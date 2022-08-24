Диана Арбенина: как лидер «Ночных снайперов» мечтала стать переводчиком, но однажды взяла в руки гитару

В детстве Диана Арбенина много путешествовала и мечтала стать переводчиком. Певица получила диплом педагогического института, но по профессии никогда не работала. Уже в те годы в ее жизнь прочно вошла музыка. О том, как складывалась жизнь лидера «Ночных снайперов» — в нашем материале.

Диана Арбенина: детство и начало карьеры

Диана Арбенина (в девичестве Кулаченко) родилась 8 июля 1974 года в белорусском городе Воложин. Ее отец Сергей Кулаченко и мама Галина Федченко были журналистами. У Дианы есть младший брат Антон, который родился, когда будущей знаменитости было 12 лет.