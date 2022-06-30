Денис Мацуев: как мальчик из Иркутска стал пианистом-виртуозом с миллионными счетами

О выборе будущей профессии для юного Дениса в семье Мацуевых речи не шло. С самого рождения он был окружен музыкой, хотя и мечтал стать спортсменом. Именно поэтому музыке уделял всего пару часов в день, а все остальное время пропадал в спортивных кружках. Как сложилась жизнь пианиста – в материале Teleprogramma.pro.
Денис Мацуев: детство и начало карьеры
Денис Мацуев родился 11 июня 1975 года в Иркутске в музыкальной семье. Его дедушка был артистом циркового оркестра, отец Леонид Викторович – пианист и композитор. Он писал музыку для театральных постановок. А мама Ирина Дмитриевна Гомельская была преподавателем в музыкальной школе по классу фортепиано.
Денис Мацуев в детстве. Фото: соцсети
Над выбором будущей профессии маленький Денис никогда не задумывался. Родители с юных лет прививали ему любовь к музыке, обучая игре на фортепиано. Особый вклад вложила бабушка - Вера Альбертовна Раммуль, которая владела навыками игры на нескольких музыкальных инструментах.
Став первоклассником, Денис начал посещать школу искусств. Но рос он настоящим непоседой и мечтал о спортивной карьере. Музыке уделял всего два часа в день – остальное время проводил на футбольном поле или ледовом катке, в зависимости от времени года.
Учителя физкультуры не видели в нем спортсмена, в какой-то период Денис был самым маленьким в классе, хотя позже вырос до 198 см при весе 95 кг.
Денис Мацуев в школьные годы. Фото: соцсети
После окончания средней школы Денис Мацуев поступил в музыкальное училище Иркутска, а позже, в 1991 году, семья перебралась в Москву. В столице юное дарование поступил в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории им. Петра Чайковского.
В том же году пришел первый успех. Денис стал лауреатом Международного благотворительного общественного фонда «Новые имена». С концертами он посетил более 40 стран.
Денис Мацуев: музыка, лучшие произведения, награды и премии
В 1994 году Денис Мацуев поступил в Московскую государственную консерваторию, где его преподавателями были Алексей Наседкин и Сергей Доренский. А всего спустя год талантливый парень стал солистом Московской государственной филармонии.
Денис Мацуев с родителями. 1998 год. Фото: Global Look Press
Известность пришла к Денису Мацуеву спустя три года, в 1998-м. Когда он был студентом последнего курса консерватории, выиграл XI Международный конкурс имени Чайковского. На выступление музыканта обратили внимание и критики, и ценители классической музыки. Так Мацуев стал одним из самых популярных пианистов современности.
Уже в 2004 году Денис Мацуев представил в московской филармонии собственный ежегодный абонемент «Солист Денис Мацуев», к участию в которых приглашал знаменитые мировые и российские оркестры. Тогда же артист подписал контракт с лейблом Sony BMG Music Entertainment и записал первый альбом Tribute to Horowitz.
В диск вошли вариации на темы из классических оперных шедевров, «Мефисто-вальс» и «Венгерскую рапсодию». После пришло время и коммерческого контракта. Мацуев стал представителем роялей фирмы «Ямаха».
Денис Мацуев. 1999 год. Global Look Press
В последующие годы популярность Дениса просто зашкаливала. Его концертный график был расписан буквально по дням. Артиста хотели слышать не только в России, но и далеко за ее пределами. В разные годы Мацуев активно выступал с оркестрами США, Германии, Франции, Великобритании и другими.
В целом, в дискографии Дениса Мацуева 14 пластинок, а особое место в ней занимает «Неизвестный Рахманинов». Все композиции диска были записаны на рояле, который принадлежал лично великому композитору.
Денис Мацуев. Фото: Global Look Press
Такой успех не остался не замеченным и на государственном уровне. Так, в марте 2006 года Денис Мацуев стал заслуженным артистом России. Спустя десять лет ему вручили «Орден Почета». В 2011 году музыкант удостоился звания почетного профессора МГУ.
Денис Мацуев: проекты, кино, ТВ
Денис Мацуев руководит многочисленными благотворительными программами, цель которых – популяризация классической музыки среди молодежи, поддержка юных дарований и проведение конкурсов пианистов. В их числе региональный фонд «Новые имена».
В 2004 году в родном Иркутске был открыт «Дом музыки Дениса Мацуева», где разместилась штаб-квартира ежегодного фестиваля «Звезды на Байкале». Также пианист является членом жюри шоу талантов «Синяя птица».
Денис Мацуев на концерте. 2000 год. Фото: Global Look Press
Денис Мацуев: доход
Денис Мацуев дает не менее 300 концертов в год. Такой напряженный график приносит ему солидный доход. Так, по подсчетам журналистов, ежегодно пианист-виртуоз зарабатывает более 600 млн рублей.
По данным журнала Forbes, с 1 июня 2015 года по 31 мая 2016 года Мацуев заработал 2 миллиона долларов и занял 40-е место в рейтинге российских знаменитостей.
Денис Мацуев: личная жизнь
Со своей женой, примой-балериной Большого театра Екатериной Шипулиной Денис Мацуев долгое время жил в гражданском браке. Знаменитости познакомились задолго до того, как в прессе начали обсуждать их роман.
В конце концов музыкант решился и поставил штамп в паспорте. В 2016 году у супругов родилась дочь Анна.
Денис Мацуев и Екатерина Шипулина. Фото: соцсети
Девочка очень любит рисовать и обожает моноспектакли, которые ставит сама вместе с куклами.
Еще в семье Мацуева есть традиция – каждый Новый год они отправляются в Иркутск, где обязательно ныряют в прорубь.
К слову, известный пианист ведет довольно закрытый образ жизни, если речь идет о личной жизни. Так, например, известно, что он ярый болельщик московского «Спартака», а вот на вопросы журналистов о своей национальности Мацуев не отвечает. Шутит, что «обычный сибиряк». При этом, о гражданстве артиста тоже ничего неизвестно.
Денис Мацуев. Фото: Global Look Press
Денис Мацуев: последние новости
В начале лета в Большом зале Московской консерватории состоялся Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров им. С. В. Рахманинова, официальный старт которому дали Денис Мацуев, который является худруком конкурса и Валерий Гергиев.
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