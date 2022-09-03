Что поклонники Юры Шатунова делают на его могиле

Юрию Шатунову 6 сентября исполнилось бы 49 лет. В день рождения у могилы звезды на Троекуровском кладбище столицы соберутся поклонники с белыми розами - будут вспоминать своего кумира. Юрий Шатунов умер два месяца назад после обширного инфаркта. Прошло совсем мало времени - поклонники, коллеги, близкие еще не смирились с потерей.
Сквер имени Шатунова
Накануне дня рождения Юрия Шатунова активисты из его группы поклонников запустили петицию - хотят назвать его именем сквер в Москве. «В безымянном сквере на углу улицы Трубной и Малого Сергиевского переулка в день прощания появилось граффити с изображением Юры Шатунова, - рассказывает автор петиции Олег Лукьянов. - Мы предлагаем назвать его сквер имени Юры Шатунова. Пусть память о Юре живет там, где рядом всегда играют дети».
За пару дней под петицией набралось 6 тыс. подписей. Фан-группа у Шатунова активная: собирают в телеграм-канале архивные видео и фото выступлений звезды; сочиняют стихи и песни памяти кумира. В фан-группе ВКонтакте уже 150 тыс. человек: люди встречаются, заказывают футболки с изображением кумира, записывают песни, все лето ходили к могиле кумира. Такая активность фанатов была разве что после смерти Виктора Цоя.
Многие поклонники продолжают настаивать на присвоении Юрию Шатунову звания «народный артист» посмертно. Обосновывают это так: его песни знают миллионы, а на прощание пришло более 15 тыс. человек. Народный и есть!
«Юрий - честный, талантливый, искренний. Шатунов для нас - народный артист. Ему это, наверное, не надо было - он и так понимал, что народный. Но нам это нужно для справедливости. Вот так нужно проживать свою жизнь, чтобы тебя любили».
Сайт и соцсети Шатунова продолжают свою работу - их ведет бессменный директор артиста Андрей Кудряшов. После смерти звезды вышла новая песня в исполнении Шатунова «Каждому свое», на его музыку и слова - уже 7 млн просмотров на YouТube.
Шум из-за праха
Роль Разина в скоропостижном уходе артиста еще предстоит оценить. Фото: Алексей Филиппов/ТАСС
Не обошлось без скандалов. Могилу вдруг накрыли бетонной плитой. Еще и крест пропал! Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, изобретательно отравлявший Шатунову жизнь все последние годы, заявил: в могиле захоронена пустая капсула, а прах вдова Светлана увезла с собой в Германию. Еще усомнился, что сам Юра выбрал бы кремацию.
Оказалось, что плита - это основа будущего памятника, который установят в следующем году. Ну и чтобы исключить хищение капсулы с прахом - народ к могиле всякий приходит. Сейчас уже все в порядке - вернули на место крест, который убирали из-за работ; а бетонную конструкцию засыпали землей.
Адвокат вдовы Сергей Васильев сообщил, что кремация и захоронение праха прошли в соответствии с законодательством о погребении и похоронном деле. При жизни Юрий Шатунов признавался близким, что одобряет кремацию, так что все сделали с учетом пожеланий артиста. Прах разделили на две части: одну захоронили в России, а вторую жена и дети увезли в Германию и развеяли над озером, где любил рыбачить Юра.
ВОПРОС - РЕБРОМ
От былого безмятежного счастья остались одни воспоминания. Фото: личный архив
Вдова Шатунова Светлана с детьми, 16-летним сыном Дэннисом и 9-летней дочерью Эстеллой, живет в Германии. В том самом доме, который они выбирали и приобретали вместе с Юрием. Только через полгода после смерти звезды семья сможет распоряжаться деньгами на счетах Юрия Шатунова, а пока они заблокированы.
Вопреки слухам на первое время детям и вдове должно хватить средств, которые заработал глава семейства - ведь Шатунов по два раза в год прилетал в Россию, чтобы выступать с гастрольными турами. Поговаривают, что в России в 2023 году планируется проведение фестивали памяти Юрия Шатунова, на который приедут его вдова и дети. Автор хитов «Ласкового мая» Сергей Кузнецов передал права на них Юрию Шатунову, а теперь они перейдут вдове и детям. А это значит, что наследники станут получать авторские отчисления за звучание песен в России - пусть небольшой, но все же доход глава семьи им обеспечил.