Двойник, самозванка и даже рептилоид: в чем подозревали Елизавету II и каким мистическим даром она обладала

Королеву Елизавету II то и дело подозревали в разных «фокусах»: например, утверждали, что на самом деле она давно уже умерла, и что на троне в последние годы восседал ее двойник.

Корреспондент портала Тeleprogramma.pro обратился к руническому провидцу Игорю Вечерскому, десятки прогнозов которого, начиная от коронавируса и заканчивая событиями из жизни звезд шоу-бизнеса, уже сбылись.

- Игорь, вы верите в необычные версии о Елизавете II, - например, о том, что ее заменял двойник?

- Королева Елизавета умерла по естественным причинам, успев многое создать и пройдя свой путь, избежав ряд сложностей и компромиссов со своей совестью.

Различные невероятные версии о ее происхождении являются пиаром и способом привлечения внимания. Хотя человек она была с развитой интуицией, имеющей способности получать информацию извне.

- Что это значит?

- Я имею в виду, что у нее были способности к мистическому восприятию. Насколько они были ею осознаны, сложно сказать.

Порой человек просто пользуется этим, считая интуицией, либо вовсе не раскрыв их. Возможно, с этим также связан ряд мифов и легенд, окружающих августейшую особу.

Напомним о самых невероятных конспирологических теориях относительно Елизаветы II, которая оставалась королевой Великобритании больше 70 лет.

Двойник на троне