«Дорогая детская одежда — это пустая трата денег»: Лазарев — о том, как «балует» дочку Анечку, которую родила суррогатная мама

Сергей Лазарев старается с детства привить своим отпрыскам скромность и понимание того, что деньги не падают с небес, их нужно зарабатывать большим трудом. При этом певец уточнил, что хотя и балует своих детей, но с транжирством не перегибает. Артист понимает, что покупать брендовые вещи, из которых малышня так быстро вырастает, совершенно бессмысленно.

«Когда я только стал отцом, мне хотелось в детских магазинах покупать брендовую одежду. А потом эти вещи оставались висеть с бирками в шкафах, потому что дети растут очень быстро и просто не успевают многие наряды даже примерить. Вообще, я давно уже сделал вывод, что дорогая детская одежда — это пустая трата денег, абсолютно ни к чему. Лучше потратиться на образование детей, на поездки с ними — это поможет расширить их кругозор. Я и сам не шмоточник, у меня концертные костюмы всегда дороже, чем повседневная одежда. Я из простой небогатой семьи, у меня мама — инженер. Поэтому знаю, что деньги слишком трудно зарабатываются, чтобы спускать их на ненужные вещи», — отметил Лазарев.

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