«Даже тут кучу фильтров наложила! Кого дурят?»: как родившая двойню Ефременкова выглядит на фото и видео

Юлия Ефременкова ежедневно выходит на связь с подписчиками в личном микроблоге, делясь тем, как проходят ее будни в больнице. Звезду «Дома-2» все еще не выписали после родов. Теледива подарила своему мулату-возлюбленному Мондезиру близнецов. Дети пока нуждаются в присмотре докторов. Вот уже больше двух недель Ефременкова лежит в больнице.

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Ставшая мама двойни, звезда «Дома-2» выглядит сравнительно хорошо. Правда, даже к своим видео Ефременкова добавляет фильтры, чтобы как-то скрыть отеки под глазами после бессонных ночей. На своих фото Юлия и вовсе выглядела как модель. Похоже, что теледива использует фотошоп, чтобы скорректировать кое-какие недостатки.