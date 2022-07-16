Дети наших знаменитостей, ищущие себя вдали от родины

Моника Седокова (11 лет)
Дочь экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой и предпринимателя Максима Чернявского наверняка рада была бы расти с мамой, но отец решил иначе. Мужчина опасался, что певица увезет дочь в Россию навсегда, и затеял громкий бракоразводный процесс. И выиграл в суде право опекать ребенка. Теперь Моника - гражданка США, живет с папой.
«Эти встречи - самое сокровенное в моей жизни, - рассказывает Анна про редкие свидания с дочкой. - Невероятно счастливое время, несмотря на то что у нас была очень сложная ситуация, о которой пока не могу говорить. Это счастье, когда ты можешь обнимать и прижимать к себе своего ребенка!»
Соня Брежнева (21 год)
Вера Брежнева с дочерью Соней. Фото: соцсети
Дочь другой экс-солистки группы «ВИА Гра», Веры Брежневой, от бизнесмена Виталия Войченко музыкой заниматься не захотела и улетела в США при посильной поддержке мамы. В 2019 году девушка поступила в гуманитарный Уитьер-колледж в Лос-Анджелесе, с тех пор там и живет. Соня учится так усердно, что даже пропустила из-за сессии юбилей мамы в начале текущего года.
Выкладывая сочные снимки с пляжей Калифорнии, дочь Брежневой бесконечно ностальгирует по родной Украине: «Мне 21! Спасибо мамочке за то, что родила меня в больнице Днепропетровска. Тогда я еще не знала, что родилась в лучшей стране. Мне повезло расти здесь, ходить в наши школы, изучать богатую и невероятную историю. Верю, что мы все сможем вернуться в Киев, верю, что снова смогу гулять с семьей в Мариинском парке. Мое единственное желание - вернуться домой».
Елизавета Варум (23 года)
Елизавета Варум. Фото: соцсети
Единственная дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум родилась в 1999 году. Когда девчушке было четыре, Леонид решил отправить малышку в Майами к дедушке и бабушке - Юрию и Любови Варум.
Анжелика Варум и Леонид Агутин. Фото: соцсети
Там Лиза пошла в детский сад, школу, освоила английский как родной и виделась с родителями, только когда они могли прилететь в США после гастролей. В 2010 году в 13 лет девушка сколотила рок-группу Without Gravity («Без притяжения»), с которой начала записывать первые композиции.
А затем начала солировать в коллективе Bruvvy, с которой успешно гастролирует. Еще Лиза пишет стихи, рассказы и делает художественные зарисовки. Но все это по категории хобби. На жизнь Лиза зарабатывает черновой работой: уже пробовала себя в качестве официантки, курьера и домработницы.
Эрика Кикнадзе (21 год)
Эрика Кикнадзе. Фото: соцсети
Пожалуй, самая отвязная и свободомыслящая дочь знаменитостей. Папа Эрики - предприниматель Теймураз Куталия, мама - Наталья Кикнадзе, жена Ивана Урганта, принявшего падчерицу как родную дочь.
Иван Ургант и Наталья Кикнадзе. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс Газета
Уже с юности девушка начала максимально ярко проявлять себя, интересоваться модой, стилем и брендовыми вещами. В связи с чем в 16 лет родители отправили Эрику изучать живопись и историю моды в престижную частную арт-школу Bedales в английском Хэмпшире.
Но там учиться Кикнадзе не стала и переехала в США, где поступила на курс основ современного искусства и фотографии в американскую школу дизайна Parsons в Нью-Йорке. Там Эрика вкусила воздух свободы, начала встречаться с темнокожим парнем.
«Я всегда думала, что родители возлагают на меня надежды, - как-то поделилась девушка. - А когда мы с ними поговорили на эту тему, оказалось, никаких ожиданий не было. Им может что-то не нравиться, но они никогда меня ни от чего не отговаривают. Это идеально».
Саша Жукова (21 год)
Сергей Жуков с дочерью Сашей. Фото: соцсети
Все знают, что у 44-летнего солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова много детей. В интернете и журналах много фотосессий музыканта с младшими наследниками от нынешнего брака с Региной Бурд.
Однако не все слышали про старшую дочку Сергея - Александру, которую ему родила предыдущая избранница Елена Добындо, дочь вице-президента АвтоВАЗа. Они поженились в 2000 году, через год на свет появилась Саша.
В 2005 году они развелись, и Елена увезла дочь в Чикаго, где до сих пор с ней и живет. Певец навещает дочь в США и поздравляет ее с днем рождения.
Мария Машкова (37 лет)
Владимир Машков с дочерью Марией. Фото: соцсети
Родившаяся в Новосибирске Маша воспринимала Голливуд как нечто сказочное. Запретный дивный мир, который можно было увидеть только на видеокассетах. В 2017 году, когда ее муж Александр Слободяник-младший (сын известного пианиста Александра Слободяника) начал работать в Америке, актриса переехала в страну мечты.
Правда, об успешной карьере в США речи не идет: актриса сама признавалась, что пять лет ходит по кастингам, где ей предлагают играть исключительно проституток (первая нормальная роль ей досталась лишь недавно).
Семья живет в Лос-Анджелесе. Детей Мария водит в школу, обучение в которой семья выиграла в лотерею, ездит на старенькой «Тойоте». Тем временем в России выходят сериалы с ее участием (из последнего - «Женщина в состоянии развода» и «ЮЗЗЗ)».