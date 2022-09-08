Елизавета II и принц Филипп: история любви, мифы и правда

Влюбилась в изгнанника

Отец юной Лилибет (так звали Елизавету в семье) мечтал выдать дочку за представителя влиятельного британского рода. И еще до начала Второй Мировой начал присматривать идеального зятя. Однако сама Лилибет спутала отцу все планы. Она влюбилась.

Нет, это не была любовь с первого взгляда. С Филиппом, племянником короля Греции, она была знакома со своих 8 лет. Ему тогда было 13. Их познакомили на свадьбе принцессы Греции, - торжество проходило в Вестминстерском аббатстве.

Потом они встретились на коронации Георга Шестого – отца Елизаветы. Это было спустя три года. К тому времени Филипп уже свыкся с мыслью о том, что трона ему не видать: ведь их семья вынуждена была бежать из Греции после того, как дядю Филиппа свергли.

Красавец-кадет

Елизавета была для него всего лишь одной из особ, с которыми ему приходилось вежливо раскланиваться на придворных мероприятиях. Все изменил один из жарких летних дней 1939 года.

13-летняя Елизавета вместе с отцом прибыла с официальным визитом в Дартмут – в Королевский военно-морской колледж. 18-летний кадет Филипп, высокий красавец-блондин с ослепительно-голубыми глазами, должен был сопровождать и развлекать важных гостей. И он старался как мог.

Нежная переписка