Что чувствуют женщины, рискнувшие родить после 40 лет

Ольга Орлова, 44: Все только начинается!
44-летняя Ольга Орлова теперь часто повторяет: «Я очень счастлива! И хочу поделиться этим счастьем с вами. Не устану повторять, что после сорока жизнь только начинается!» Ровно год назад певица и ведущая телешоу «Дом-2» вышла замуж после двух лет отношений за бизнесмена по имени Валерий. Муж старше Орловой на десять лет.
Валерий заметил Ольгу в ресторане и не постеснялся познакомиться, встреча стала судьбоносной. «Я всегда верила, что где-то по земле ходит мужчина, который ищет меня так же, как и я его. И я его встретила», - говорит Орлова.
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Супруги спрятались от хмурой московской осени в теплых краях. Фото: соцсети
У Валерия есть взрослая дочь, а сын Орловой от первого брака Артем Карманов в этом году окончил МГИМО. В конце сентября Ольга Орлова, сообщила, что находится на пятом месяце. «Первые два месяца было тяжеловато, но сейчас все неплохо. Мы с мужем очень хотели общего ребенка. Прошли долгий и непростой путь. За два года и четыре месяца было много неудач. Но нужно быть настроенным на победу. Я очень сильно верила. Всем, кто хочет ребенка, от всей души этого желаю. Верьте в себя», - дала напутствие женщинам Орлова.
Беременность она проводит не в хмурой осенней Москве, а на заграничных морских курортах. В это время в Подмосковье завершается стройка нового загородного особняка пары.
Наталья Рагозина, 46: Встретила мужчину своей жизни, и молодость вернулась
Счастливые родители с дочуркой Настенькой. Фото: соцсети
Абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина месяц назад родила дочь Настю. Это второй ребенок Рагозиной. Сына спортсменка родила в 24 года в Чебоксарах, сейчас Иван заканчивает срочную службу в армии и в конце года должен вернуться домой.
«Ванечку я кормила только до пяти месяцев, так как нужно было вернуться в большой спорт и выступать. Поэтому я не ощутила всей радости грудного вскармливания, эту невероятную связь с малышом. Сейчас у меня есть время и возможность наслаждаться кормлением грудью. Это большой труд, но я к нему готова», - делится материнскими заботами Рагозина. Она управляется с малышкой сама, без няни.
Рагозина говорит, что забеременела без ЭКО и рожала без кесарева сечения: «Я мечтала о Настеньке 12 лет. Когда забеременела, врач на УЗИ сказала, что я запрыгнула в последний вагон. Я спросила: «Почему вы так говорите? Я же еще молодая - мне 45». А она говорит, что в моем возрасте женщинам тяжело забеременеть. Я подумала: значит, сама не смогу родить? Рассказала мужу, он меня поддержал: «Не слушай никого и рожай!» Всю беременность я была настроена рожать сама, у меня не было никаких противопоказаний. Многое зависит от поддержки близких».
Замуж Наталья Рагозина вышла за пару недель до родов - раньше все как-то некогда было. Говорит, что с супругом они на одной волне: «В 33 года я боксировала на ринге и не получалось родить. Да и времени особо не было. А в 45 встретила мужчину своей жизни, забеременела, и молодость вернулась».
Наталья не рассказывает, чем занимается ее муж - он непубличный и, скорее всего, обеспеченный человек. Всю беременность Рагозина наблюдалась в клинике Тель-Авива. Даже расписались с мужем в российском консульстве в Израиле. Сейчас семья живет в доме на побережье курорта Герцлия. Прогулки у моря и прекрасная погода (в Израиле наконец спала летняя жара) - отличная атмосфера для мамы с ребенком.
Рагозина очень счастлива и спешит поделиться своим настроем: «Знаю, многие боятся в этом возрасте рожать. Но если вы будете думать о плохом, то все и будет плохо. Займитесь собой, любите себя, заботьтесь о своем здоровье. Начните активно действовать».