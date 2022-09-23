Дочь-бунтарка, подруга-предательница и мать-наседка: три ипостаси Виктории Исаковой

Многие из современных российских актрис похожи по своему типажу, а потому зрителю сложно отличить их друг от друга или просто вспомнить, в каком именно фильме видел именно эту девушку. Виктория Исакова не такая — на ее яркую внешность и качественную, правдоподобную игру сразу обращаешь внимание. Это запоминающая актриса.
Знаем, что читателям портала Teleprogramma.pro интересна фигура Исаковой не только как актрисы, но и как человека. А потому мы подготовили для вас ее краткую биографию.
Виктория Исакова в детстве. Фото: соцсети
Виктория Исакова: семья
Виктория Евгеньевна Исакова родилась 12 октября 1976 года (по гороскопу — Весы) в дагестанском городе Хасавюрт и была младшей из троих детей в семье. Ее отец по национальности — горский еврей (тат), а мама — русская. Сама себя Виктория называет «еврейкой».
Детство будущей актрисы было счастливым, ведь она могла без опаски гулять по улицам, играть с друзьями. Для маленького города это нормальная вещь.
Папа Виктории, который в свое время работал администратором махачкалинского футбольного клуба «Анжи», а позже был гендиректором ФК «Видное», — человек старой закалки, а потому о «женихах» в подростковом возрасте Исаковой даже думать не позволялось.
Виктория Исакова в сериале «Оттепель». Фото: кадр из фильма
Виктория Исакова: переезд в Москву
Виктории было 13 лет, когда ее брата Рудольфа зачислили в школу олимпийского резерва и отец решил перевезти семейство в Москву. Там Вика начала учиться в школе с углубленным изучением английского языка и благополучно ее окончила.
После школы пришла пора поступать в институт. Близкие советовали ей выбрать серьезную профессию и попытаться поступить в какой-нибудь престижный вуз, благо, в Москве их множество. Но девочка мечтала о другом: она видела себя актрисой театра и кино.
Вопреки воле отца, она поступила в Российскую академию театрального искусства (ГИТИС) и, проучившись там один год, перевелась в Школу-студию МХАТ на курс Олега Ефремова.
Отец звезды, Евгений Исаков, выбор дочери с самого начала воспринял в штыки, так как был уверен, что приличные девушки актрисами не становятся. Несколько лет он даже не разговаривал с Викой. Но та была упертой: сняла квартиру, жила вместе с подругами и училась именно там, где хотела. К счастью, мама была на стороне Вики, втайне от отца она носила дочке котлетки и другие домашние вкусняшки, помогала деньгами.
В 1999 году Виктория окончила Школу-студию МХАТ и на два года осталась работать в МХТ имени Чехова. Она играла Нину Заречную в «Чайке», газеты писали рецензии об этом спектакле, и одну из рецензий однажды прочитал Евгений Герцельевич. Он пришел сам посмотреть «Чайку» и понял, что все это время ошибался, критикуя будущую профессию Вики. Они наконец-то помирились.
Виктория Исакова со своими коллегами Константином Хабенским и Юлией Пересильд. Фото: соцсети
Виктория Исакова: начало работы в театре и кино
За два года работы на сцене МХТ им. Чехова Исакова успела сыграть Заречную («Чайка») и Мавку («Лесная песня»). В 2001 году ее приняли в труппу Московского драматического театра им. Пушкина.
В новом театре ее репертуар пополнился новыми ролями. Это Панночка («Вий»), Лариса («Бесприданница»), Беатриче («Много шума из ничего»), Графиня («Женитьба Фигаро»), Раневская («Вишневый сад») и другие.
На телеэкране Исакова впервые появилась еще во время учебы, в 1998 году, сыграв эпизодическую роль в телесериале «Чехов и Ко». Затем в 2000 году ей досталась маленькая роль в одной из серий «Империи под ударом». С 2002 года Виктория снимается в кино постоянно.
Виктория Исакова и два Сергея — Бурунов и Лавыгин. Фото: соцсети
Виктория Исакова: успех в кино
Звездой отечественного кинематографа Виктория Исакова стала не сразу. Ее героинь в проектах «Чехов и Ко», «Империя под ударом», «Каменская», «Сыщики» и «Доктор Живаго» были маленькими и не позволили показать свой талант в полной мере.
Лишь сыграв главную роль в драме Юрия Мороза «Точка», Исакова смогла раскрыть себя. После этого недостатка в больших ролях она не испытывала. Виктория сыграла в картинах «Требуется няня» и «Целуют всегда не тех», в выдвинутой на «Оскар» драме «Остров» с Петром Мамоновым, в боевике «Охота на пиранью» с Владимиром Машковым и Евгением Мироновым.
Зритель оценил, как Исакова воплотила в жизнь образы Катерины Ивановны в «Братьях Карамазовых», образ Наины — в детективе «Пелагея и белый бульдог», Эвы — в фильме «Башня», Щербаковой — в мелодраме Алены Званцовой «Крыса», Анны — в фильме «Улыбнись, когда плачут звезды».
Большой успех пришел к Исаковой благодаря роли Марины Цветаевой в фильме «Зеркала» и роли Инги Хрусталевой в нашумевшем сериале «Оттепель». Удачной оказалась и роль Завьяловой в фильме «Пётр Лещенко. Все, что было...», а также роли Серебрянской в «Инквизиторе».
В фильме «Родина», который вышел в 2015 год, вместе с Исаковой снимались Владимир Машков, Сергей Маковецкий, Андрей Мерзликин и Мария Миронова. А в экранизации «Анны Карениной» Исакова претендовала на главную роль, но в итоге она досталась Елизавете Боярской, Виктория же сыграла Долли Облонскую.
Виктория Исакова и ее муж Юрий Мороз. Фото: соцсети
Виктория Исакова: личная жизнь
Несмотря на свою красоту и обаяние, Исакова не может похвастаться огромным количеством романов, браков и разводов. Видимо сказалось правильное воспитание и хороший пример, поданый Виктории ее собственными родителями.
В студенческие годы она встречалась со своим однокурсником Сашей Чижевским. Парень был многообещающим молодым актером, но жизнь его оказалась несправедливо короткой. За две недели до выпускного вечера Саша погиб под колесами автомобиля. Водителя, который его сбил, так и не нашли.
Пережить случившееся Вике помогли ее друзья и родные. Но она еще долго не могла подумать о том, чтобы отдать свое сердце другому мужчине.
Этот момент настал в 2002 году. Подруга Исаковой, Даша Мороз, познакомила ее со своим отцом — продюсером и режиссёром Юрием Морозом. За два года до этой встречи его жена, актриса Марина Левтова, стала жертвой несчастного случая.
Юрий Павлович и Вика вскоре после знакомства начали встречаться втайне от Даши — они знали, что та не поймет, как ее отец через два года после смерти матери мог завести роман с ровесницей своей дочки и к тому же ее подругой. Так и вышло – когда Даша обо всем узнала, она посчитала отца и подругу предателями. К тому же злые языки нашептывали ей, что Виктория закадрила Юрия Павловича ради карьеры в кино, а вовсе не из-за любви.
Тем не менее в 2003-м году Виктория и Юрий поженились. Вскоре у них родилась дочка Машенька, но счастье оказалось коротким: в трехмесячном возрасте малышка скончалась. Врачи объяснили случившееся генетической несовместимостью родителей.
Благодаря хорошей зарубежной клинике много лет спустя Юрий и Вика все же смогли осуществить мечту о совместном ребенке. Вторую дочку они назвали Варварой, и сейчас девочке уже почти семь лет. Виктория безумно любит малышку и всячески оберегает, до недавнего времени она крайне редко рассказывала о ней в интервью и не публиковала фотографий Вари.
Дочь Исаковой — Варя Мороз — пошла в первый класс. Фото: соцсети
Виктория Исакова: отношения с Дарьей Мороз
Популярная актриса Дарья Мороз, за отца которой вышла замуж Виктория Исакова, со временем сумела простить и понять подругу. Сейчас у них очень хорошие отношения, они общаются и по-семейному поддерживают друг друга.
Даша поняла, что Юрий не мог продолжать жить прошлым и всю оставшуюся жизнь горевать по ее матери.
Она полюбила и свою сводную сестренку Варю, которая по возрасту немного младше ее собственной дочки Ани, рожденной в браке с режиссером Константином Богомоловым.
Варя Мороз и Аня Богомолова — тетя и племянница. Фото: соцсети
Виктория Исакова и благотворительность
Несчастье, случившееся с первым ребенком, оказало большое влияние на Исакову. Чтобы помочь другим семьям, которые могут столкнуться с подобным, актриса пыталась добиться того, чтобы у нас в стране начали проводить соответствующие генетические исследования.
«Мы столкнулись с проблемой, когда люди даже не знают, почему потеряли ребенка. Они теряют ребенка до того, как понимают, что с ним произошло. Я стала пытаться сделать так, чтобы эти исследования могли проводиться у нас в России. Оказалось, что это стена, которую пробить невозможно», — рассказала актриса в интервью Ирине Шихман на YouTube.
Виктория Исакова также является послом созданного в 2012 году фонда «Измени одну жизнь». Благодаря ему в России была создана крупнейшая база видеоанкет детей из детских домов. Эти видеоанкеты представляют собой короткие видеоролики, в которых мальчики и девочки из детских домов рассказывают о себе и о своих мечтах, в первую очередь — о мечте обрести семью.
Спектакль «Костик» в МДТ им. Пушкина. Фото: соцсети
Виктория Исакова: секрет красивой фигуры
Фигура у Виктории Исаковой вполне себе «модельная». Ее рост — 174 см, а вес никогда не переходи границу в 55 кг. Многие поклонники задаются вопросом: как же актрисе удается сохранять такие параметры? Может быть, она сидит на диете или регулярно посещает тренажерный зал?
На самом деле Исакова не ограничивает себя в еде и не изнуряет тело фитнесом. По словам Виктории, десять спектаклей в месяц вполне заменяют тренажеры.
Виктория Исакова всегда в хорошей форме. Фото: соцсети.
Виктория Исакова: новые роли
На сегодняшний день в копилке Виктории Исаковой более 90 ролей в кино и сериалах, десятки театральных работ. В сериале «Нежность» она выступила также в роли креативного продюсера.
Сериал «Эпидемия. Вонгозеро», где она сыграла одну из главных ролей, был куплен видеосервисом Netflix и показан во многих странах. Его английское название — To the lake.
В ближайшем будущем зрителей ждут премьеры новых картин с Викторией Исаковой, съемки которых уже завершены. Это «Лунатики» и «Деревенская драма» Юрия Мороза, сериал «13 клиническая» Клима Козинского, триллер «Они» Елены Хазановой.
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В настоящее время Виктория продолжает сниматься в новых фильмах. Ее также можно увидеть на сцене Московского драматического театра им. Пушкина: она играет Аркадину в спектакле «Костик», Араминту — в «Ложных признаниях», Раневскую в спектакле «Вишневый сад» и графиню в «Женитьбе Фигаро».