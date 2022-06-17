Елена Ваенга: как заняла место новой королевы шансона, встретила любовь и стала мамой

Певица Елена Хрулева наиболее известна как Елена Ваенга. Сегодня она одна из самых знаменитых и высокооплачиваемых артисток эстрады, вышедших из рамок шансона, с которого начинала. Как сложилась судьба звезды, с кем она обрела женское счастье и когда стала мамой – в нашем материале.
Елена Ваенга: детство, настоящая фамилия
Елена Ваенга родилась в Североморске Мурманской области 27 января 1977 года под фамилией Хрулева. Начав музыкальную карьеру, артистка взяла себе псевдоним «Ваенга» - его как более благозвучный придумала ей мать, взяв название родного города, именовавшегося так до 1951 года. Кроме того, это гидроним водоема, протекающего в населенном пункте.
Росла Елена в простой семье, не связанной с музыкой. Родители работали на судоремонтном заводе, мать Ирина Васильевна химиком, отец Владимир Борисович – инженером. В семье росли еще две дочери, Елена оказалась средней.
Елена Ваенга в детстве. Фото: t.me/stassadal
С самого детства Лена тянулась к сцене. В три годика она умела петь, проявляя музыкальный талант, посещала музыкальную школу, а в 9 лет уже написала свою первую песню «Голуби» и выступила с ней на Всесоюзном конкурсе молодых композиторов Кольского полуострова и победила.
Окончив школу, Лена переехала в Санкт-Петербург, где у нее жила бабушка. Здесь она поступила в 1994 году в музыкальное училище им. Н. А. Римского-Корсакова на фортепианное отделение. Получив образование, девушка решила учиться дальше и поступила в Театральную академию Санкт-Петербурга на курс Геннадия Тростянецкого.
Но проучилась недолго – ушла с курса, получив заманчивое предложение от продюсеров из Москвы, которые захотели продвинуть начинающую артистку и записать с ней альбом. Из этого ничего не вышло, и Ваенга вернулась в Северную столицу.
Елена Ваенга в молодости. Фото: Global Look Press
Елена Ваенга: карьера
В Санкт-Петербурге началась карьера Елены Хрулевой, первым продюсером стал ее муж Иван Матвиенко. Песни, записанные начинающей певицей, стали брать на радио «Шансон», а в 2003 году свет увидел ее первый альбом «Портрет».
После дебютного альбома Лена не проснулась вмиг знаменитой, но ее заметили. И девушку рады были видеть среди участников в разных фестивалях: «Вольная песня над вольной Невой», «Весна романса», «Невский бриз».
А вот настоящая слава пришла к Елене Ваенге в 2005 году, когда она выпустила альбом «Белая птица». Всенародная любовь сразу настигла певицу, ее песни, искренние и талантливые, пришлись по душе многим. И окрестили новой королевой шансона. Ее песни «Тайга», «Желаю» и другие стали хитами.
Елена Ваенга в 2010 году. Фото: Global Look Press
Следующий альбом в 2007 году укрепил славу Ваенги – «Абсент». Через два года она уже будет держать в руках свой «Золотой граммофон» за песню «Курю», а ее композиция «Абсент» станет «Песней года». Еще через год Ваенга даст свой первый сольный концерт в Кремлевском дворце.
2011 год ознаменовался в карьере Елены Ваенги вступлением в Кремле на премии «Шансон года», наградой «Золотой граммофон», а также попаданием артистки в десятку самых успешных звезд эстрады с годовым доходом более чем шесть миллионов рублей. Она отправилась в большие гастроли по странам СНГ, Германии и Израилю.
Елена Ваенга в 2011 году. Фото: Global Look Press
В 2012 году по состоянию здоровья Ваенга вынуждена была поставить карьеру на паузу – она повредила связки. Но это не мешает ей стать певицей года по версии премии «Шансон года», который она будет подтверждать на протяжении следующих пяти лет, а также получить «Золотой граммофон» и «Песню года» за хит «Где была».
В 2013 году Ваенга вновь получила «Золотой граммофон» за песню «Невеста», выступила на «Славянском базаре» в паре с Александром Малининым на песню «Две души». Затем она спела с Яном Марти композицию «За тебя» и со Стасом Михайловым «Две звезды». В следующем году певица записала два дуэта подряд с Интарсом Бусулисом – «Нева» и «Гравитация».
2015 год ознаменовался сольным концертом в Кремле, где она исполнила свои лучшие песни. Концерт также стал поддержкой ее нового альбома – New.
Елена Ваенга. Фото: Global Look Press
В следующем году Ваенга блистала на сцене «Шансона года» с песней «Что мы наделали», которую спела с Михаилом Бубликом. А ее песня «Леди Ди» была номинирована на Российскую национальную премию в категории «Городской романс».
Пребывая на пике своей популярности, Ваенга регулярно выступает не только в разных городах страны, но и за рубежом. Ей важно общаться со своими поклонниками лично, а не через клипы, поэтому их в ее творчестве немного.
В 2018 году Ваенга обрадовала фанатов новым альбомом «1+1». Здесь не только сольные песни, но и дуэты с Лаймой Вайкуле, Михаилом Никитиным, Интарсом Бусулисом. Она выступила на «Славянском базаре», представ совершенно в новом звучании, - критики заговорили, что от прежнего шансона Ваенги практически ничего не осталось. На «Славянском базаре» Ваенга выступала и в 2020 году.
Елена Ваенга: другие проекты
Певица регулярно принимала участие в различных проектах и телешоу. В 2011 году на НТВ она выступала в «Музыкальном ринге» и одержала победу, обойдя Леонида Агутина. За нее проголосовало в пять раз больше зрителей.
В шоу «Точь-в-точь» Ваенга в 2014 году предстала в составе жюри. Но порадовала зрителей и выступлением, перевоплотившись в Анну Герман с песней «Один лишь раз». В том же году она стала судьей программы «Три аккорда».
Елена Ваенга на шоу "Голос.60+". Кадр из шоу
На Первом канале Ваенга появилась и в шоу «Голос. 60+». Она стала наставником для возрастных участников, заняв кресло вместе с Гариком Сукачевым, Львом Лещенко, Тамарой Гвердцители.
Не отказывалась певица и от интервью. В программе «Судьба человека» она откровенно пообщалась с Борисом Корчевниковым, а также пообщалась с Ксенией Собчак в «Осторожно: Собчак».
Елена Ваенга: личная жизнь
В личной жизни Елены Ваенги было два брака. Первый раз замуж певица вышла в 1995 году, став гражданской женой Ивана Матвиенко, который был на 20 лет ее старше. Ей было 18 лет, когда они познакомились, и она вопреки воле родителей, стала с ним встречаться и даже ушла из отчего дома. Он стал ее поддержкой и продюсером, помог ей выйти на музыкальный помост.
Елена Ваенга и Иван Матвиенко. Фото: кадр из программы "Судьба человека"
В 2011 году Ваенга и Матвиенко расстались. Среди причин – постоянные гастроли певицы, отсутствие детей. И через год поклонники узнали, что звезда родила первенца. Нет, не от Матвиенко, а от музыканта своего коллектива Романа Садырбаева. У них завязались отношения, переросшие в гражданский брак, в котором появился сын Иван. В 2016 году Ваенга и Садырбаев поженились.
Елена Ваенга с мужем Романом Садырбаевым с сыном Иваном. Фото: Гусева Евгения/КП
Елена Ваенга сегодня
В настоящее время Елена Ваенга продолжает радовать поклонников своим творчеством, карьеру она не завершала. Весной 2022 года певица спровоцировала слухи о беременности, когда сфотографировалась с подругами для соцсетей. Поклонники рассмотрели округлый животик, но оказалось, что это так упал свет, и звезда не в положении. И обратили внимание на ее рост и веси: Ваенга весит 70 кг, имея рост 177 см.