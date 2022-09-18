Дочери певцов и актеров, как две капли воды похожие на своих отцов

«Телепрограмма» предлагает убедиться в этом на наглядных примерах - подросшие дочки некоторых звездных отцов получились их копиями.
Александр Малинин и Устинья
Новый наставник шоу «Голос.60+» - многодетный отец. Помимо сына Никиты и дочери Киры от второго брака, третья жена народного артиста России Эмма подарила ему двойняшек Фрола и Устинью, которые родились в 2000 году. Посмотрите на красавицу дочь Александра: во-первых, одно лицо с папой, а во-вторых, тоже артистка.
Иван Ургант и Нина
Фото: соцсети
Когда ведущий «Вечернего Урганта» впервые выложил фото подросшей дочери, подписчики не поверили: «Да это же фотошоп!». Настолько девочка, названная в честь знаменитой бабушки
Ивана, народной артистки РСФСР Нины Ургант, сильно похожа на отца. Теперь девочке исполнилось 14, и в ней еще сильнее проявляются фамильные черты звездного семейства.
Влад Соколовский и Мия
Фото: Persona Stars, соцсети
Влад и его белокурая дочь от певицы Риты Дакоты как будто отпечатаны на ксероксе. Большие голубые глаза, лучезарная улыбка, кудряшки четырехлетней малышки никого не оставят равнодушными. Таких красоток обычно фотографируют для новогодних открыток. Влад души не чает в крохе и видит в ней свое отражение.
Дмитрий Маликов и Стефания
Фото: malikov.ru, соцсети
Стеша родилась в феврале 2000 года и сызмальства пошла по красной творческой дорожке: частная гимназия, музыкальная школа, художественная студия, уроки хореографии. Неудивительно, что выросшая Стефания тоже стала петь. Ведь эффектная внешность, без которой в шоу-бизнесе делать нечего, ей явно досталась от папы.
Михаил Галустян и Эстелла
Фото: соцсети
У Михаила подрастают две дочери. И вот тут копировальный ДНК-аппарат разделил сходство поровну. Младшая Элина похожа на маму, а вот старшая Эстелла - просто уменьшенная версия папы. Кстати, девочка посещает театральный кружок, и не исключено, что скоро она потеснит папу на экране.