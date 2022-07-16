Дети наших знаменитостей, ищущие себя вдали от родины

Моника Седокова (11 лет)

Дочь экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой и предпринимателя Максима Чернявского наверняка рада была бы расти с мамой, но отец решил иначе. Мужчина опасался, что певица увезет дочь в Россию навсегда, и затеял громкий бракоразводный процесс. И выиграл в суде право опекать ребенка. Теперь Моника - гражданка США, живет с папой.

«Эти встречи - самое сокровенное в моей жизни, - рассказывает Анна про редкие свидания с дочкой. - Невероятно счастливое время, несмотря на то что у нас была очень сложная ситуация, о которой пока не могу говорить. Это счастье, когда ты можешь обнимать и прижимать к себе своего ребенка!»

Соня Брежнева (21 год)