Елена Лядова: как стала знаменитой, за что дважды получила «Золотого орла» и почему скрыла свадьбу с Вдовиченковым

В первый класс Лядова пошла уже в Одинцове, куда семье переехала, когда девочке исполнилось семь лет. С детства она мечтала стать актрисой и не отказалась от своего желания. Получив аттестат зрелости, Елена поступила в Щепкинское училище, которое окончила в 2002 году.

Елена Лядова: театр

Получив образование, Лядова устроилась актрисой в Московский ТЮЗ. В нем она проработала 10 лет, сыграв во многих спектаклях: «Трамвай «Желание», за который была номинирована на «Золотую маску», «Роберто Зукко», «Золотой петушок», «Счастливый принц» и других. Параллельно она начала кинокарьеру и в итоге, став знаменитой на экране, оставила театральную сцену.

Едена Лядова: кино

Дебютной в кино стала роль Риммы в фильме «Космос как предчувствие» в 2005 году. В тот же году, замеченная режиссерами, Лядова получила приглашения в картины «Собака Павлова» и «Солдатский декамерон». Затем были «Завещание Ленина», «Защита», сериал «Братья Карамазовы», в которых Лядова сыграла Грушеньку.