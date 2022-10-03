Добронравов возился на съемках «Сватов» с неуклюжей Кошмал, а та отплатила ему черной неблагодарностью

Анна Кошмал в интервью одному из изданий дала понять, что была неопытной актрисой, когда попала на съемочную площадку сериала «Сваты». Она никак не ожидала, что более мастеровитые артисты проявят к ней такую заботу.

Так, Кошмал как приклеенная ходила за Федором Добронравовым. Он опекал Анну словно родную внучку. Всячески пытался успокоить, что-то подсказать, дать совет, поделиться азами актерского мастерства.

По словам Кошмал, первый день ее съемок был очень тяжелым. У нее толком ничего не получалось. Однако со временем, благодаря поддержке и подсказкам Федора Добронравова юная актриса втянулась в съемочный процесс.

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«Добронравов научил меня многим элементарным вещам. Ведь поначалу я была ужасно зажата, двигалась неуклюже, как деревянная, натыкалась на стулья и от этого еще сильнее смущалась», — вспоминала актриса.

Именно поэтому Татьяна Кравченко, сыгравшая сериальную жену Федора Добронравова считает, что со стороны Анны Кошмал подло быть неблагодарной. Ведь Федор Добронравов столько ей помогал.

В последнее время 27-летняя актриса нелестно отзывается о коллегах из «Сватов». Так, Анна Кошмал дала понять, что не собирается общаться с Добронравовым и Кравченко, ответив своим сериальным дедушке и бабушке черной неблагодарностью.

Также актриса призналась, что для нее «Сваты» — это вовсе не Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Николай Добрынин и Людмила Артемьева. Своим успехом сериал, как считает Анна Кошмал, обязан режиссеру Андрею Яковлеву. Таким образом, актриса «принизила» вклад своей сериальной родни, обесценив их значимость в проекте, ставшем народным телехитом.