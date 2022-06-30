Денис Мацуев: как мальчик из Иркутска стал пианистом-виртуозом с миллионными счетами

О выборе будущей профессии для юного Дениса в семье Мацуевых речи не шло. С самого рождения он был окружен музыкой, хотя и мечтал стать спортсменом. Именно поэтому музыке уделял всего пару часов в день, а все остальное время пропадал в спортивных кружках. Как сложилась жизнь пианиста – в материале Teleprogramma.pro.

Денис Мацуев: детство и начало карьеры

Денис Мацуев родился 11 июня 1975 года в Иркутске в музыкальной семье. Его дедушка был артистом циркового оркестра, отец Леонид Викторович – пианист и композитор. Он писал музыку для театральных постановок. А мама Ирина Дмитриевна Гомельская была преподавателем в музыкальной школе по классу фортепиано.