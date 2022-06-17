Елена Ваенга: как заняла место новой королевы шансона, встретила любовь и стала мамой

Певица Елена Хрулева наиболее известна как Елена Ваенга. Сегодня она одна из самых знаменитых и высокооплачиваемых артисток эстрады, вышедших из рамок шансона, с которого начинала. Как сложилась судьба звезды, с кем она обрела женское счастье и когда стала мамой – в нашем материале.

Елена Ваенга: детство, настоящая фамилия

Елена Ваенга родилась в Североморске Мурманской области 27 января 1977 года под фамилией Хрулева. Начав музыкальную карьеру, артистка взяла себе псевдоним «Ваенга» - его как более благозвучный придумала ей мать, взяв название родного города, именовавшегося так до 1951 года. Кроме того, это гидроним водоема, протекающего в населенном пункте.

Росла Елена в простой семье, не связанной с музыкой. Родители работали на судоремонтном заводе, мать Ирина Васильевна химиком, отец Владимир Борисович – инженером. В семье росли еще две дочери, Елена оказалась средней.