Что на самом деле делают поклонники Юрия Шатунова на его могиле

Поклонники Юрия Шатунова мечтают, чтобы в России появился музей его имени. И с такой инициативой они даже готовы обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину. Об этом Teleprogramma.pro рассказала почитательница творчества певца, предприниматель и кинолог Елизавета Михайлова.
«Звание народного артиста нужно не Юре, а нам - его поклонникам»
Со дня ухода из жизни Юрия Шатунова минуло уже почти два месяца. Но на Троекуровском кладбище, где захоронен прах артиста, до сих пор не зарастает народная тропа. Каждый день здесь толпится народ. А на могиле народного кумира появляются свежие цветы, портреты, игрушки, стихи с признаниями в любви.
Практически каждый день на Троекурово вместе с группой единомышленников приезжает Елизавета Михайлова. Там она собирает живые подписи для того, чтобы Юрию посмертно присвоили звание народного артиста России. С этой просьбой женщина и ее сподвижники намерены обратиться в Министерство культуры.
Несмотря на то, что госрегламент предполагает, что награждение государственной наградой посмертно возможно только за совершение геройского подвига, а не за творческие достижения, поклонники верят, что для Юры все же будет сделано исключение.
Елизавета Михайлова – поклонница Юрия Шатунова со стажем. Она была на его на концертах в 1989 году, в 1990-х и в 2000-х годах, то есть на разных этапах жизни артиста. А на одном из выступлений даже пожала ему руку. И эту любовь к музыканту Елизавета пронесла через всю жизнь.
При этом, как это нередко бывает у верных поклонников, Елизавета не жила только судьбой кумира. У нее есть муж и взрослая дочь, которые относятся к ее нынешним инициативам с пониманием и поддержкой, только говорят: «Тебя очень не хватает дома». Елизавету Михайлову поддерживают и соседи, которые уже поставили необходимые подписи в поддержку Юры.
Елизавета Михайлова (в белом) и другие поклонники Юрия Шатунова. Фото: предоставлено Елизаветой Михайловой
По словам Елизаветы, Юрий Шатунов – кумир трех, а то и четырех поколений.
«Подростки сейчас с удовольствием принимают его песни. Я прямо смотрю на них и понимаю, что у нас было также, - говорит женщина. - Ведь это очень доступные, простые песни, в них нет никакой сложности. Когда с Юрой произошла эта трагедия, это сильно повлияло на меня. И я до сих пор не понимаю, почему именно он… Человек, который никогда никому не мешал, ни в каких скандалах не участвовал, не переходил никому дорогу».
Как признается Елизавета, она удивлена тому, почему у Юрия Шатунова, несмотря на столько лет сценического стажа, до сих пор нет никакого звания. И вместе с группой единомышленников хочет восстановить эту несправедливость.
«Я понимаю, что он не оперный певец и не мастер игры на скрипке. Но в своем творчестве он виртуоз», - говорит поклонница артиста. – Поэтому мы и хотим, чтобы правда восторжествовала. Это уже не Юре нужно, а нам - поклонникам, чтобы произошло какое-то успокоение. Это то доброе дело, которое хотя бы раз в жизни нужно сделать не для себя, а потому что Юра этого достоин».
По словам Елизаветы, чтобы подать заявление о присвоении звания, нужно собрать 5 000 подписей. Сейчас осталось дособирать около сотни. Но поклонники певца стремятся собрать больше подписей на всякий случай, если что-то отсеется.
Могила Юрия Шатунова на Троекурово. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Как говорит Елизавета, за день на Троекурово приходит до 300 человек. Люди приезжают из Владивостока, Новосибирска, Магнитогорска, Санкт-Петербурга, белорусского Бреста и других городов. Многие благодарят женщину за такую инициативу и пишут свои пожелания в Книгу памяти, которая также появилась усилиями Елизаветы и других почитателей артиста.
«Когда кто-то приходит на могилу, мы по желанию предлагаем поставить подпись. Здесь царит доброжелательная атмосфера, потому что негатив нам не нужен, он только будет тормозить общее дело.
Но сейчас вся страна сплотилась вокруг этого горя. Я, конечно, знала, что Юру любят, но не ожидала, что так, - поясняет Елизавета. - И даже те люди, которые раньше его никогда не слышали, скорбят и сожалеют, что им не довелось познакомиться с его творчеством при жизни. Но также готовы все подписать, чтобы Юрию присудили это звание. Я могу поставить его на одну ступень с Владимиром Высоцким и Виктором Цоем. Все эти выдающиеся личности достойны народной любви».
«Хотим, чтобы появился музей его имени»
По словам Елизаветы, сейчас основная задача группы поклонников Юрия Шатунова – это собрать нужные подписи. А уже потом они собираются подумать и о музее его имени. Почитатели творчества артиста верят, что эту мечту можно воплотить в жизнь.
«Только нужно будет определиться с местом и помещением. И важно, чтобы это позволили сделать местные органы власти. Возможно, придется обратиться к Сергею Собянину. Но у нас есть юристы и адвокаты, которые нам помогут в этом деле», - подчеркивает Елизавета. – Потом мы будем думать про вечер памяти. Затем мы съездим в Оренбург, где откроют мемориальную доску».
Поклонники оставляют портреты певца и открытки с признаниями в любви. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«Люди пиарятся за счет Юрия Шатунова»
Несмотря на то, что подавляющее большинство поклонников, приезжающих на кладбище, составляют адекватные люди, в прессу уже просачивались новости об инцидентах с участием сумасшедших фанатов. Так, в СМИ писали, что некоторые поклонники чуть ли не воровали фотографии и игрушки с могилы Юры Шатунова. Неслучайно к его захоронению приставлен охранник.
«Я ничего про инциденты не знаю. Возможно, меня в те дни не было. Я почему-то думаю, что это фейк, - говорит Елизавета.
- А что касается охраны, то я считаю, что она необходима. Люди же разные, у некоторых неуравновешенная психика, они не могут контролировать себя. Поэтому охранник следит за тем, чтобы цветы случайно не задели, чтобы кто-то не унес фотографию. На кладбище все-таки тоже есть свой регламент.
И, повторюсь, что каждый день к Юре приходит очень много людей. В СМИ писали, что в день прощания пришло около 14 000 человек. Но я думаю, что на самом деле это число гораздо больше, порядка 20 000 человек. Люди рассказывали, что ехали из какого-то маленького села на машине, потом добрались на автобусе до районного центра, затем до крупного города и уже оттуда летели на самолете в Москву. Честно, я никогда такого не видела.
Единственное, я была маленькой, когда хоронили Владимира Семеновича Высоцкого. Тогда в прессе написали, что проститься с ним пришло 108 000 человек. Я помню, что там были кольца людей. И никого не интересовало, что в тот момент в Москве проходила Олимпиада. Народная любовь к Юре тоже дорогого стоит».
- А вы читали статью, что на могиле Юрия Шатунова какой-то мужчина устроил пьяные танцы?
- Я прочла в Интернете столько ерунды. В YouTube некий блогер ведет свой канал, и он действительно рассказал о пьяных танцах на Троекуровском кладбище. А там ничего такого и близко не было. То есть c помощью такого заголовка человек набирает себе просмотры. Но для чего распускать такие сплетни? Лучше бы сделал что-то интересное для людей.
Мне кажется, что ситуацию нагнетают. Люди просто хотят пропиариться, у них появилась такая возможность в связи со смертью известного человека. И они пытаются каким-то образом обратить на себя внимание.
Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press
- А когда все подписи будут собраны, вы перестанете ездить на Троекурово?
- Нет. Надо все-равно показывать вновь прибывшим Книгу памяти, потому что не все люди ее видят. У нее, если вы заметили, непрозрачная зеленоватая крышка. И не все обращают на это внимание. А люди хотят написать о том, что у них внутри.
С людьми нужно разговаривать. У них сейчас внутренний надлом от произошедшего.
Мы сменяем друг друга и приезжаем сюда, как только позволяет работа. Я езжу практически через день и бывает, что остаюсь здесь до вечера.
- В основном в вашей группе состоят почитатели творчества Юрия?
- Да. Но мы не фанаты, которые что-то делают в эйфории, а именно поклонники. Нормальные рассудительные люди. Но просто мы очень любим творчество Юры. Поэтому мы и хотим что-то сделать для него, хотя бы после смерти, чтобы Юрий Шатунов остался в памяти людей.