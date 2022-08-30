Данко и Шаляпин ответили, вернется ли Галкин вслед за Пугачевой

Главной новостью минувших выходных стало возвращение Аллы Пугачевой в Россию. Видео с участием Примадонны выложил известный дизайнер Игорь Гуляев. На нем певица ногами открывает дверь дорогой иномарки и не без посторонней помощи выбирается из ее салона.
Как выяснилось, Алла Пугачева находится в Москве уже несколько дней. Пока выступать на сцене не планирует. А вот на вопрос журналистов, чем же собирается заняться, говорит, что: «Порядок наводить. В моей голове. В вашей!»
Кстати, многих возвращение Аллы Пугачевой на Родину не удивило. Ранее она уже заявляла журналистам, что приедет в Москву, как только начнется учебный год.
Однако пока общественность подозревает, что артистка вернулась домой одна. Ведь буквально на днях ее муж Максим Галкин выложил в соцсетях видео, на котором занимается с детьми математикой. А поскольку сентябрь уже на носу, шансы, что Лиза и Гарри вернутся в московскую школу, совсем невелики.
Как же Алла Пугачева будет жить на две страны? Или, может, Максим Галкин вернется в Россию? С этими вопросами Teleprogramma.pro обратилась к нашим звездам.
Данко: «К Алле Пугачевой нет никаких претензий»
Певец Данко считает, что, вернувшись в Москву, Алла Пугачева просто сдержала слово, данное журналистам. А вот ждать возвращения Максима Галкина, наверное, и не стоит.
Данко. Фото: соцсети
«Думаю, Галкин вряд ли вернется, если ничего кардинально не изменится. А что касается Аллы Борисовны, то, слава Богу, что она вернулась, - поясняет Данко. - Сила Аллы Пугачевой – в России, а без нее как-то не очень.
Просто непонятно, почему она вернулась? Неужели они с Максимом расстались? Или же певица возвратилась, чтобы просто собрать денег?
- Алла Пугачева же обещала вернуться, как только дети пойдут в школу…
- К ней никаких претензий. Обещала – сделала. Алла Борисовна – певица и в политику не хочет лезть.
- Но теперь она временно находится в разлуке с Максимом Галкиным…
- Я не думаю, что это надолго. Возможно, она будет ездить к нему туда-сюда. Миллион семей живут таким образом, и это вполне нормально.
Прохор Шаляпин: «Прежнего отношения к Максиму Галкину уже не будет»
Певец Прохор Шаляпин считает, что в возвращении Примадонны нет ничего удивительного. А вот приедет ли обратно Максим Галкин – вопрос спорный. По мнению Прохора, приезд юмориста может иметь серьезные последствия для него.
«Конечно, Максим Галкин может вернуться. Это его право, его дело. Просто у нас есть закон, предусматривающий ответственность за дискредитацию российской армии, - говорит Прохор Шаляпин. - Я считаю, что если Максим Галкин вернется, то подпадет под этот закон. Но у нас же всепрощающая страна, народ.
Поэтому если Максим извинится перед страной и перед военными, то, возможно, его и простят. Хотя, как я говорил, прежнего отношения россиян к нему уже не будет».
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Прохор Шаляпин. Фото: Global Look Press
- Вы удивились, узнав о возвращении Аллы Пугачевой?
- Нет. Я не был удивлен. Во-первых, Алла Пугачева – мудрая женщина, и она не говорила про Россию ничего плохого. Во-вторых, все-таки надо отдать должное ее возрасту. К тому же Алла Борисовна – москвичка. Это ее Родина. Почему ей не вернуться-то?
Любой человек имеет права воздержаться от высказывания своих политических взглядов, тем более если он публичный.
А когда ты поливаешь Россию грязью, то каково это читать нашим ребятам – военным, отстаивающим интересы нашей страны?! Я думаю, что все нормальные люди это понимают.
Я никогда не смогу понять Галкина, потому что он уроженец Московской области. Россия дала ему все. И несмотря на талант Максима, я считаю, что он все-таки был переоценен. Вел программы, какие только возможно, заключал миллионные контракты. Работал чувак, ни в чем себе не отказывал. Что ему может не нравиться?
Что его-то конкретно не устраивало? Для меня это загадка, правда. Я не осуждаю за подобные высказывания граждан Украины. (Это наша проблема, что у нас всех впускают, и все зарабатывают у нас в России). Они находятся по другую сторону баррикад. А когда наши ребята выступают против России, я считаю это предательством. Безусловно!