Эмбер Херд: как познакомилась с Джонни Деппом, почему едва не сломала ему карьеру, но проиграла суд

Имя Эмбер Херд в последние годы гремит не по поводу громких премьер или кинонаград. Актриса затеяла колоссальную битву с бывшим мужем, любимцем миллионов поклонников Джонни Деппом. И выдвинула против него серьезные обвинения, которые начали рушить его карьеру задолго до решения суда. Как это было и почему в итоге главный кинопират сегодня празднует победу - читайте далее.

Эмбер Херд: детство, родители

Эмбер Лора Херд родилась в пригороде Остина, штат Техас, 22 апреля 1986 года и стала старшей дочкой в семье – у нее есть сестра Уитни, которая на год младше. Отец Клинтон Херд работал в строительной фирме, мать Патриция Пейдж – в сфере телекоммуникаций. Воспитывалась девочка в соответствии с католическими традициями, училась в Католической академии. Параллельно она стала участвовать в школьных театрализованных постановках, увлекалась модельной сферой и снималась в рекламных роликах.