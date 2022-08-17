Что на самом деле делают поклонники Юрия Шатунова на его могиле

Поклонники Юрия Шатунова мечтают, чтобы в России появился музей его имени. И с такой инициативой они даже готовы обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину. Об этом Teleprogramma.pro рассказала почитательница творчества певца, предприниматель и кинолог Елизавета Михайлова.

«Звание народного артиста нужно не Юре, а нам - его поклонникам»

Со дня ухода из жизни Юрия Шатунова минуло уже почти два месяца. Но на Троекуровском кладбище, где захоронен прах артиста, до сих пор не зарастает народная тропа. Каждый день здесь толпится народ. А на могиле народного кумира появляются свежие цветы, портреты, игрушки, стихи с признаниями в любви.

Практически каждый день на Троекурово вместе с группой единомышленников приезжает Елизавета Михайлова. Там она собирает живые подписи для того, чтобы Юрию посмертно присвоили звание народного артиста России. С этой просьбой женщина и ее сподвижники намерены обратиться в Министерство культуры.

Несмотря на то, что госрегламент предполагает, что награждение государственной наградой посмертно возможно только за совершение геройского подвига, а не за творческие достижения, поклонники верят, что для Юры все же будет сделано исключение.

Елизавета Михайлова – поклонница Юрия Шатунова со стажем. Она была на его на концертах в 1989 году, в 1990-х и в 2000-х годах, то есть на разных этапах жизни артиста. А на одном из выступлений даже пожала ему руку. И эту любовь к музыканту Елизавета пронесла через всю жизнь.

При этом, как это нередко бывает у верных поклонников, Елизавета не жила только судьбой кумира. У нее есть муж и взрослая дочь, которые относятся к ее нынешним инициативам с пониманием и поддержкой, только говорят: «Тебя очень не хватает дома». Елизавету Михайлову поддерживают и соседи, которые уже поставили необходимые подписи в поддержку Юры.