Эффектная блондинка: как сейчас выглядит затворница-жена Якубовича, которая моложе его на 18 лет

Леонид Якубович постоянно находится в поле зрения поклонников. Он уже несколько десятилетий ведет программу «Поле чудес» на Первом канале. Зато его третья жена на публике появляется крайне редко, за что многие считают избранницу Леонида Аркадьевича затворницей. Светская жизнь супругу телеведущего совершенно не прельщает.
Однако дочка Якубовича в своем микроблоге показала редкое фото с красавицей-мамой. Марина значительно моложе 76-летнего мужа. Примечательно, что на момент рождения младшей дочки, Леониду Аркадьевичу было уже 52 года. Варвара появилась на свет в 1998 году.
Многие поклонники подмечают, что спустя году, внешняя разница в возрасте между Якубовичем и его третьей женой стала менее заметна. И все благодаря моложавости Леонида Аркадьевича. Телеведущий до сих пор всем своим видом излучает позитив. Он бодр, активен и свеж.
Дочка Леонида Якубовича Варвара с мамой Мариной. Фото: личный архив
И без макияжа возлюбленная Леонида Аркадьевича выглядит превосходно. С короткой стрижкой белокурых пепельных волос, небрежной укладкой, легкими морщинками и сеточкой «гусиных лапок» вокруг глаз Марина не утратила своего обаяния. От жены телеведущего так и веет уютом.
Ранее в СМИ ходили слухи, что между супругами не все так гладко. Якобы парочка уже давно живет отдельно. Леонид Якубович не раз откровенно рассказывал о личной жизни. После покупки загородного дома Марина Видова переехала туда, в то время как знаменитый муж обосновался в Москве. Третья супруга артиста редкий гость на вечеринках и торжествах, которые устраивают их именитые друзья.
Марина на целых 18 лет младше Леонида Якубовича, но это не помешало им построить гармоничные отношения и обзавестись общей дочерью.
По материалам «Комсомольская правда»
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