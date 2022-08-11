Елена Лядова: как стала знаменитой, за что дважды получила «Золотого орла» и почему скрыла свадьбу с Вдовиченковым

Звезда кино и сериалов Елена Лядова продолжает оставаться одной из востребованных сегодня актрис. Она успешна на экране, счастлива в личной жизни, но становиться матерью не спешит, хоть такие слухи уже рождались вокруг нее. Подробнее о карьере и личном знаменитости - в нашем материале.
Елена Лядова: детство, родители
Елена Лядова родилась в городе Моршанске Тамбовской области 25 декабря 1980 года в семье военного инженера-разведчика, став старшим ребенком – у Лены есть брат Никита, который младше нее на 17 лет.
Маленькая Елена Лядова с мамой. Фото: соцсети
В первый класс Лядова пошла уже в Одинцове, куда семье переехала, когда девочке исполнилось семь лет. С детства она мечтала стать актрисой и не отказалась от своего желания. Получив аттестат зрелости, Елена поступила в Щепкинское училище, которое окончила в 2002 году.
Елена Лядова: театр
Получив образование, Лядова устроилась актрисой в Московский ТЮЗ. В нем она проработала 10 лет, сыграв во многих спектаклях: «Трамвай «Желание», за который была номинирована на «Золотую маску», «Роберто Зукко», «Золотой петушок», «Счастливый принц» и других. Параллельно она начала кинокарьеру и в итоге, став знаменитой на экране, оставила театральную сцену.
Едена Лядова: кино
Дебютной в кино стала роль Риммы в фильме «Космос как предчувствие» в 2005 году. В тот же году, замеченная режиссерами, Лядова получила приглашения в картины «Собака Павлова» и «Солдатский декамерон». Затем были «Завещание Ленина», «Защита», сериал «Братья Карамазовы», в которых Лядова сыграла Грушеньку.
Елена Лядова в фильме "Любка". Фото: соцсети
Следующие сериалы пришлись у Лядовой на 2010 году. Она появилась в картинах «Метель», «Крыса», «Когда цветет багульник». Перед этим актриса появилась в главной роли в фильме «Любка», и картина принесла ей первую популярность среди зрителей.
2011 год стал переломным в карьере Лядовой – она сыграла в фильме Андрея Звягинцева «Елена», за что была награждена «Золотым орлом», «Никой» как лучшая актриса второго плана, а также на Каннском кинофестивале ей вручили «Золотую пальмовую ветвь». Со Звягинцевым актриса уже сотрудничала до этого – она озвучила героиню Марии Бонневи в картине «Изгнание» в 2006 году.
Елена Лядова с наградой "Ника" в 2012 году. Фото: Global Look Press
В 2013 году Елена Лядова появилась в картине «Пепел», в котором снялись Владимир Машков и Евгений Миронов. А следующий год вновь оказался для Лядовой успешным – за роль главной героини Нади в фильме «Географ глобус пропил» она получила «Золотого орла» и «Нику». Также Лядова снялась в новой драме Звягинцева «Левиафан», партнерами в котором стали Алексей Серебряков и Владимир Вдовиченков.
Елена Лядова в фильме "Левиафан". Кадр из фильма
Яркой ролью для Лядовой стала работа в сериале «Измены». Трагикомедия была высоко оценена зрителями и стала одной из значимых в фильмографии актрисы. За нее звезда получила премию «ТЭФИ».
В 2018 году фильмография Лядовой пополнилась фантастикой «Рубеж» с Павлом Прилучным, фильмом «Довлатов», где она сыграла молодого редактора, драмой «День до». В следующем году актриса снялась в фильме ужасов «Тварь» вместе с мужем Владимиром Вдовиченков.
Елена Лядова в фильме "Довлатов". Кадр из фильма
В период пандемии коронавируса Лядова без работы не осталась. Она снялась в первом сериале Федора Бондарчука «Псих». Вскоре на экраны с участием звезды вышли и другие проекты: «Случайный кадр» и «Батя».
Елена Лядова: другие проекты
Попробовала себя Лядова в качестве телеведущей в 2017 году. На ТВ-3 она стала вести шоу «Быть или не быть», посвященный фильмам и их разбору. Вместе с экспертами простые зрители выбирают, какой проект достоин полноценной жизни, или же его следует «зарубить» на стадии пилотного.
Елена Лядова: личная жизнь
О своей личной жизни Елена Лядова не распространяется. Известно, что в студенчестве у нее был роман с Ильей Исаевым, с которым рассталась, когда оба начали театральную карьеру.
Александр Яценко. Фото: Global Look Press
На съемках «Солдатского декамерона» Лядова познакомилась с Александром Яценко. Они начали отношения, но в ЗАГС не спешили, их гражданский брак продлился 8 лет, закончившись, когда избранник увлекся другой.
Елена Лядова с Владимиром Вдовиченковым. Фото: Global Look Press
Во время работы в «Левиафане» Лядова познакомилась с Владимиром Вдовиченковым, и уже в Каннах они демонстрировали теплоту отношений. Притом что мужчина был несвободен – 10 лет он был в браке с актрисой Ольгой Филипповой, подрастала дочка. Но это не остановило актера от романа, переросшего в новый брак – с Лядовой они тайно поженились весной 2015 года. Свадьбу актриса скрывала, потому что не любит пускать публику в свою личную жизнь.
Детей у актрисы пока нет, но в 2017 году она спровоцировала слухи о своей беременности, появившись на одной из съемочных площадок в просторной одежде. Сама Лядова позже опровергла домыслы.
Елена Лядова: внешность, пластика, диеты
Елена Лядова все больше с годами стала следить за питанием. Когда отметка на весах однажды показала ей лишние 13 кг, звезда взялась за диету и похудела на 16 кг. Сейчас она весит 57 кг при росте 165 см. Диета актрисы заключается в употреблении большого количества жидкости, фруктов и овощей, мясо и рыбу она готовит на пару.
Фигура Елены Лядовой. Фото: Global Look Press
К пластике актриса относится негативно. Она в открытую высмеивает любителей приукрасить себя руками хирургов, и однажды в фотошопе увеличила себе губы до небывалых размеров. Сама звезда посещает кабинеты красоты только с целью ухода за собой.
Елена Лядова: горячие фото
По запросу в Интернете «Елена Лядова горячие фото» в Сети довольно много пикантных кадров актрисы. Дело в том, что звезда не отказывается сама играть в постельных сценах, поэтому откровенные образы актрисы доступны любому поклоннику.
Елена Лядова сегодня
В настоящее время Елена Лядова остается одной из востребованных актрис российского кино. В 2022 году с ее участием на экраны вышел сериал «Вне себя». Партнером актрисы стал Евгений Цыганов.