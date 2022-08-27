Что стало с мальчиком, сыгравшим главную роль в культовом фильме «Вор»

В1997 году (25 лет назад!) на большие, а затем и малые экраны вышел российско-французский драматический фильм «Вор» по сценарию Павла Чухрая - о послевоенной жизни в СССР и судьбе мальчика Сани (Михаил Филипчук), росшего вместе с мамой (Екатерина Редникова) и отчимом - харизматичным вором Толяном (Владимир Машков).
Честная картина стала настоящим событием, а сыгравший главную роль голубоглазый мальчуган претендовал на статус русского Маколея Калкина, так уж полюбился он зрителю. Только вот развивать успех маленький Миша Филипчук не стал - снялся в нескольких фильмах и пропал. «Телепрограмма» восстановила путь блеснувшего, но несостоявшегося актера.
Травил школьные анекдоты
Фото: кадр из фильма «Вор»
Если Владимира Машкова и Екатерину Редникову режиссер Павел Чухрай утвердил довольно быстро, то с парнем на роль их сына пришлось помучиться. Автору фильма требовался максимально искренний, наивный мальчуган с живой мимикой, неподдельными эмоциями и, главное, без желания настырно играть в кадре. Все, кого отсмотрели через актерские базы, не подошли - слишком артистичные. И тогда помог «Ералаш».
С фотокарточек, сделанных на кастинге тележурнала, на Чухрая глядел щекастенький и невероятно трогательный парень, в глазах которого было все, что нужно режиссеру, - и непосредственность, и доверчивость, и искренность. Это и был восьмилетний Миша Филипчук, ученик одной из школ подмосковного Краснознаменска. На съемочной площадке, несмотря на полное отсутствие опыта, стал душой компании.
- Мы его все обожали на съемках, потому что при всей широте его возможностей драматического актера он был очень веселый и совершенно затравил нас всяческими школьными анекдотами, - вспоминал потом Чухрай.
После выхода в 1997 году «Вор» имел оглушительный успех: шесть премий «Ника», номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», специальный приз жюри Международного кинофестиваля в Венеции и премия Ватикана «За гуманизм и духовность».
Казалось, что весь мир у ног маленького Миши. Иди - и забирай свое. Но парень не рассмотрел в актерской профессии мечту. Он снялся в «Сироте казанской» (1997) у Владимира Машкова. Затем появился в фильме «Незнакомое оружие, или Крестоносец-2» (1998) в небольшой роли, а еще сыграл молодого Юрия Лужкова в картине «Мы дети твои, Москва» Владимира Хотиненко.
В Калифорнию к Будде
С Владимиром Машковым Михаил встречался и годы спустя после съемок. Фото: соцсети
Уже потом Михаил объяснял причину, по которой ушел из кино. Парню не нравилось притворство и лицемерие в этой сфере. В кадре актеры - одни, в жизни оказываются совсем другими. Не в том смысле, что не похожи на своих героев. Но более… скажем мягко, несовершенны и лживы. Филипчуку в этом виделся недопустимый сбой, и жить таким образом дальше он не хотел.
Это официальная версия. На самом деле все могло быть иначе. Из-за съемок восьмилетний Миша пропустил год школы, что вряд ли могло порадовать родителей. Он вернулся к учебе - и сделал это блестяще: окончил школу с золотой медалью, поступил в престижнейший и сложнейший МФТИ на факультет общей и прикладной физики, получил диплом, некоторое время был бизнес-консультантом, а затем принял решение уехать из страны и работать программистом.
С 2017 года Филипчук живет в Сан-Франциско, а значит, скорее всего, работает в Силиконовой долине - ведь именно в этом научно-технологическом кластере Калифорнии сконцентрированы основные IT-силы со всего мира. В профиле Михаила указано, что он - софт-инженер компании Merit, базирующейся в городе Милбрей. До этого он окончил американскую школу программирования «42», дающую право жить в Кремниевой долине и бесплатно учиться даже тем, кто вообще никогда раньше не работал в этой сфере.
Он никогда не комментирует актерское прошлое (хотя каждый второй комментарий на страничках Михаила именно об этом: «В бане реально голыми снимались?»), редко делится подробностями личной жизни, но все же иногда вступает в переписку с пользователями. Так мы узнали, что у парня случались и черные полосы.
«Я завидую таким людям, которые могут жить сами с собой, не прилагая никаких усилий, - писал звезда фильма «Вор». - По результату долгих и упорных психопрактик я ****** [утомился] окончательно и теперь могу залипать в стену, как сам Будда не смог бы».
В сентябре Филипчуку исполнится 34 года. В соцсетях часто постит мемы, любит смотреть стендап и играть в настольные игры. С Машковым давно не общался, детей и семьи у беспечного айтишника нет. Зато иногда он выкладывает фото с путешествий с любимой девушкой - судя по выражению лиц, пара счастлива.