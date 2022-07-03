Эффектная блондинка: как сейчас выглядит затворница-жена Якубовича, которая моложе его на 18 лет

Леонид Якубович постоянно находится в поле зрения поклонников. Он уже несколько десятилетий ведет программу «Поле чудес» на Первом канале. Зато его третья жена на публике появляется крайне редко, за что многие считают избранницу Леонида Аркадьевича затворницей. Светская жизнь супругу телеведущего совершенно не прельщает.

Однако дочка Якубовича в своем микроблоге показала редкое фото с красавицей-мамой. Марина значительно моложе 76-летнего мужа. Примечательно, что на момент рождения младшей дочки, Леониду Аркадьевичу было уже 52 года. Варвара появилась на свет в 1998 году.

Многие поклонники подмечают, что спустя году, внешняя разница в возрасте между Якубовичем и его третьей женой стала менее заметна. И все благодаря моложавости Леонида Аркадьевича. Телеведущий до сих пор всем своим видом излучает позитив. Он бодр, активен и свеж.