Ему было 23! Подарил ей вторую молодость: как Бабкина выглядела в начале бурного романа с Гором

Надежду Бабкину и Евгения Гора судьба свела почти 20 лет назад. Они познакомились в далеком 2003 году, когда казачка Надя приехала в Саратов на музыкальный конкурс с молодыми артистами.

Именно там она нашла свою любовь. На тот момент, к слову, молодому кавалеру певицы-народницы было всего 23 года. Однако это не смутило ни Надежду Георгиевну, ни самого Евгения Гора, который казалось просто потерял голову от своенравной, пламенной и бесшабашной артистки.

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Сейчас Надежде Бабкиной — 72 года, а ее избраннику — 42! Солидная разница в возрасте то и дело становилась поводом для перешептывания. В кулуарах парочку то разводили, то снова женили.