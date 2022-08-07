Дети звезд, которые пытались повторить успех родителей, но у них не получилось

«Если и я сильно захочу, у меня тоже все получится» - эта крамольная мысль губит многих отпрысков знаменитостей. Они могли бы стать успешными учеными, инженерами или архитекторами, но упорно и порой совершенно напрасно идут по стопам родителей.

Анна Шульгина, 29 лет

Дочь певицы Валерии Анна окончила Щукинское театральное училище, но в 2018 году ворвалась в шоу-бизнес с альбомом «Тишина нарушена». Девушку активно продвигала мама: раздавала совместные интервью, записала дуэт «Ты моя». Но эстрадная дорожка Шульгиной не покорилась. Честно признав это, она взяла псевдоним Shena и запела фолк. Знаменитостью дочь Валерии это не сделало, но теперь хотя бы начал вырисовываться автономный творческий путь.

Соня Кузьмина, 36 лет