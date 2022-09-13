Что делать с долларами и евро: эксперт призывает не доверять мошенникам

Россияне привыкли держать сбережения в валюте. Это всегда казалось надежным и выгодным. Но сегодня ситуация изменилась, доллары и евро стремительно теряют свою привлекательность.

Что делать тем, у кого скопились иностранные деньги? Обналичить? Продать? Потратить? Порталу Тeleprogramma.pro рассказал об этом Михаил Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик.

- Ситуация запутанная и неоднозначная. У людей на руках есть валюта, они ее приобретали на определенных условиях. Не исключено, что они покупали ее по более высокому курсу, теперь им придется нести материальные потери.

А использовать валюту они тоже теперь не могут, если не ездят за границу и им не нужно там что-то оплачивать.

- То есть все – деньги пропали?

- Что нужно понимать? Главное – что курс доллара по отношению к рублю уже вряд ли повысится. Кому-то придется смириться с потерями.

Кто-то предпочтет занять выжидательную позицию – вдруг удастся как-то использовать иностранную валюту? Например, в путешествиях, в оплате зарубежных товаров. Возможно, в будущем будут смягчены правила по ее использованию, сняты некоторые блокировки.

