Чья свадьба круче - Павла Прилучного или Дженнифер Лопес

У нас: Когда играют свадьбу артисты, у них есть хороший шанс сэкономить - порой звезды выступают у них «по дружбе». Вот и у Прилучного спели Стас Михайлов и Мот (Матвей Мельников) - оба были с супругами в числе гостей. Также среди гостей были замечены друзья жениха: актеры Илья Глинников, Алексей Чадов, Игорь Жижикин. Менее медийные персоны, отвечавшие за развлечения (музыканты, танцоры, ведущие) работали уже за гонорар.

Цена: от 2 млн руб.

У них: Заграничные молодожены тоже сэкономили на этой статье расходов. Вел мероприятие приятель невесты, британский писатель и тренер духовного роста Джей Шетти, пели друзья пары. Платили лишь оркестрантам, отвечавшим за живую музыку. Среди именитых гостей были замечены Мэтт Деймон с супругой Лусианой, режиссер Кевин Смит и актер Джейсон Мьюз, присутствовали дети жениха и невесты от предыдущих браков (кстати, детей Прилучного от брака с Агатой Муцениеце на свадьбе не было).

Цена: от 1 млн руб.

Наряды

У нас: Зепюр сменила три платья: классический наряд принцессы, элегантное платье-бюстье и платье-трансформер, которое превратилось в брючный костюм. Помимо этого, в «набор красоты» невесты вошли сменные комплекты обуви и различные украшения. Жених, казалось, не особо напрягался, просто облачившись в классический костюм, но на самом деле тоже готовился - специально для торжества актер даже отбелил зубы.

Цена: от 4 млн руб.

У них: Отбеливал ли Бен что-нибудь перед торжеством, мы, увы, не знаем, зато нам точно известно, что он был не менее элегантен, чем Прилучный. А Джей Ло, как и Брутян, весьма серьезно отнеслась к своим нарядам, сменив аж три платья от Ralph Lauren. Наряды были созданы специально для звезды и стоили невероятно дорого - не менее 4 миллионов рублей каждый. Скорее всего, бренд подарил их звезде или же сделал огромную скидку: Лопес активно рекламировала платья в сети. Часто бренды даже соревнуются за право подарить свои наряды на торжество звезде такого уровня.

Цена: от 5 млн руб.

Торт, видео и другие допрасходы

У нас: Торт был огромным и романтичным: четыре яруса, декор из белой цветочной композиции, к тому же расписан стихами Эдуарда Асадова. Стоимость такого кулинарного шедевра начинается от 300 тысяч рублей.

Заметная статья расходов - фото, видеосъемка, создание фильмов. Сначала сняли фильм для гостей свадьбы: это история любви молодоженов, кадры с их венчания, интересные моменты подготовки к свадьбе. Этим занимаются профессионалы: снимают, монтируют и делают кино «под ключ». Для красивых кадров даже арендовали отель, где срежиссировали некоторые фрагменты фильма. На свадьбе гостям показали в том числе и кадры венчания пары в Армении. В этот же прайс к фильму добавляем фото и видеосъемку самого торжества - на свадьбе работали сразу несколько фотографов и операторов.

Среди дополнительных расходов: приглашения, размещение иногородних гостей и множество других нюансов - к примеру, напечатанное в типографии меню вечера.

Кроме того, организаторы мероприятия (свадебное агентство) получают за свои услуги гонорар - 10% от стоимости мероприятия. Свадьбу Прилучных устраивало то же агентство, что пять лет назад проводило свадьбу хоккеиста Александра Овечкина.

Цена: от 5 млн руб.