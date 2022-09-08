Елизавета II и принц Филипп: история любви, мифы и правда

Влюбилась в изгнанника
Отец юной Лилибет (так звали Елизавету в семье) мечтал выдать дочку за представителя влиятельного британского рода. И еще до начала Второй Мировой начал присматривать идеального зятя. Однако сама Лилибет спутала отцу все планы. Она влюбилась.
Нет, это не была любовь с первого взгляда. С Филиппом, племянником короля Греции, она была знакома со своих 8 лет. Ему тогда было 13. Их познакомили на свадьбе принцессы Греции, - торжество проходило в Вестминстерском аббатстве.
Потом они встретились на коронации Георга Шестого – отца Елизаветы. Это было спустя три года. К тому времени Филипп уже свыкся с мыслью о том, что трона ему не видать: ведь их семья вынуждена была бежать из Греции после того, как дядю Филиппа свергли.
Красавец-кадет
Елизавета была для него всего лишь одной из особ, с которыми ему приходилось вежливо раскланиваться на придворных мероприятиях. Все изменил один из жарких летних дней 1939 года.
13-летняя Елизавета вместе с отцом прибыла с официальным визитом в Дартмут – в Королевский военно-морской колледж. 18-летний кадет Филипп, высокий красавец-блондин с ослепительно-голубыми глазами, должен был сопровождать и развлекать важных гостей. И он старался как мог.
Нежная переписка
Елизавета II и принц Филипп. Фото: Global Look Press
Несколько дней они с Лилибет провели вместе: гуляли по окрестностям, играли в теннис, разговаривали… А потом Лилибет уехала. Но забыть Филиппа не смогла. Молодые люди начали переписываться. Вскоре Филиппа призвали на службу в британский флот – началась Вторая мировая.
Лилибет продолжала обмениваться с ним письмами, а на ее тумбочке появилась фотография Филиппа. Долгих шесть лет шла их переписка, становясь все нежнее и откровеннее. Было решено: они поженятся!
Все это не слишком радовало ее отца. Да, Филипп происходил из венценосной династии, но его дядю свергли, и за душой у него не было каких-то серьезных денег. Не такой судьбы желал Георг Шестой для своей дочери. Но Елизавета оставалась непреклонной: ей нужен был только Филипп, и точка!
Свадебное платье, усыпанное жемчугом
Елизавета II. Фото: Global Look Press
Чтобы стать членом королевской семьи, Филипп сменил веру – перешел из православия в англиканство. 20 ноября 1947 года состоялась их свадьба, которую называли «пиром во время чумы»: страна еще не оправилась после Второй мировой, продукты были по карточкам, как и одежда, и другие товары.
Но Елизавета не пожелала отказываться от пышного торжества: она выходила замуж за любимого! Ей пришлось долго копить карточки, по которым она смогла купить ткань для подвенечного платья.
Наряд, надо сказать, получился поистине королевским: он был украшен 10 тысячами жемчужин, на несколько метров тянулась расшитая фата…
Сломанная тиара
Кстати, фата должна была держаться на фамильной драгоценной тиаре, но за несколько часов до начала свадебной церемонии она сломалась. Очень плохая примета!
Но Елизавета отнеслась к происшествию вполне хладнокровно: распорядилась вызвать ювелира и починить украшение. На своей свадьбе она была именно в этой тиаре. И, вопреки всем дурным приметам, их брак с Филиппом оказался крепким и долгим.
Слухи и сплетни
Принц Филипп. Фото: Global Look Press
Через год после свадьбы на свет появился старший сын – принц Чарльз. Всего у Елизаветы и Филиппа родилось четверо детей. Конечно, жизнь Филиппа сильно изменилась. После того как Елизавета была коронована, ему пришлось оставить службу и переехать в Букингемский дворец.
Каких только слухов не распускали об изменах Филиппа! То и дело появлялись сообщения о его новых пассиях – ему приписывали интрижки с актрисами, моделями и балеринами, в красках расписывали разнузданные вечеринки, в которых он участвовал. Но… Все слухи так и остались слухами. Ни единого подтверждения, ни одной фотографии, ни одного достоверного свидетельства.
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В 1997 году Елизавета и Филипп отпраздновали полувековой юбилей своей свадьбы. Королева призналась, что муж все эти годы был для нее главной опорой. А Филипп сказал, что с радостью выполняет самую важную в мире работу – никогда не подводить британскую королеву.
«Постоянно под надзором»
Конечно, не все в их семье было гладко. Они порой громко ссорились, иногда эти ссоры попадали на фото. Филиппу не нравилось, как к нему относится окружение Елизаветы: для всех он был представителем свергнутой династии, изгнанником из собственной страны.
Его не воспринимали всерьез – он был лишь тенью своей жены, «приложением» к ней. Тогда-то он и стал завсегдатаем увеселительных заведений – с алкоголем, танцовщицами и весельем до упаду.
Но внешне все оставалось благопристойным и безупречным. Королева, конечно, была в курсе похождений своего мужа, но никогда ничем не выдавала своих чувств. Не комментировал свои интрижки и сам Филипп. Лишь в 1992 году он нарушил молчание.
«Неужели за последние 40 лет вы так и не поняли, что я постоянно под надзором? Я уже не помню, чтобы куда-то ходил без сопровождения полицейских и охраны», - с горечью заявил он.
Потеря
На склоне лет, похоже, в королевской семье все успокоилось и утряслось. Филипп, судя по всему, наконец, смирился со своим положением и забыл о том, что когда-то он был довольно дерзким и свободолюбивым.
Почти все время они с Елизаветой проводили вдвоем. Когда в апреле 2021 года Филиппа не стало, вся Великобритания оплакивала его – вместе со своей королевой, которая была безутешна.