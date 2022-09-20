Ему было 23! Подарил ей вторую молодость: как Бабкина выглядела в начале бурного романа с Гором

Надежду Бабкину и Евгения Гора судьба свела почти 20 лет назад. Они познакомились в далеком 2003 году, когда казачка Надя приехала в Саратов на музыкальный конкурс с молодыми артистами.
Именно там она нашла свою любовь. На тот момент, к слову, молодому кавалеру певицы-народницы было всего 23 года. Однако это не смутило ни Надежду Георгиевну, ни самого Евгения Гора, который казалось просто потерял голову от своенравной, пламенной и бесшабашной артистки.
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Сейчас Надежде Бабкиной — 72 года, а ее избраннику — 42! Солидная разница в возрасте то и дело становилась поводом для перешептывания. В кулуарах парочку то разводили, то снова женили.
«Надежда Георгиевна — фантастический человек, который меня поднял. Я обязан ей жизнью, я никогда ее не подставлю. У меня нет даже в принципе мысли, что я ей могу сделать плохое. Нет, никогда!» — уверял Гор.
Надежда Бабкина вскружила голову Евгению Гору. Фото: Global Look Press
А вот так Надежда Бабкина выглядела в начале бурного романа с Евгением Гором. На этих кадрах артистке около 50. Она хороша собой, привлекательна. На лице — мизер морщин, кожа упругая и гладкая, улыбка светится счастьем. С пышной укладкой Бабкина выглядит значительно моложе.
«Вот что значит любимый рядом», «А что еще женщине надо? Был мы милый, как говорится», «Влюбленную женщину видно сразу», «Расцвела рядом с ним», «Такая счастливая», «Подарил вторую молодость», — написали фолловеры.
По материалам Prozvezd.