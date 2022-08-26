Что на самом деле думают звезды о ремейке фильма Рязанова - «Ирония судьбы в Голливуде»

- Юрий Николаевич, совсем скоро состоится премьера ремейка «Иронии судьбы, или С легким паром!». Фильм называется «Ирония судьбы в Голливуде». Как вы думаете, сможет ли он «дотянуться» до уровня всеми любимой картины Рязанова?

- Не посмотрев фильм, я ничего не могу сказать. Думаю, что этот фильм снят, в первую очередь, для Запада. И рассчитан на публику, для которой фильм Рязанова не является знаковым, не является таким сакральным, как для нас.

Это мы воспринимаем «Иронию судьбы» такой новогодней доброй картиной, она стала для нас почти такой же традицией, как шампанское и оливье. Так что вопрос, насколько этот фильм хорош, нужно адресовать нам, русским, после того как мы его посмотрим. Вот тогда я и сравню.

Точно могу сказать одно: такую традицию «перебить» очень сложно. Я не завидую этой картине в российском прокате. А там, за границей, может быть все, что угодно, - потому что они не знают фильма Рязанова. К сожалению.

Я понимаю, что вы хотите услышать от меня негативный комментарий. Но кино – странная штука. Я не могу пока сказать ничего определенного. Но в России – вряд ли его полюбят.

- Пойдете смотреть?

- Я вообще в кинотеатры редко хожу… Но посмотрю, конечно.

Елена Проклова: «Меня вполне устраивает вариант Рязанова, не пойду смотреть»

