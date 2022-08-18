Достойная невестка Хюррем султан! Какой внешностью и характером обладала венецианка Нурбану

Историки уверены, что шехзаде Селим, который после смерти отца-султана занял османский престол, питал большую слабость к своей главной фаворитке Нурбану султан, точно так же приклоняясь перед ее красотой и мудростью, как и боготворивший Хюррем султан Сулейман. Возможно, такое трепетное отношение к любимой наложнице шехзаде Селим перенял именно у отца. Ведь на протяжении всех лет юности он видел, с каким глубоким уважением и обожанием султан Сулейман относился к его матери Хюррем султан.

Многие исследователи спорят и по сей день, как именно выглядела венецианская фаворитка шехзаде Селима, подарившая ему сына Мурада. Однако они солидарны во мнении, что Нурбану султан обладала вполне миловидной внешностью и была в гареме шехзаде первой красавицей. Как и отец султан Сулейман, сын Хюррем султан шехзаде Селим обладал тонким вкусом, писал стихи, знал толк в музыке и поэзии. Поэтому едва ли он обратил бы внимание на самую простую рабыню из гарема.

Волосы у фаворитки шехзаде Селима могли быть каштановыми, если опираться на внешность ее сына Мурада. У мужчины не такие светлые волосы, как у его отца Селима, но и не темно-каштановые. А вот глаза у Мурада карие, как и у Нурбану.

Нурбану-султан точно была красавицей. Ведь среди нескольких десятков рабынь Барбаросса выбрал именно ее, посчитав самой достойной для шехзаде.