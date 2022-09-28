Довольствовалась мизерной ролью! Чем Мерьем Узерли занималась до того, как попала в сериал «Великолепный век»

Поговаривают, что роль Хюррем султан должна была достаться жене Бурака Озчивита. Так, Фахрийе Эвджен практически подписала контракт с продюсерами турецкого сериала «Великолепный век». Однако в последний момент те передумали, сделав ставку на Мерьем Узерли, которая толком и по-турецки не говорила.
Актриса так понравилась продюсерам после первых проб с Халитом Эргенчем, что они сразу же утвердили ее на роль Хюррем султан. И не прогадали! Мерьем Узерли стала украшением проекта. А съемки в сериале «Великолепный век» сделали ее известной и популярной даже за пределами Турции, в Европе и в России.
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А чем Мерьем Узерли занималась до того, как ее пригласили сниматься в «Великолепном веке». На тот момент она была малоизвестной актрисой. О ней никто и ничего не слышал.
Мерьем Узерли повезло «стать» Хюррем султан. Фото: личный архив
В молодости Мерьем Узерли на протяжении шести лет выступала на подмостках театра Гамбурга. Но потом решила подняться на ступеньку выше и перебралась в Берлин. Поначалу ее все устраивало: она появлялась на сцене театра, начала мелькать в кино. Дебютной была маленькая роль в картине «Инга Линдстрем».
Дальше был еще ряд эпизодов в немецких фильмах. Ощутимый успех пришел к ней с картиной «Путешествие без возврата». Здесь Узерли блестяще сыграла спецагента. А потом затишье... Мерьем сидела без съемок, когда узнала, что в Турции проходит масштабный кастинг в новый сериал. Она решила попытать счастье. И ей улыбнулась удача, актриса «стала» Хюррем султан.