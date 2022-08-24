Диана Арбенина: как лидер «Ночных снайперов» мечтала стать переводчиком, но однажды взяла в руки гитару

В детстве Диана Арбенина много путешествовала и мечтала стать переводчиком. Певица получила диплом педагогического института, но по профессии никогда не работала. Уже в те годы в ее жизнь прочно вошла музыка. О том, как складывалась жизнь лидера «Ночных снайперов» — в нашем материале.
Диана Арбенина: детство и начало карьеры
Диана Арбенина (в девичестве Кулаченко) родилась 8 июля 1974 года в белорусском городе Воложин. Ее отец Сергей Кулаченко и мама Галина Федченко были журналистами. У Дианы есть младший брат Антон, который родился, когда будущей знаменитости было 12 лет.
Диана Арбенина в детстве с мамой. Фото: соцсети
По национальности Диана белоруска с российским паспортом.
С юных лет Диана побывала в разных уголках Советского Союза. Когда ей было три года, родители перебрались в город Борисов, а позже отправились на Чукотку. Такие передвижения были связаны с их работой. Позже семья Кулаченко жила на Колыме и в Магадане. Именно в поселке Ягодный Магаданской области Диана получила аттестат о среднем образовании.
Диана Арбенина в школьные годы. Фото: соцсети
Несмотря на музыкальные данные, еще будучи школьницей будущая знаменитость занималась музыкой у преподавателя Людмилы Копыловой, свою жизнь решила связать с изучением языков. Поэтому после школы поступила в Магаданский государственный педагогический институт на факультет иностранных языков. Музыкального образования у Арбениной нет.
В 1994 году семья перебралась в Санкт-Петербург, где Диана поступила на специальность «Русский язык как иностранный» филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Диплом вуза Кулаченко получила в 1998 году.
Диана Арбенина в юности. Фото: соцсети
Свои первые песни Диана Кулаченко написала в 90-х. Тогда, в 1991-м, она впервые появилась на сцене студенческого фестиваля, где исполнила композиции «Рубеж», «Тоска», «Вечер в Крыму».
Диана Арбенина в молодости. Фото: соцсети
Диана Арбенина: «Ночные снайперы»
В августе 1993 года Диана Арбенина (к тому моменту она уже вышла замуж и взяла фамилию супруга) познакомилась со Светланой Сургановой. Они встретились на одном из студенческих фестивалей, а позже решили создать группу «Ночные снайперы».
Арбенина играла на гитаре, а Сурганова — на скрипке. В течение следующих двух лет коллектив выступал в ночных клубах Санкт-Петербурга, участвовал на различных фестивалях и конкурсах, таких как «Бабье лето» и «Весь Петербург».
Диана Арбенина и Светлана Сурганова. Фото: соцсети
К выпуску первого альбома дуэт готовился целых пять лет. Диск «Капля дегтя в бочке меда» увидел свет в 1998-м. Тогда песни начали активно крутить на радио «Русский шансон», «Модерн», «Европа Плюс», и группа отправилась на гастроли. «Ночные снайперы» выступали в Финляндии, Дании, Швеции и городах России.
В конце 1998-го Арбенина и Сурганова пригласили в группу барабанщика Алика Потапкина и бас-гитариста Гогу Копылова. Уже через год коллектив представил новый альбом «Детский лепет», а в 2000-м вышел еще один диск — «Рубеж». Наиболее популярными песнями тех лет стали «31-я весна» и «Ты дарила мне розы». В 2002 году музыканты представили новый электрический альбом «Цунами».
В том же году Светлана Сурганова решила заняться сольной карьерой и покинула коллектив. Арбенина стала единственной солисткой группы. После этого «Ночные снайперы» решили поэкспериментировать с акустикой. По мнению фанатов, которые в 2003-м услышали новый альбом «Тригонометрия», получилось все очень хорошо.
Диана Арбенина в молодости. Фото: соцсети
Особенным для группы стал 2005-й. Именно в том году «Ночные снайперы» решили наладить сотрудничество с японским музыкантом Кадзуфуми Миядзава, которого пригласили на сцену во время своих двух концертов в Москве. А позже отправились в Японию, где влюбили в свои песни жителей страны.
Дискография «Ночных снайперов» насчитывает несколько десятков альбомов. Сейчас в коллективе играют четыре человека — Диана Арбенина, Александр Аверьянов, Сергей Макаров и Денис Жданов.
Диана Арбенина в 2004-м. Фото: Global Look Press
Диана Арбенина: ТВ, проекты, доход
Диана Арбенина активно принимает участие в самых разных телепроектах. Например, в 2004-м она появилась в телеигре «Форт Боярд». А в 2007-м вместе с актером Евгением Дятловым приняла участие в шоу «Две звезды». По его итогам дуэт занял второе место.
Позже она испытала свои силы в «Больших гонках», а в 2015–2016 гг. стала членом жюри музыкального развлекательного проекта «Главная сцена» на телеканале «Россия 1». Через два года Арбенина стала одним из наставников в телешоу «Битва талантов» на телеканале «Муз-ТВ». Также она была членом жюри в шоу «Ты супер!» на НТВ и «Ну-ка, все вместе!» на «Россия 1».
Помимо музыки Арбенина увлекается и поэзией. В разные годы она выпустила сборники стихов «Аутодафе», «Спринтер», а в конце 2020-го на книжных полках появился сборник «Снежный барс».
К слову, голосом Дианы Арбениной говорит девушка-солдат Никс в анимационном мультфильме «Элизиум». Правда, с солдатом хрупкая певица никак не ассоциируется. Ее рост 165 см при весе 58 кг.
Информации о доходах Дианы Арбениной в открытых источниках нет. Известно лишь, что певица живет в загородном доме в элитном поселке Подмосковья.
Диана Арбенина с братом Антоном. Фото: соцсети
Диана Арбенина: личная жизнь
О личной жизни Дианы Арбениной известно не так много. Артистка не любит говорить на эту тему. Возможно, именно поэтому многие считают, что она нетрадиционной ориентации.
Известно, что в 1993 году Арбенина вышла замуж за лидера группы «Зимовье зверей» Константина Арбенина. По слухам, брак был фиктивный. Диане нужно было лишь получить местную прописку. После развода она оставила фамилию мужа.
Диана и Константин Арбенины. Фото: соцсети
А в феврале 2010 артистка впервые стала мамой. В возрасте 35 лет она родила двойняшек Марту и Артема. Беременность и роды прошли в США. По слухам, отцом детей стал американский бизнесмен с русскими корнями. Арбенина мечтает, что сын станет врачом, а дочь — архитектором.
Дети Дианы Арбениной — Марта и Артем. Фото: соцсети
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Диана Арбенина: последние новости
Недавно Диана Арбенина высказалась по поводу отъезда из России. Певица призналась, что не собирается никуда уезжать и даже процитировала слова Анны Ахматовой из «Реквиема». Солистка «Ночных снайперов» считает, что ее дом — Россия.
Диана Арбенина на концерте в 2019-м. Фото: Global Look Press