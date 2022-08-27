Что стало с мальчиком, сыгравшим главную роль в культовом фильме «Вор»

Если Владимира Машкова и Екатерину Редникову режиссер Павел Чухрай утвердил довольно быстро, то с парнем на роль их сына пришлось помучиться. Автору фильма требовался максимально искренний, наивный мальчуган с живой мимикой, неподдельными эмоциями и, главное, без желания настырно играть в кадре. Все, кого отсмотрели через актерские базы, не подошли - слишком артистичные. И тогда помог «Ералаш».

С фотокарточек, сделанных на кастинге тележурнала, на Чухрая глядел щекастенький и невероятно трогательный парень, в глазах которого было все, что нужно режиссеру, - и непосредственность, и доверчивость, и искренность. Это и был восьмилетний Миша Филипчук, ученик одной из школ подмосковного Краснознаменска. На съемочной площадке, несмотря на полное отсутствие опыта, стал душой компании.

- Мы его все обожали на съемках, потому что при всей широте его возможностей драматического актера он был очень веселый и совершенно затравил нас всяческими школьными анекдотами, - вспоминал потом Чухрай.

После выхода в 1997 году «Вор» имел оглушительный успех: шесть премий «Ника», номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», специальный приз жюри Международного кинофестиваля в Венеции и премия Ватикана «За гуманизм и духовность».

Казалось, что весь мир у ног маленького Миши. Иди - и забирай свое. Но парень не рассмотрел в актерской профессии мечту. Он снялся в «Сироте казанской» (1997) у Владимира Машкова. Затем появился в фильме «Незнакомое оружие, или Крестоносец-2» (1998) в небольшой роли, а еще сыграл молодого Юрия Лужкова в картине «Мы дети твои, Москва» Владимира Хотиненко.

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