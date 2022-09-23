Дочь-бунтарка, подруга-предательница и мать-наседка: три ипостаси Виктории Исаковой

Виктория Исакова: личная жизнь

Несмотря на свою красоту и обаяние, Исакова не может похвастаться огромным количеством романов, браков и разводов. Видимо сказалось правильное воспитание и хороший пример, поданый Виктории ее собственными родителями.

В студенческие годы она встречалась со своим однокурсником Сашей Чижевским. Парень был многообещающим молодым актером, но жизнь его оказалась несправедливо короткой. За две недели до выпускного вечера Саша погиб под колесами автомобиля. Водителя, который его сбил, так и не нашли.

Пережить случившееся Вике помогли ее друзья и родные. Но она еще долго не могла подумать о том, чтобы отдать свое сердце другому мужчине.

Этот момент настал в 2002 году. Подруга Исаковой, Даша Мороз, познакомила ее со своим отцом — продюсером и режиссёром Юрием Морозом. За два года до этой встречи его жена, актриса Марина Левтова, стала жертвой несчастного случая.

Юрий Павлович и Вика вскоре после знакомства начали встречаться втайне от Даши — они знали, что та не поймет, как ее отец через два года после смерти матери мог завести роман с ровесницей своей дочки и к тому же ее подругой. Так и вышло – когда Даша обо всем узнала, она посчитала отца и подругу предателями. К тому же злые языки нашептывали ей, что Виктория закадрила Юрия Павловича ради карьеры в кино, а вовсе не из-за любви.

Тем не менее в 2003-м году Виктория и Юрий поженились. Вскоре у них родилась дочка Машенька, но счастье оказалось коротким: в трехмесячном возрасте малышка скончалась. Врачи объяснили случившееся генетической несовместимостью родителей.

Благодаря хорошей зарубежной клинике много лет спустя Юрий и Вика все же смогли осуществить мечту о совместном ребенке. Вторую дочку они назвали Варварой, и сейчас девочке уже почти семь лет. Виктория безумно любит малышку и всячески оберегает, до недавнего времени она крайне редко рассказывала о ней в интервью и не публиковала фотографий Вари.