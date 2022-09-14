Двойник, самозванка и даже рептилоид: в чем подозревали Елизавету II и каким мистическим даром она обладала

Королеву Елизавету II то и дело подозревали в разных «фокусах»: например, утверждали, что на самом деле она давно уже умерла, и что на троне в последние годы восседал ее двойник.
Корреспондент портала Тeleprogramma.pro обратился к руническому провидцу Игорю Вечерскому, десятки прогнозов которого, начиная от коронавируса и заканчивая событиями из жизни звезд шоу-бизнеса, уже сбылись.
- Игорь, вы верите в необычные версии о Елизавете II, - например, о том, что ее заменял двойник?
- Королева Елизавета умерла по естественным причинам, успев многое создать и пройдя свой путь, избежав ряд сложностей и компромиссов со своей совестью.
Различные невероятные версии о ее происхождении являются пиаром и способом привлечения внимания. Хотя человек она была с развитой интуицией, имеющей способности получать информацию извне.
- Что это значит?
- Я имею в виду, что у нее были способности к мистическому восприятию. Насколько они были ею осознаны, сложно сказать.
Порой человек просто пользуется этим, считая интуицией, либо вовсе не раскрыв их. Возможно, с этим также связан ряд мифов и легенд, окружающих августейшую особу.
Напомним о самых невероятных конспирологических теориях относительно Елизаветы II, которая оставалась королевой Великобритании больше 70 лет.
Двойник на троне
Королева Елизавета II. Фото: Global Look Press
Периодически возникали слухи, согласно которым королева скончалась уже давно, а на ее месте – двойник. Надо сказать, наличие двойников то и дело приписывают и другим политическим деятелям.
Но в случае с королевой некоторые конспирологи подводили под это вполне логичную базу: мол, «настоящая» Елизавета умерла в разгар скандала из-за развода принца Уэльского, ему в тот момент никак нельзя было становиться королем, а монархию сохранить нужно было любой ценой. Вот и пришлось использовать подставное лицо, а потом двойник так и остался на троне.
Принадлежность к культу
Королева Елизавета II. Фото: Global Look Press
Еще 6-летней девочкой Елизавета попала на кадры домашней кинохроники: малышка весело вскидывала руку в известном нацистском приветствии.
Это видео в 2015 году попало в СМИ, его увидели все. И поползли слухи: королева до сих пор является тайной приверженкой идей нацизма и поддерживает их.
Подменили в младенчестве
Елизавета II. Фото: Global Look Press
Конспирологи рассказывают и еще одну невероятную теорию, - о том, что, едва родившись, дочь короля Георга IV и Елизаветы Боуз-Лайон была заменена на другую новорожденную девочку, потому что врачи констатировали: малышка появилась на свет неполноценной, а королеве больше не суждено иметь детей.
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Чтобы сохранить преемственность власти, венценосным родителям пришлось пойти на этот шаг. Получается, что все 70 лет трон Великобритании занимала самозванка?
Инопланетянка
Королева Елизавета II. Фото: Global Look Press
Да, даже такой теории нашлось место в фантазии конспирологов! Писатель и поклонник оккультизма Дэвид Айк утверждает, что вся британская королевская семья издавна находится в связи с инопланетными захватчиками – рептилоидами, и Елизавета – плод любви представителей человеческой расы и пришельцев.
Это кажется абсолютным бредом, однако у этой версии имеется множество поклонников. Кстати, в пользу этой теории работает и факт необычайного долголетия королевы.