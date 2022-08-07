Дети звезд, которые пытались повторить успех родителей, но у них не получилось

«Если и я сильно захочу, у меня тоже все получится» - эта крамольная мысль губит многих отпрысков знаменитостей. Они могли бы стать успешными учеными, инженерами или архитекторами, но упорно и порой совершенно напрасно идут по стопам родителей.
Анна Шульгина, 29 лет
Дочь певицы Валерии Анна окончила Щукинское театральное училище, но в 2018 году ворвалась в шоу-бизнес с альбомом «Тишина нарушена». Девушку активно продвигала мама: раздавала совместные интервью, записала дуэт «Ты моя». Но эстрадная дорожка Шульгиной не покорилась. Честно признав это, она взяла псевдоним Shena и запела фолк. Знаменитостью дочь Валерии это не сделало, но теперь хотя бы начал вырисовываться автономный творческий путь.
Соня Кузьмина, 36 лет
Фото: соцсети
С детства Соня была неразлучна с музыкой и папой Владимиром Кузьминым. В восемь лет она снялась в его клипе «Душа». Девушка, которая обучалась игре на фортепиано и флейте, попала в шоу «Фабрика звезд» (подробнее о проекте на стр. 28), но выиграть не смогла. Пробовалась в пятый сезон «Голоса», но отбор не прошла. «Видимо, это просто не моя история», - написала тогда вокалистка в соцсетях, не подразумевая, однако, завершения творческого пути. Соня продолжает выпускать собственные песни и кавер-версии в YouTube, только массовый слушатель об этом, увы, не знает.
Никита Малинин, 40 лет
Фото: Первый канал
Александр Малинин познакомился с Инной Курочкиной в ансамбле «Поющие гитары», через некоторое время у них родился сын Никита. Понятно, что гены вели мальчика на сцену с рождения. Он играл на гитаре в группе «Охо-хо!» уже в 16 лет, потом попросился в коллектив к отцу, даже выиграл «Фабрику звезд», в нулевых многие слышали его хит «Котенок», который часто крутили по радиостанциям. Только вот дальше дело не пошло. Да, была еще популярная песня «Вспышка в ночи». Малинин-младший, в отличие от многих артистов, сам писал музыку, даже помогал коллегам с песнями (его композиции пели Борис Моисеев, Виктория Дайнеко и другие), но звездой так и не стал. Теперь он продюсирует сестру Устинью - дочь Александра Малинина от брака с врачом Эммой Залукаевой - помог ей записать и выпустить несколько треков.
Александра Морозова, 23 года
Фото: соцсети
Дочь певицы Славы в наследство от нее получила завидную фигуру, поэтому поначалу пробовала силы в модельном бизнесе. Но в 2020 году Слава открыто заявила, что теперь продюсирует Сашу, которая взяла псевдоним... «Мамина дочь» (да, треки выходят именно под такой шапкой!).
Мало кто оценил и псевдоним, и голос, и творчество девушки. Она снова стала Александрой Морозовой и начала выпускать более откровенные и даже провокационные песни. В недавнем интервью девушка призналась, что ездит на «Мерседесе», который ей подарила мама, носит сумочку «Шанель» за полмиллиона - тоже от мамы, но живет при этом на относительно скромные 70 тысяч рублей в месяц и доучивается в университете. Скорее всего, карьера певицы не так уж интересует девушку.
Алиса Салтыкова, 34 года
Фото: соцсети
Вдохновившись успехом своей мамы Ирины Салтыковой, попыталась повторить его и ее дочь Алиса. Девушка училась и жила в Великобритании и решила замахнуться на триумф на родине «Битлз»: выпускала треки клубной музыки под псевдонимом Alisa, но прославиться ей не удалось. Девушка вернулась в Россию в 2017 году и уже под именем Alyssa Salt выпустила композицию «Не отпускает» на родном языке.
После был кавер на мамин хит «Серые глаза». На родине тоже не сильно оценили талант артистки. Музыкальные ролики Алисы на YouTube набирают не больше нескольких тысяч просмотров.
Лидия Чистякова, 15 лет
Фото: Global Look Press
Родившаяся в элитной испанской клинике дочь певицы ГлюкоZы (Натальи Ионовой) прославилась в прессе благодаря тому, что признала себя небинарной персоной. Мама девушки призналась, что в один прекрасный момент белокурая Лида пришла к ней и отказалась от женского пола.
Теперь Лида носит мешковатую одежду, коротко стрижется, красит волосы в синий цвет и заодно поет. Под креативным псевдонимом Lidus начинающая артистка несколько лет выпускала треки анонимно - как компьютерный персонаж (почти как мама в начале карьеры), а затем раскрыла себя. Творческая единица выпускает современную музыку с модным звуком, а внешний облик копирует с героев японской анимации.
Недавно Чистякова переименовала Lidus в Ray. Мама поддерживает дочь во всем, но до звездного уровня ГлюкоZы пятнадцатилетнему Лидусу/Рэю еще бесконечно далеко.