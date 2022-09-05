«Чтобы Гела встал на ноги»: Климова объяснила, почему на самом деле разошлась с Месхи

Третьим мужем Екатерины Климовой стал актер Гела Месхи. Ему всего 36 лет. Он младше своей экс-возлюбленной на 8 лет. Однако это не помешало им пожениться и завести общего ребенка. Екатерина Климова в беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека» дала понять, что Месхи не испугался того, что у нее уже было трое детей. Да и сама актриса была взрослой и состоявшейся.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»
Климова же не собиралась заводить четвертого ребенка. Вот только Гела был уверен, что возлюбленная подарит ему дочку. Даже имя для малышки выбрал - Белла. Поэтому когда Екатерина забеременела придумывать, как они назовут малышку не было никакой нужды.
Гела Месхи с дочкой Белой в ломоносовской школе на Первое сентября. Фото: личный архив
Однако сохранить брак актрисе не удалось. Говоря о разладе с мужем Екатерина Климова дала понять, что они были и остаются близкими людьми.
«Мы решили разойтись, чтобы каждый поборол в себе своего дракона. Чтобы не навешивать на спутника каких-то ярлыков, которых он не заслуживает. Я хочу, чтобы Гела встал на ноги, чтобы он почувствовал свою уверенность, нашел себя. Чтобы его не ассоциировали со мной. Поймите правильно, мы не потерялись. Мы очень близкие люди. Гела очень помогает, проявляет свои мужские качества. Эта пауза пошла нам на пользу», - добавила Климова.