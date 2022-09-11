Чья свадьба круче - Павла Прилучного или Дженнифер Лопес

Мы уже писали о том, что главный «мажор» страны Павел Прилучный в конце лета женился на актрисе Зепюр Брутян, экзотическое имя которой теперь знает вся страна. Незадолго до этого поженились Дженнифер Лопес и Бен Аффлек - за их свадьбой наблюдали поклонники во всем мире. Мы сравнили свадьбу наших и заграничных знаменитостей, приценились к расходам и посчитали, сколько придется потратить тем, кто хочет жениться а-ля Прилучный или выйти замуж в стиле Джей Ло (ориентировочные цены для удобства читателей мы приводим в рублях).
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Место
У нас: 34-летний Прилучный и 26-летняя Брутян зарегистрировали брак весной, в начале лета обвенчались в Армении, а пышную свадьбу устроили в конце августа. Оплачивал торжество жених. Для мероприятия арендовали виллу в элитном коттеджном поселке Одинцовского района.
Это весьма модное место у молодоженов, так как все предусмотрено для проведения красивых торжеств: белоснежный дворец с уличной верандой у озера (здесь прошла первая торжественная часть праздника - отец вывел невесту к жениху и молодые обменялись клятвами); просторный ресторан с панорамными окнами, огромными люстрами и сценой (здесь прошел ужин и развлекательная программа). Арендуют виллу для подобных мероприятий с учетом охраны и другого технического персонала, со звуковой и световой аппаратурой.
Цена: от 1 млн руб.
Снятая с высоты птичьего полета свадьба Бена и Дженнифер (они стоят в обнимку в центре) проходила в поместье Аффлека в штате Джорджия. Фото: LegionMedia
У них: 50-летний Аффлек и 53-летняя Лопес расписались в июле, а в конце лета устроили праздник для родственников и близких друзей. Расходы взял на себя жених, а невеста обеспечила часть услуг - по бартеру. На аренду не тратились, ведь гуляли в поместье Аффлека в штате Джорджия.
На берегу реки расположено два дома - трехэтажный хозяйский особняк и второй, для приемов и вечеринок. Рядом - лодочная станция и пирс, они тоже принадлежат Аффлеку. Бену, в отличие от Павла, не пришлось тратиться на аренду жилья для гостей - все разместились в его поместье.
Цена: бесплатно.
Банкет
Роскошный торт напомнил Павлу и Зепюр о том, что семейная жизнь должна быть сладкой. Фото: соцсети
У нас: С гостями Прилучные гуляли один день. Сначала - фотосессия для молодых, торжественная передача невесты из рук отца мужу. А потом все переместились в ресторан. Праздничный ужин был организован на 65 человек. Банкет обслуживали специально нанятые для мероприятия официанты - премиальный кейтеринг.
Цена: от 3 млн руб.
У них: Джей Ло и Бен собирались с гостями трижды: на предпраздничный ужин, на банкет и на барбекю. У гостей изъяли телефоны - чтобы не могли продать снимки прессе. Банкет охраняли два десятка секьюрити. Почти 200 гостей соблюдали дресс-код - только белые наряды.
Цена: от 8 млн руб.
Декор
У нас: Прилучные утопали в белых цветах. Особенно впечатлила стена из белых роз, у которой установили стол молодоженов - она была буквально набита бутонами. Декораторы порой вплетают в такие конструкции и искусственные цветы - иначе цена будет, как у стены из драгметалла. Цветы на торжество доставили спецтранспортом, в котором сохраняется определенная температура.
У Прилучных на свадьбе работал известный декоратор. Стиль можно обозначить как «современная классика». Никаких излишеств: только хрусталь, стекло и цветы - такие теперь свадебные тренды. Так же была декорирована сцена, на которой красовалось полотно с именами молодоженов. Украшение зала ресторана, столов гостей - все это тоже забота декоратора.
Цена: от 6 млн руб.
У них: Цвет настроения на свадьбе Лопес и Аффлека был белый - как и у Прилучных! Белые шатры для гостей и много белых цветов. Западные блогеры обсуждали трюк декоратора: вместо живых цветов - много искусственных. Живые цветы - это слишком дорого даже для звезд такой величины. Кроме того, была сделана особая подсветка дома и прилегающих территорий. Торжественная церемония была схожа с той, что прошла у Прилучных: арка из белых цветов на берегу водоема. Однако на заокеанской свадьбе цветов было намного меньше.
Цена: от 4 млн руб.
Гости и развлечения
Коллег по цеху пришли поздравить Игорь Жижикин и Алексей Чадов (справа).Коллег по цеху пришли поздравить Игорь Жижикин и Алексей Чадов (справа). Фото: соцсети
У нас: Когда играют свадьбу артисты, у них есть хороший шанс сэкономить - порой звезды выступают у них «по дружбе». Вот и у Прилучного спели Стас Михайлов и Мот (Матвей Мельников) - оба были с супругами в числе гостей. Также среди гостей были замечены друзья жениха: актеры Илья Глинников, Алексей Чадов, Игорь Жижикин. Менее медийные персоны, отвечавшие за развлечения (музыканты, танцоры, ведущие) работали уже за гонорар.
Цена: от 2 млн руб.
У них: Заграничные молодожены тоже сэкономили на этой статье расходов. Вел мероприятие приятель невесты, британский писатель и тренер духовного роста Джей Шетти, пели друзья пары. Платили лишь оркестрантам, отвечавшим за живую музыку. Среди именитых гостей были замечены Мэтт Деймон с супругой Лусианой, режиссер Кевин Смит и актер Джейсон Мьюз, присутствовали дети жениха и невесты от предыдущих браков (кстати, детей Прилучного от брака с Агатой Муцениеце на свадьбе не было).
Цена: от 1 млн руб.
Наряды
У нас: Зепюр сменила три платья: классический наряд принцессы, элегантное платье-бюстье и платье-трансформер, которое превратилось в брючный костюм. Помимо этого, в «набор красоты» невесты вошли сменные комплекты обуви и различные украшения. Жених, казалось, не особо напрягался, просто облачившись в классический костюм, но на самом деле тоже готовился - специально для торжества актер даже отбелил зубы.
Цена: от 4 млн руб.
У них: Отбеливал ли Бен что-нибудь перед торжеством, мы, увы, не знаем, зато нам точно известно, что он был не менее элегантен, чем Прилучный. А Джей Ло, как и Брутян, весьма серьезно отнеслась к своим нарядам, сменив аж три платья от Ralph Lauren. Наряды были созданы специально для звезды и стоили невероятно дорого - не менее 4 миллионов рублей каждый. Скорее всего, бренд подарил их звезде или же сделал огромную скидку: Лопес активно рекламировала платья в сети. Часто бренды даже соревнуются за право подарить свои наряды на торжество звезде такого уровня.
Цена: от 5 млн руб.
Торт, видео и другие допрасходы
У нас: Торт был огромным и романтичным: четыре яруса, декор из белой цветочной композиции, к тому же расписан стихами Эдуарда Асадова. Стоимость такого кулинарного шедевра начинается от 300 тысяч рублей.
Заметная статья расходов - фото, видеосъемка, создание фильмов. Сначала сняли фильм для гостей свадьбы: это история любви молодоженов, кадры с их венчания, интересные моменты подготовки к свадьбе. Этим занимаются профессионалы: снимают, монтируют и делают кино «под ключ». Для красивых кадров даже арендовали отель, где срежиссировали некоторые фрагменты фильма. На свадьбе гостям показали в том числе и кадры венчания пары в Армении. В этот же прайс к фильму добавляем фото и видеосъемку самого торжества - на свадьбе работали сразу несколько фотографов и операторов.
Среди дополнительных расходов: приглашения, размещение иногородних гостей и множество других нюансов - к примеру, напечатанное в типографии меню вечера.
Кроме того, организаторы мероприятия (свадебное агентство) получают за свои услуги гонорар - 10% от стоимости мероприятия. Свадьбу Прилучных устраивало то же агентство, что пять лет назад проводило свадьбу хоккеиста Александра Овечкина.
Цена: от 5 млн руб.
У них: У Бена Аффлека и Джей
Ло все было похоже: кино на свадьбе и крутили, и снимали. Были и белоснежный торт в четыре яруса, и специально отпечатанное меню. Отличились американские молодожены от российских эффектным фейерверком и небольшим скандалом: кто-то из гостей исхитрился снять и слил в сеть видео, где Джей Ло поет жениху песню, которую она хотела официально представить только осенью.
Цена: от 5 млн руб.
Итого: Примерная смета расходов позволяет сделать вывод, что организовать свадьбу в стиле Прилучных или Аффлек - Лопес реально, но с финансовой точки зрения рискованно, ведь придется потратить честно заработанные (или взятые в кредит) 20 - 25 миллионов рублей.