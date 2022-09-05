«Чтобы Гела встал на ноги»: Климова объяснила, почему на самом деле разошлась с Месхи

Третьим мужем Екатерины Климовой стал актер Гела Месхи. Ему всего 36 лет. Он младше своей экс-возлюбленной на 8 лет. Однако это не помешало им пожениться и завести общего ребенка. Екатерина Климова в беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека» дала понять, что Месхи не испугался того, что у нее уже было трое детей. Да и сама актриса была взрослой и состоявшейся.

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Климова же не собиралась заводить четвертого ребенка. Вот только Гела был уверен, что возлюбленная подарит ему дочку. Даже имя для малышки выбрал - Белла. Поэтому когда Екатерина забеременела придумывать, как они назовут малышку не было никакой нужды.