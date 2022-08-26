Что на самом деле думают звезды о ремейке фильма Рязанова - «Ирония судьбы в Голливуде»

8 сентября в России состоится премьера фильма «Ирония судьбы в Голливуде». Это ремейк легендарного новогоднего фильма Эльдара Рязанова, любимого несколькими поколениями. Его снял Марюс Вайсберг – режиссер фильмов «Гитлер капут!» и «Бабушка легкого поведения».
Портал Тeleprogramma.pro узнал, кто из наших звезд пойдет смотреть премьеру и как они вообще относятся к ремейкам знаменитых фильмов.
Юрий Стоянов: «Я не завидую этой картине в российском прокате»
Юрий Стоянов. Фото: Global Look Press
- Юрий Николаевич, совсем скоро состоится премьера ремейка «Иронии судьбы, или С легким паром!». Фильм называется «Ирония судьбы в Голливуде». Как вы думаете, сможет ли он «дотянуться» до уровня всеми любимой картины Рязанова?
- Не посмотрев фильм, я ничего не могу сказать. Думаю, что этот фильм снят, в первую очередь, для Запада. И рассчитан на публику, для которой фильм Рязанова не является знаковым, не является таким сакральным, как для нас.
Это мы воспринимаем «Иронию судьбы» такой новогодней доброй картиной, она стала для нас почти такой же традицией, как шампанское и оливье. Так что вопрос, насколько этот фильм хорош, нужно адресовать нам, русским, после того как мы его посмотрим. Вот тогда я и сравню.
Точно могу сказать одно: такую традицию «перебить» очень сложно. Я не завидую этой картине в российском прокате. А там, за границей, может быть все, что угодно, - потому что они не знают фильма Рязанова. К сожалению.
Я понимаю, что вы хотите услышать от меня негативный комментарий. Но кино – странная штука. Я не могу пока сказать ничего определенного. Но в России – вряд ли его полюбят.
- Пойдете смотреть?
- Я вообще в кинотеатры редко хожу… Но посмотрю, конечно.
Елена Проклова: «Меня вполне устраивает вариант Рязанова, не пойду смотреть»
Елена Проклова. Фото: Global Look Press
- Знаете, сам принцип ремейка – это беспроигрышный вариант. Люди, которые вкладывают в это деньги, прекрасно понимают, что практически любой человек хочет посмотреть: а получится у них или нет? То есть посещаемость в любом случае будет высокой, и они оправдают свой риск.
Ремейки чаще всего получаются хуже, чем первоисточники. Но они, тем не менее, финансово выгодны. Если снимать по какому-то оригинальному сюжету – надо творчески работать. А ремейк – как бы ни был снят, люди пойдут смотреть.
- Вы пойдете?
- Я – нет. Меня вполне устраивает вариант Рязанова. Я вообще не очень люблю, когда человек не стремится сделать в искусстве что-то свое, а выбирает уже наезженные рельсы.
Станислав Садальский: «Марюс Вайсберг – такой же американец, как я индус»
Станислав Садальский. Фото: Global Look Press
- Станислав Юрьевич, что ждет «Иронию судьбы в Голливуде» в российском прокате?
- Ремейки – это всегда неудачная история. Их создатели просто хотят собрать деньги. А кино устаревает очень быстро. Фильм Никиты Михалкова, героя труда, провалился со страшной силой (речь идет о фильме «Солнечный удар», показанном на канале «Россия 1», - прим. ред.). А если бы он снял ремейк на тот же «Свой среди чужих, чужой среди своих» - выдающуюся картину – он бы собрал много народу.
Ремейк – это просто способ собрать деньги. А о зрителе при этом совсем не думают. И здесь – та же история. Все поклонники рязановской «Иронии судьбы» обязательно пойдут и посмотрят. Скажут: «Надо же, Америка, как интересно!»
Хотя Марюс Вайсберг – такой же американец, как я индус. Но все равно, я за то, чтобы выходить из дома и смотреть что-то новое. Это в любом случае – хорошо. Пусть люди идут в кино компанией, общаются, - уже неплохо!
Валентина Рубцова: «Мне неинтересно на это смотреть. Я – за оригинал»
Валентина Рубцова. Фото: Global Look Press
- Есть прекрасная фраза: «Лучшее – враг хорошего». Я всегда за лучшее. А наш фильм – он лучший. Это просто невозможно переиграть или «переплюнуть», если соревноваться. Я не пойду – мне неинтересно на это смотреть. Я – за оригинал. Наш фильм лучший, и он всегда будет лучшим!
Эвелина Бледанс: «Гениальные произведения нужно повторять»
Эвелина Бледанс. Фото: Global Look Press
- Я обязательно пойду смотреть фильм Марюса Вайсберга, потому что он – мой друг, и потому что мы с ним вместе работали над прекрасными фильмами «Гитлер капут!» и «Любовь в большом городе».
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В общем, меня с Марюсом связывает несколько картин, дружба, а еще мы с ним соседи. Поэтому я, конечно же, пойду смотреть «Иронию судьбы в Голливуде». Это в любом случае будет интересно.
Гениальные произведения нужно повторять, причем повторять в духе времени. Именно в духе времени всегда делает свои фильмы Марюс. Он очень современный и очень смелый автор. Я таких люблю.