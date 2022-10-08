Что чувствуют женщины, рискнувшие родить после 40 лет

Абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина месяц назад родила дочь Настю. Это второй ребенок Рагозиной. Сына спортсменка родила в 24 года в Чебоксарах, сейчас Иван заканчивает срочную службу в армии и в конце года должен вернуться домой.

«Ванечку я кормила только до пяти месяцев, так как нужно было вернуться в большой спорт и выступать. Поэтому я не ощутила всей радости грудного вскармливания, эту невероятную связь с малышом. Сейчас у меня есть время и возможность наслаждаться кормлением грудью. Это большой труд, но я к нему готова», - делится материнскими заботами Рагозина. Она управляется с малышкой сама, без няни.

Рагозина говорит, что забеременела без ЭКО и рожала без кесарева сечения: «Я мечтала о Настеньке 12 лет. Когда забеременела, врач на УЗИ сказала, что я запрыгнула в последний вагон. Я спросила: «Почему вы так говорите? Я же еще молодая - мне 45». А она говорит, что в моем возрасте женщинам тяжело забеременеть. Я подумала: значит, сама не смогу родить? Рассказала мужу, он меня поддержал: «Не слушай никого и рожай!» Всю беременность я была настроена рожать сама, у меня не было никаких противопоказаний. Многое зависит от поддержки близких».