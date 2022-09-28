Довольствовалась мизерной ролью! Чем Мерьем Узерли занималась до того, как попала в сериал «Великолепный век»

Поговаривают, что роль Хюррем султан должна была достаться жене Бурака Озчивита. Так, Фахрийе Эвджен практически подписала контракт с продюсерами турецкого сериала «Великолепный век». Однако в последний момент те передумали, сделав ставку на Мерьем Узерли, которая толком и по-турецки не говорила.

Актриса так понравилась продюсерам после первых проб с Халитом Эргенчем, что они сразу же утвердили ее на роль Хюррем султан. И не прогадали! Мерьем Узерли стала украшением проекта. А съемки в сериале «Великолепный век» сделали ее известной и популярной даже за пределами Турции, в Европе и в России.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

А чем Мерьем Узерли занималась до того, как ее пригласили сниматься в «Великолепном веке». На тот момент она была малоизвестной актрисой. О ней никто и ничего не слышал.