Что делать с долларами и евро: эксперт призывает не доверять мошенникам

Россияне привыкли держать сбережения в валюте. Это всегда казалось надежным и выгодным. Но сегодня ситуация изменилась, доллары и евро стремительно теряют свою привлекательность.
Что делать тем, у кого скопились иностранные деньги? Обналичить? Продать? Потратить? Порталу Тeleprogramma.pro рассказал об этом Михаил Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик.
- Ситуация запутанная и неоднозначная. У людей на руках есть валюта, они ее приобретали на определенных условиях. Не исключено, что они покупали ее по более высокому курсу, теперь им придется нести материальные потери.
А использовать валюту они тоже теперь не могут, если не ездят за границу и им не нужно там что-то оплачивать.
- То есть все – деньги пропали?
- Что нужно понимать? Главное – что курс доллара по отношению к рублю уже вряд ли повысится. Кому-то придется смириться с потерями.
Кто-то предпочтет занять выжидательную позицию – вдруг удастся как-то использовать иностранную валюту? Например, в путешествиях, в оплате зарубежных товаров. Возможно, в будущем будут смягчены правила по ее использованию, сняты некоторые блокировки.
Фото: Global Look Press
- Вы думаете, будут какие-то смягчения в этом плане?
- Они будут. Когда пройдет острый период, появятся какие-то послабления на использование валюты в том или ином режиме.
- Михаил Кимович, дайте совет тем, кто боится потерять свои валютные накопления.
- Тем людям, кто скопил две-три тысячи долларов и держат их в банках, я бы советовал подождать, ничего с ними не делать. Пусть лежат и ждут своего часа. Не того, что вырастет курс доллара, это вряд ли произойдет, - а того, что будут смягчены правила по использованию валюты.
То время, когда считалось, что валютные накопления обладают более высоким защитным свойством, и люди стремились переводить рублевые накопления в евро или доллары, - прошло.
- То есть в евро и доллары сейчас вкладывать нет смысла. А куда? В какую валюту?
- Ответ – никуда! Потому что рубль сегодня – самая устойчивая и перспективная валюта. И обменивать рубли на иностранную валюту – бессмысленно. От этой привычки надо постепенно избавляться.
- И выгодно продать доллары сейчас тоже не получится?
- Конечно, нет. Для этого надо, чтобы доллар вырос по отношению к рублю. Или рубль упал по отношению к доллару. Надо понимать, что такие времена, скорее всего, уже не наступят никогда.
Фото: Global Look Press
- А режим использования валюты, вы полагаете, смягчится?
- Наверняка. Потому что это момент даже не столько экономический, сколько социальный. В замороженном виде накопления людей в валюте долго оставаться не могут. Правительству надо что-то решать, чтобы люди, обладающие этими средствами, могли их использовать.
Это – в интересах государства: укреплять финансовое положение граждан. Я думаю, при первом же удобном случае, как только назреет ситуация, смягчения в этом направлении будут.
- Как это может проявиться?
- Может быть, разрешат приобретать какие-то ценные бумаги за валюту. Или производить какие-то расчеты. Или частично снимать валюту и использовать.
Или откроются некоторые границы, и можно будет использовать доллары и евро в туристических или деловых поездках.
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Одним словом, произойдет смягчение, ослабление жесткого контроля за валютными средствами. А рассчитывать на то, что курс доллара повысится, - оснований для этого нет.
- Михаил Кимович, некоторые люди начинают в таких ситуациях искать обходные пути, пользуются услугами нелегальных посредников…
- Надо предупредить людей о том, чтобы они не поддавались ни на какие сомнительные схемы. Сейчас появится масса мошенников, которые будут обещать разблокировать счета, обменять валюту по выгодному курсу…
Запомните: все обещания прямо сейчас решить ваши вопросы с валютой, - мошенничество в чистом виде! Надо набраться терпения и понимать, что самый продуктивный путь – это путь легальный.
90% случаев, когда человек лишается денег из-за мошенников, начинаются именно с первого шага самого человека, который пытался найти нелегальную схему.