистки.

Могут ли Аллу Пугачеву лишить званий? И что еще хуже – привлечь к административной, а то и уголовной ответственности? С этими вопросами Teleprogramma.pro обратилась к нашим известным адвокатам. И вот что они сказали.

Юрий Шель: «Когда уезжают такие люди, как Пугачева, - это плохой сигнал»

«Перспектив тут нет никаких. Я считаю, что высказывание о холопах - это редкое оценочное суждение, которое никак не нарушает закон. Ничего дискредитирующего в этом посте нет. Даже если один человек говорит другому: «Ты идиот и дебил», в этом нет ничего оскорбительного, - поясняет адвокат Юрий Шель

Слова «Холопы и рабы» не имеют отношения к правоохранителям и российской армии. Алла Борисовна высказалась в общем ключе. Совершенно нормальное высказывание».