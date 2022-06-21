Диму Билана сравнили с Киану Ривзом из-за страсти к барахолкам

После того, как появилась новость о том, что популярный певец Дима Билан закупается на блошиных рынках, среди поклонников поползли слухи о том, что у артиста проблемы с финансами и бутики стали не для него.

Такую вероятность опроверг музыкальный критик и продюсер Павел Руденко, заверивший, что «ночному хулигану» еще далеко до бедности.

«У Билана все хорошо, с аншлагами прошли сольные концерты, полные залы фанатов, которые подпевали ему и танцевали под его песни. Его творчество любят и знают. Как исполнитель песен он получает роялти, поэтому он не может влачить жалкое существование. У него денег вполне хватает», — отметил продюсер.

Страсть 40-летнего Билана к блошиным рынкам берет свое начало не из финансового положения артиста, считает эксперт.

«Это, может быть, определенная позиция, отношение к чему-то, как у Киану Ривза. Он популярный актер с большими гонорарами, но иногда его находили у фонтанов кормящим голубей и тому подобное. Это, может быть, какие-то разовые действия, просто витал в облаках», — цитирует Руденко портал PopCornNews.

А вот что говорит о своем необычном увлечении сам Дима Билан.

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