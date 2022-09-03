Что поклонники Юры Шатунова делают на его могиле

Юрию Шатунову 6 сентября исполнилось бы 49 лет. В день рождения у могилы звезды на Троекуровском кладбище столицы соберутся поклонники с белыми розами - будут вспоминать своего кумира. Юрий Шатунов умер два месяца назад после обширного инфаркта. Прошло совсем мало времени - поклонники, коллеги, близкие еще не смирились с потерей.

Сквер имени Шатунова

Накануне дня рождения Юрия Шатунова активисты из его группы поклонников запустили петицию - хотят назвать его именем сквер в Москве. «В безымянном сквере на углу улицы Трубной и Малого Сергиевского переулка в день прощания появилось граффити с изображением Юры Шатунова, - рассказывает автор петиции Олег Лукьянов. - Мы предлагаем назвать его сквер имени Юры Шатунова. Пусть память о Юре живет там, где рядом всегда играют дети».

За пару дней под петицией набралось 6 тыс. подписей. Фан-группа у Шатунова активная: собирают в телеграм-канале архивные видео и фото выступлений звезды; сочиняют стихи и песни памяти кумира. В фан-группе ВКонтакте уже 150 тыс. человек: люди встречаются, заказывают футболки с изображением кумира, записывают песни, все лето ходили к могиле кумира. Такая активность фанатов была разве что после смерти Виктора Цоя.

Многие поклонники продолжают настаивать на присвоении Юрию Шатунову звания «народный артист» посмертно. Обосновывают это так: его песни знают миллионы, а на прощание пришло более 15 тыс. человек. Народный и есть!

«Юрий - честный, талантливый, искренний. Шатунов для нас - народный артист. Ему это, наверное, не надо было - он и так понимал, что народный. Но нам это нужно для справедливости. Вот так нужно проживать свою жизнь, чтобы тебя любили».

Сайт и соцсети Шатунова продолжают свою работу - их ведет бессменный директор артиста Андрей Кудряшов. После смерти звезды вышла новая песня в исполнении Шатунова «Каждому свое», на его музыку и слова - уже 7 млн просмотров на YouТube.

Шум из-за праха