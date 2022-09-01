«Дорогая детская одежда — это пустая трата денег»: Лазарев — о том, как «балует» дочку Анечку, которую родила суррогатная мама

Сергей Лазарев старается с детства привить своим отпрыскам скромность и понимание того, что деньги не падают с небес, их нужно зарабатывать большим трудом. При этом певец уточнил, что хотя и балует своих детей, но с транжирством не перегибает. Артист понимает, что покупать брендовые вещи, из которых малышня так быстро вырастает, совершенно бессмысленно.
«Когда я только стал отцом, мне хотелось в детских магазинах покупать брендовую одежду. А потом эти вещи оставались висеть с бирками в шкафах, потому что дети растут очень быстро и просто не успевают многие наряды даже примерить. Вообще, я давно уже сделал вывод, что дорогая детская одежда — это пустая трата денег, абсолютно ни к чему.
Лучше потратиться на образование детей, на поездки с ними — это поможет расширить их кругозор. Я и сам не шмоточник, у меня концертные костюмы всегда дороже, чем повседневная одежда. Я из простой небогатой семьи, у меня мама — инженер. Поэтому знаю, что деньги слишком трудно зарабатываются, чтобы спускать их на ненужные вещи», — отметил Лазарев.
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Сергей Лазарев с сыном Никитой и дочкой Аней. Фото: личный архив
«Мои дети, безусловно, знают слово «нет». И горы новых игрушек я им не покупаю. Наоборот, учу ценить вещи, постоянно с ними разговариваю на тему, что деньги с неба не падают», — добавил певец.
По материалам 7days.ru.