Дочь Газманова мечтает учиться бизнесу, а сын «Иванушки» едет поступать в Америку

Дочь телеведущей Авроры - тоже Аврора. Девочка сдавала ЕГЭ по русскому, математике, литературе и английскому. Аврора-младшая отучилась в обычной общеобразовательной школе и будет поступать на продюсерский факультет театрального вуза.

У актера и телеведущего Оскара Кучеры в этом году сразу два выпускника - в вузы поступают дети от разных браков. Александр-старший решил продолжить династию: поступает на актерский факультет сразу в несколько театральных институтов.

В ближайшие дни будет объявлено о зачислении - студенты актерских вузов проходят творческие испытания с весны. Саша готовил программу выступлений перед приемной комиссией с отцом. Александр-младший поступает в Высшую школу экономики на факультет управления бизнесом - обучение по этой специальности только платное, но даже за деньги конкурс большой.

Старшая наследница артистов Евгения Цыганова и Ирины Леоновой давно решила стать актрисой и уже снималась в сериалах. Полина Цыганова подавала документы во все именитые театральные вузы. О своих талантах выпускница рассказывает так: «Я люблю петь. Играю на скрипке, фортепиано, блок-флейте, но чаще всего на гитаре. Фотографирую на камеру, Polaroid и телефон». Школу № 1231 Полина окончила заочно.

Дочь Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой окончила математическую школу № 57. Пока папа-актер в тюрьме, его дочь Вера Ефремова станет студенткой. Еще недавно она заявляла в интервью глянцевому журналу:

«Пойду по стопам великой бабушки (народной артистки Аллы Покровской), попробую стать актрисой. Мне нравится работать с разными людьми, проживать много чужих жизней».

Однако в этом году Вера планы подкорректировала и теперь подала документы во ВГИК на сценарно-киноведческий факультет - не исключает, что станет кинокритиком. Для подстраховки девочка подает документы в Высшую школу экономики на журналистику, где весьма серьезные дополнительные испытания - письменные и устные творческие работы.

Мультипликатор