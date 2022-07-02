Дочь Газманова мечтает учиться бизнесу, а сын «Иванушки» едет поступать в Америку

В престижных вузах, куда идут наследники звезд, цена за год учебы в среднем составляет от 500 до 600 тысяч рублей. Рассказываем, кто кем решил стать.
Бизнесвумен и дипломаты
«Есть очень большое желание поступить в МГИМО», - не скрывает дочь певца Олега Газманова. Марианна выбрала факультет международного бизнеса.
У выпускницы перед глазами отличный пример, как придумать и раскрутить стартап: ее брат по матери Филипп - успешный бизнесмен, который создал успешный бизнес в сфере грузоперевозок. Вот и Марианна будет постигать хитрости бизнес-процессов.
Алина Белькевич с мамой Анной Седоковой и ее мужем Янисом Тиммой. Фото: соцсети
Дочь Анны Седоковой от первого брака Алина Белькевич тоже собиралась в МГИМО на международный бизнес, даже ходила на курсы. Но два года назад уехала оканчивать школу в США, в июне получила аттестат и теперь будет учиться международному бизнесу в американском университете.
В МГИМО планирует подавать документы и старшая дочь комика и продюсера Гарика Мартиросяна. Жасмин - отличница и давно готовилась к поступлению в престижный вуз. Выпускница будет подавать документы сразу на несколько факультетов.
Спортивный арбитр
Иван Григорьев-Апполонов решил учиться подальше и от папы, и от мамы - в США. Фото: соцсети
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов последние два года жил вдвоем со старшим сыном-старшеклассником Иваном. Певец развелся с женой, женщина три года назад переехала с новым мужем из Москвы в Санкт-Петербург. Младший сын звезды сцены остался жить с мамой, а вот старший наследник два года назад попросился назад в Москву - захотел жить с отцом.
Этим летом Иван Григорьев-Апполонов окончил московскую Кембриджскую международную школу, где учился два последних года. Парень получил российский аттестат и еще один международный документ об образовании, который позволяет поступать в зарубежные вузы. Иван планирует учиться в университете в США на спортивного арбитра. Возможно, что с профессией ему помог определиться новый мамин муж (баскетболист Андрей Зубков) и игра в хоккей. Оплачивать вуз Ивану будет знаменитый папа.
Артисты, продюсеры и критики
Аврора-младшая планирует стать театральным продюсером. Фото: соцсети
Дочь телеведущей Авроры - тоже Аврора. Девочка сдавала ЕГЭ по русскому, математике, литературе и английскому. Аврора-младшая отучилась в обычной общеобразовательной школе и будет поступать на продюсерский факультет театрального вуза.
У актера и телеведущего Оскара Кучеры в этом году сразу два выпускника - в вузы поступают дети от разных браков. Александр-старший решил продолжить династию: поступает на актерский факультет сразу в несколько театральных институтов.
В ближайшие дни будет объявлено о зачислении - студенты актерских вузов проходят творческие испытания с весны. Саша готовил программу выступлений перед приемной комиссией с отцом. Александр-младший поступает в Высшую школу экономики на факультет управления бизнесом - обучение по этой специальности только платное, но даже за деньги конкурс большой.
Старшая наследница артистов Евгения Цыганова и Ирины Леоновой давно решила стать актрисой и уже снималась в сериалах. Полина Цыганова подавала документы во все именитые театральные вузы. О своих талантах выпускница рассказывает так: «Я люблю петь. Играю на скрипке, фортепиано, блок-флейте, но чаще всего на гитаре. Фотографирую на камеру, Polaroid и телефон». Школу № 1231 Полина окончила заочно.
Дочь Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой окончила математическую школу № 57. Пока папа-актер в тюрьме, его дочь Вера Ефремова станет студенткой. Еще недавно она заявляла в интервью глянцевому журналу:
«Пойду по стопам великой бабушки (народной артистки Аллы Покровской), попробую стать актрисой. Мне нравится работать с разными людьми, проживать много чужих жизней».
Однако в этом году Вера планы подкорректировала и теперь подала документы во ВГИК на сценарно-киноведческий факультет - не исключает, что станет кинокритиком. Для подстраховки девочка подает документы в Высшую школу экономики на журналистику, где весьма серьезные дополнительные испытания - письменные и устные творческие работы.
Мультипликатор
Костюшкин-младший выбрал себе будущую профессию много лет назад. Фото: соцсети
Певец Стас Костюшкин и телеведущая Юлия Костюшкина очень рады, что их сын твердо знает, кем хочет стать - мальчик еще шесть лет назад определился с профессией.
15-летний Богдан Костюшкин окончил 9 классов частной школы «Внуково» и решил, что уходит учиться в киноколледж на факультет анимации. Родители решение парня поддержали. «Сын с 9 лет повторял, что будет рисовать мультфильмы. Это его большая мечта», - говорит отец.
Когда родители увидели, что мальчик увлечен рисованием, то наняли ему педагога. Работ у Богдана масса, а это обязательное условие для поступления в Киноколледж Московской международной киношколы на факультет анимации (мастерская «Мультипликатор»). Учиться парню предстоит 3 года и 10 месяцев.
Доктор
Идти в актрисы, как мама, Серафима и не думала. Фото: соцсети
Дочь артистки Марии Ароновой мечтает помогать и подросткам, и взрослым - она планирует стать психиатром или психологом. Серафима в младших классах мечтала стать ветеринаром, а после того, как подростком обсуждала свои терзания с психологом, решила поменять специализацию. Выпускница подает документы сразу в несколько вузов.
Последний год девочка в своих соцсетях рассуждает о проблемах тинейджеров и даже дает советы. ЕГЭ по химии Серафима сдала успешно.
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