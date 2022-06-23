Эмбер Херд: как познакомилась с Джонни Деппом, почему едва не сломала ему карьеру, но проиграла суд

Имя Эмбер Херд в последние годы гремит не по поводу громких премьер или кинонаград. Актриса затеяла колоссальную битву с бывшим мужем, любимцем миллионов поклонников Джонни Деппом. И выдвинула против него серьезные обвинения, которые начали рушить его карьеру задолго до решения суда. Как это было и почему в итоге главный кинопират сегодня празднует победу - читайте далее.
Эмбер Херд: детство, родители
Эмбер Лора Херд родилась в пригороде Остина, штат Техас, 22 апреля 1986 года и стала старшей дочкой в семье – у нее есть сестра Уитни, которая на год младше. Отец Клинтон Херд работал в строительной фирме, мать Патриция Пейдж – в сфере телекоммуникаций. Воспитывалась девочка в соответствии с католическими традициями, училась в Католической академии. Параллельно она стала участвовать в школьных театрализованных постановках, увлекалась модельной сферой и снималась в рекламных роликах.
Эмбер Херд с сестрой Уитни в детстве. Фото: соцсети
Школу Эмбер так и не окончила – случилась трагедия, в которой погибла ее лучшая подруга, и Херд бросила все, уехала в Нью-Йорк и кардинально поменяла жизнь. В городе она начала развиваться как модель, но быстро разочаровалась. И стала присматриваться к кастингам в киноиндустрии.
Эмбер Херд: карьера
Яркая блондинка со стройной фигурой, ростом 170 см и весом 52 кг быстро привлекла внимание продюсеров. Девушку утвердили в 2004 году на эпизодическую роль в фильме «В лучах славы». Затем были сериалы «Одинокие сердца», «Джек и Бобби», «Гора». Приобретенный опыт позволял Эмбер претендовать на более серьезные проекты, и они не заставили себя ждать.
Эмбер Херд в фильме "Ананасовый экспресс". Фото: соцсети
Фильмы «Убийственная сексуальность», «Северная страна», «Цена расплаты», «Принц» стали мостиком к ее первой главной роли – Эмбер снялась в фильме ужасов «Все парни любят Мэнди Лэйн», который, правда, не был высоко оценен критиками. Сюжет оказался вторичен, а актрисе посоветовали поучиться женственности.
Следующий большой проект – сериал «Тайны Палм Спрингс» в 2007 году, вышел в 8 эпизодах вместо запланированных 12. Низкие рейтинги стали поводом свернуть процесс досрочно. Но это не остановило Херд на пути к славе – следующий фильм «Никогда не сдавайся» она сыграла роль подруги главного героя, после чего проснулась знаменитой.
Эмбер Херд в фильме "Никогда не сдавайся". Фото: Global Look Press
Роли в картинах «Ананасовый экспресс» и «Добро пожаловать в Зомбилэнд» укрепили ее популярность. После этого актрису пригласили в 2011 году в фильм «Ромовый дневник» с Джонни Деппом, и за роль Шено в этой картине она даже получила премию Голливудского кинофестиваля.
Эмбер Херд в фильме "Ромовый дневник". Фото: Global Look Press
После съемок с Джонни Деппом Эмбер Херд стала одной из востребованных в Голливуде актрис. Ежегодно она появлялась в нескольких проектах, и каждая ее роль была заметной и яркой: «Сироп», «Мачете убивает», «Паранойя», «Три дня на убийство» и многие другие картины представляли самые разные грани таланта актрисы.
В 2017 году Херд снялась в культовом супергеройском фильме вселенной комиксом DC «Лига справедливости». Картина стала продолжением ленты «Бэтмен против Супермена», и Эмбер сыграла Меру, морскую королеву.
Эмбер Херд в фильме «Лига справедливости». Фото: Global Look Press
В том же году звезда появилась в картине «Аквамен», чтобы продолжить историю своей героини Меры. Партнером красотки стал Джейсон Момоа, и фильм стал одним из знаковых в карьере актрисы.
2020 год ознаменовался в карьере Херд появлением мини-сериала «Противостояние», где ее партнерами по съемкам стали Вупи Голдберг, Джеймс Марсден, Александр Скарсгард. А в 2021 году вернулась к роли Меры в сериале «Лига справедливости Зака Снайдера».
Эмбер Херд: личная жизнь
С момента появления на больших экранах Эмбер Херд поклонников стала интересовать и ее личная жизнь. в 17 лет она познакомилась в Нью-Йорке с продюсером Артуром Вайбрэндсом, с которым встречалась несколько лет. Затем, уже на съемках «Убийственной сексуальности», встретила нового бойфренда, коллегу по площадке Криспина Гловера. Их роман продлился до 2008 года.
Криспин Гловер. Фото: Global Look Press
После Гловера в жизни актрисы возникла однополая любовь. Эмбер призналась в романе с женщиной-фотографом Тасей Ван Ри. Призналась в отношениях Херд только через два года, на вечеринке ЛГБТ-организации GLAAD заявив о своей бисексуальности.
«Я ненавижу ярлыки, как и все остальные, но я та, кто я есть», — заявила актриса. «По моему личному мнению, если вы что-то отрицаете или скрываете, вы невольно признаете, что это неправильно. А я не чувствую, что я не права. Я не чувствую, что миллионы людей не правы из-за того, что любят тех, кого любят», - совершила каминг-аут звезда в тот момент.
Но работа в фильме «Ромовый дневник» внесла свои коррективы в личную жизнь Эмбер Херд. На съемках она познакомилась с Джонни Деппом, и с того периода в жизни обоих звезд произошла масса изменений. Херд ушла от Ван Ри, Депп – от Ванессы Паради, с которой был в браке 14 лет.
Эмбер Херд и Джонни Депп. Фото: Global Look Press
Свадьба Херд и Деппа состоялась в 2015 году. Она взяла фамилию мужа, и их пара претендовала на звание самой красивой. Пока не грянул гром – в следующем году сказка обернулась кошмаром, Эмбер подала на развод, обвинив Деппа в семейном насилии. Началась череда судебных разбирательств, о которой мы остановимся подробнее ниже.
В период развода с Деппом Херд венец безбрачия не надела. Актриса в конце 2016 года уже начала крутить шашни с моделью Карой Делевинь, ради которой даже сделала татуировку. В 2017 году появились слухи о романе Херд с миллиардером Илоном Маском. Они вместе выходили в свет, подтвердив свою связь, но уже летом того же года расстались.
Илон Маск. Фото: Global Look Press
Весной 2018 году Эмбер Херд стала встречаться с арт-дилером Вито Шнабелем, а их страстный поцелуй на турнире в Уимблдоне показали все таблоиды. А в 2020 году в личной жизни появилась кинооператор Бьянка Бути. Они встречались год, избранница актрисы в это время сражалась с онкологией. В 2021 году пара распалась.
Летом 2021 года Херд объявила о рождении дочери, которой дала имя Уна Пейдж Херд. Беременной актрису никто не видел, потому что она воспользовалась услугами суррогатной матери. Кто является отцом малышки, звезда не сообщает.
Кем занято сердце красавицы сегодня, Эмбер Херд не афиширует. Судя по всему, она пока одинока.
Эмбер Херд с Вито Шнабелем. Фото: Global Look Press
Эмбер Херд и Джонни Депп: скандальный развод
На развод Херд подала с формулировкой «неразрешимые противоречия», объявив, что Депп неоднократно поднимал на нее руку. С 2015 года их имена не сходят с газетных и Интернет-полос, и поклонники обоих звезд тоже включились в противостояние, поддерживая кумиров.
Вскоре Херд обвинила бывшего в избиениях. Депп вину отрицал, уверяя всех, что домашний тиран в паре – явно не он. Изначально адвокаты Джонни настаивали, что попытки очернить актера со стороны его бывшей – желание заработать свои 15 минут славы. Но актриса подробно изложила эпизоды избиений и насилия, которые якобы пережила. И тогда общественность стала «отменять» Деппа, продолжение «Пиратов Карибского моря» и вовсе начали снимать без легендарного Джека Воробья, а в «Фантастических тварях» ему быстро нашли замену.
Джонни Депп. Фото: Global Look Press
На суде стороны пришли к соглашению о том, что Депп выплатит 7 млн долларов истице за отзыв обвинений, которые та истребовала, чтобы перечислить жертвам домашнего насилия. Однако, актер посчитал правильным совершить акт благотворительности от имени Херд напрямую в фонд, на что его бывшая пришла в ярость и стала нарушать заключенное ранее соглашение о неразглашении обстоятельств разбирательства. Деньги она в итоге получила, но вот на благотворительность так и не перевела.
В 2019 году Депп подал встречный иск к Херд по делу о клевете. Поводом стала ее свежая статья в Washington Post, в которой она рассказала о пережитом якобы насилии в браке. Сторона звезды «Пиратов Карибского моря» обвинила Херд, что та якобы сфабриковала иски о домашнем насилии против бывшего мужа, чтобы продвинуть свою карьеру. Юристы обратили внимание, что показания в суде разнятся: появились новые подробности драк, в которых Эмбер путалась.
Например, все заметили несостыковку с палеткой маскировочных консилеров, которую та предъявила на суде, заявив, что ими замазывала синяки от побоев мужа. Но на тот год, к которому отсылала Эмбер, это средство еще не существовало в продаже.
Вскрылись и другие детали: Херд изменяла Деппу с Илоном Маском, сама набрасывалась на мужа с кулаками и однажды в порыве ярости бросила в него бутылкой, которая отсекла кончик пальца актеру.
Дело о клевете рассматривал суд присяжных. 1 июня он вынес вердикт: актриса оклеветала экс-супруга, выступив в прессе, как «общественный деятель, представляющий проблемы домашнего насилия». В итоге Эмбер должна выплатить Джонни 15 миллионов долларов компенсации, но судья снизил эту сумму до 10,35 миллиона.
Эмбер Херд: внешность, пластика
После того, как карьера актрисы пошла вверх, ей стали поступать предложения от глянцевых изданий о фотосессиях. И она не отказывала, появляясь на страницах в пикантных образах и даже топлесс. Это придало ей больше популярности у мужской половины поклонников, и по версии журнала FHM, с 2008 года Эмбер Херд не покидает топ-100 самых сексуальных женщин планеты.
Эмбер Херд на обложке журнала. Фото: Global Look Press
Поклонники называют внешность Херд идеальной. И все же, точеные скулы, вздернутый нос и пухлые губы ей достались не только от мамы с папой, но и благодаря пластике. Якобу, за плечами актрисы была не только ринопластика, но и уколы красоты, однако сама красавица никак не обсуждает эту тему.
Эмбер Херд сегодня
На фоне скандально закончившихся судебных тяжб репутация Херд серьезно пошатнулась. Поклонники Джонни Деппа собрали более 6 миллионов подписей против актрисы – они не хотели бы, чтобы оклеветавшая их кумира звезда продолжала сниматься в «Аквамене» и требовали заменить ее на Эмилию Кларк. В результате кадры с Херд порезали до минимума, так что зрители могут ее и не заметить в фильме.