Данко и Шаляпин ответили, вернется ли Галкин вслед за Пугачевой

Главной новостью минувших выходных стало возвращение Аллы Пугачевой в Россию. Видео с участием Примадонны выложил известный дизайнер Игорь Гуляев. На нем певица ногами открывает дверь дорогой иномарки и не без посторонней помощи выбирается из ее салона.

Как выяснилось, Алла Пугачева находится в Москве уже несколько дней. Пока выступать на сцене не планирует. А вот на вопрос журналистов, чем же собирается заняться, говорит, что: «Порядок наводить. В моей голове. В вашей!»

Кстати, многих возвращение Аллы Пугачевой на Родину не удивило. Ранее она уже заявляла журналистам, что приедет в Москву, как только начнется учебный год.

Однако пока общественность подозревает, что артистка вернулась домой одна. Ведь буквально на днях ее муж Максим Галкин выложил в соцсетях видео, на котором занимается с детьми математикой. А поскольку сентябрь уже на носу, шансы, что Лиза и Гарри вернутся в московскую школу, совсем невелики.

Как же Алла Пугачева будет жить на две страны? Или, может, Максим Галкин вернется в Россию? С этими вопросами Teleprogramma.pro обратилась к нашим звездам.

Данко: «К Алле Пугачевой нет никаких претензий»

Певец Данко считает, что, вернувшись в Москву, Алла Пугачева просто сдержала слово, данное журналистам. А вот ждать возвращения Максима Галкина, наверное, и не стоит.