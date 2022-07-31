Эдита Пьеха живет в лесу и мечтает выйти на сцену

Накануне юбилея (он будет 31 июля) Эдиту Пьеху указом Президента РФ наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Звезда советской эстрады отметит день рождения дома в кругу близких. Рассказываем, как сейчас живет юбилярша.
Вдали от суеты
В этом году пошли слухи о том, что Эдита Станиславовна живет отшельницей, лишившись внимания родных. Но на самом деле в пандемию дочь и внуки с правнуками стали приезжать чуть реже, чтобы не принести в дом ковид. Дочь и внуки контролировали, чтобы даже помощница артистки не моталась в город и не привезла вирус, - все необходимое доставляли домой.
Эдита Станиславовна еще в 90-е переехала из квартиры в Санкт-Петербурге за город. От центра Питера до поселка Невская Дубровка на машине около часа езды. Народной артистке СССР
предлагали участок в кооперативе «Культура» на побережье Финского залива, где дачи у питерских артистов. Но Пьеха тогда отказалась из-за привычек творческих людей собираться шумными компаниями, она хотела жить в тишине. Отдала за свой участок и домик все сбережения. Строение было хлипким, его снесли и построили уютный двухэтажный домик с балконом. Пьеха постаралась, чтобы он был похож на дом во Франции, где она родилась и жила до 9 лет. Позже певица купила соседний участок и присоединила его к своим 6 соткам, построила гостевой домик. Сейчас с Пьехой постоянно живут три женщины, которые помогают ей по хозяйству, а иногда просто составляют компанию. Одна из помощниц рядом 50 лет и уже стала верной подругой.
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В хорошую погоду Эдита Станиславовна выходит на прогулки. Места рядом живописные. «Мне лесничество разрешило отгородить большой кусок леса без права застройки, где можно гулять, - рассказывает артистка. - Во время блокады защитники Ленинграда сидели здесь в окопах, а после войны туда люди стали выбрасывать мусор. Пришлось нанимать рабочих, которые пять «КамАЗов» мусора вывезли, после чего мы это все засадили елочками, и получился прекрасный парк, который я называю «Парк Эдита».
День звезды наполнен чтением книг, просмотром телевизора, разговорами с близкими по телефону, прогулками по саду. А вот осваивать интернет Эдита Станиславовна не захотела.
После того как коронавирус отступил, дочь Илона Броневицкая, внуки Стас и Эрика стали опять бывать у своей Эдиты чаще. Пьеха обожает трех правнуков: у Стаса - сын, а у Эрики - две дочки.
Почетный пенсионер
С дочерью Илоной и внуками Стасом и Эрикой. Фото: личный архив
Пьеха следит за здоровьем - посещает питерских врачей, до пандемии лечилась и за границей. «В таком возрасте должно же что-то поболеть уже, да? - как-то шутила юбилярша. - В последнее время беспокоит спина: я в детстве часто падала, а это не проходит бесследно». А еще 16 лет назад был драматический случай: 85-килограммовая овчарка Джулия мотнула головой и случайно со всей силы ударила лбом по ноге стоявшей рядом хозяйки. От удара коленный сустав Эдиты разлетелся - врачи собрали его по кусочкам. Два года звезда практически не могла ходить - началась атрофия мышц, стал искривляться позвоночник. Но Пьеха справилась и встала на каблуки, выступала. Теперь проблемы с коленом дают о себе знать.
Последние несколько лет Эдита не принимает участия в концертах. «Она не выступает, не сильно этого хочет, - рассказывает Стас Пьеха. - Дело не в стремлении заработать. Эдита далека от коммерции. Просто она всю жизнь посвятила профессии».
Пьеха, пожалуй, единственная из больших советских звезд, кто не обзавелся элитным жильем. Например, в Москве у нее самая обычная, небольшая квартира: «Купила ее давным-давно на Ленинградском проспекте за три миллиона, а потом завещала дочери. Тогда стало очень много приглашений из Москвы, а по гостиницам шататься надоело - захотела свою квартирку. Сейчас Илонка ее сдает».
Эдита Станиславовна никогда не жаловалась на жизнь: «Мне хватает, у меня ведь две пенсии. Я получаю пенсию как артистка, а еще как почетный шахтер Кузбасса». В общей сложности набегает около 50 тысяч рублей.
Стас Пьеха рассказал «Телепрограмме», что его бабушка - мудрый человек, с которым он всегда с удовольствием обсуждает разные темы.